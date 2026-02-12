STARTRADER تكشف عن قميص منتخب الإمارات الوطني للكريكيت لبطولة كأس العالم للكريكيت T20 للرجال 2026

يمثّل الحفل فصلاً جديداً في الشراكة المتجددة بين الوسيط العالمي ومجلس الإمارات للكريكيت

دبي، الإمارات العربية المتحدة

12 فبراير / شباط 2026

/PRNewswire/ -- بعد الإعلان عن STARTRADER كراعٍ رسمي لمنتخب الإمارات الوطني للكريكيت في بطولة كأس العالم للكريكيت T20 لعام 2026 (ICC T20 (World Cup 2026، أقام مجلس الإمارات للكريكيت فعالية في "ويكيت" (Wikit) بنادي الإمارات للغولف للكشف عن القميص الرسمي للمنتخب الذي يحمل العلامة التجارية للشركة.

L- R: Zayed Abbas - Board Member of Emirates Cricket Board, Peter Karsten - CEO of STARTRADER, Mohd Waseem - Captain of UAE National Cricket Team, Mubashshir Usmani - ICC Director of Associate Members

شهدت الفعالية حضور أكثر من 70 من أعضاء الإدارة من كلا الجانبين، بمن فيهم مسؤولون تنفيذيون من STARTRADER ومسؤولون من مجلس الإمارات للكريكيت، إلى جانب اللاعبين وممثلي وسائل الإعلام. ويمثّل هذا الحدث الإطلاق الرسمي للرعاية قبيل انطلاق بطولة كأس العالم للكريكيت T20 للرجال 2026 (ICC (Men's T20 World Cup 2026، التي تبدأ في 7 فبراير. يُظهر القميص شعار STARTRADER بشكل بارز على الذراع اليمنى (الذراع غير الأساسية).

ويأتي هذا الكشف استمراراً للقصة التي بدأت العلامة التجارية في كتابتها العام الماضي، عندما دعمت الفريق خلال كأس آسيا "دي بي ورلد" (DP World Asia Cup). ومع اقتراب موعد انطلاق كأس العالم للكريكيت T20 للرجال، يعكس توقيت الكشف الفلسفة المشتركة التي قادت إلى هذه الرعاية.

كما تجسّد هذه الشراكة المتجددة مدى توافق قيم المؤسستين؛ فكما تم التأكيد عليه خلال التعاون السابق والحالي، فإن الركائز التي تعمل على أساسها كلٌّ منهما تتناغم تماماً مع الأخرى. وتُعد قيمة "النمو"، الحاضرة بقوة في إعادة تموضع علامة STARTRADER التجارية وشعارها «Built on Trust. Driven by Growth» «نبني على الثقة. نقود مسار النمو»، الهدف الذي يمكن للمتداولين واللاعبين على حدّ سواء تحقيقه فقط عندما يضعون ثقتهم في الفريق/المنصات، والاستراتيجية، والعملية نفسها.

وبالإضافة إلى ذلك، يتوافق هذا التعاون مع القيم التي تشكّل هوية STARTRADER؛ فالقوة مطلوبة لمواجهة التحديات وتحقيق الهدف النهائي، والطموح هو الدافع للسعي نحو معايير أعلى، بينما تدعم "المرونة" عشّاق التمويل واللاعبين في التكيّف والأداء تحت الضغط في سبيل تحقيق أهداف أسمى. وتُعد هذه المبادئ ضرورية بالقدر نفسه في الرياضة الاحترافية والأسواق المالية، الأمر الذي يجعل هذه الشراكة تتجاوز حدود الرعاية لتجسّد عقليّة مشتركة.

وعقّب بيتر كارستن، الرئيس التنفيذي لشركة STARTRADER، قائلاً:

"لقد بُني منتخب الإمارات للكريكيت على الثقة، وهو مدفوع بنمو أدائه وقاعدته الجماهيرية. ينقل هذا التصميم الجديد لكل عضو في الفريق ولكل مشجّع أننا فخورون ومستعدّون للمنافسة في بطولة كأس العالم للكريكيت T20 في الهند، وفي مواجهة أي فريق يقف أمامنا، بدءاً من نيبال يوم الثلاثاء، 3 فبراير، في مباراة إحمائية وما بعدها. هذا القميص يقول للجميع: المنافسة بدأت".

نبذة عن STARTRADER

تُعد STARTRADER وسيطاً عالمياً يتيح لعملائه فرص تداول الأدوات المالية عبر الإنترنت. وتقدّم STARTRADER خدماتها لكلٍّ من الشركاء وعملاء التجزئة، الذين يمكنهم التداول باستخدام منصة MetaTrader، وتطبيق STAR-APP، وخدمة STAR-COPY. وبصفتها وسيطاً عالمياً، تتبنّى STARTRADER نهج "العميل أولاً" بوصفه أحد مبادئها الأساسية.

وتخضع STARTRADER للتنظيم في 5 ولايات قضائية (ASIC وFSA وFSC وFSCA و(CMA، وتلتزم بمعايير حوكمة قوية إلى جانب تحقيق نمو مستدام. ويضم فريق STARTRADER مجموعة من المحترفين المتخصّصين الذين يعملون بشكل تعاوني لتقديم خدمة عالية الجودة لشركائها وعملائها.

الموقع الإلكتروني: https://www.startrader.com/

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2875770/STARTRADER_ECB_ICCT20.jpg

شعار: https://mma.prnewswire.com/media/2862508/STARTRADER_Logo.jpg