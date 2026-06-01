شركة STARTRADER توسّع منتجاتها بإضافة 39 سهمًا وصندوق ETF أمريكيًا ضمن القطاعات الأسرع نموًا عالميًا

التوسّع الجديد يمنح العملاء وصولًا أوسع إلى قطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة والفضاء والأصول الرقمية والبنية التحتية العالمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 25 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت STARTRADER عن إضافة 39 سهمًا أمريكيًا وصندوق ETF جديدًا إلى منصتها للتداول، وذلك اعتبارًا من 25 مايو 2026، ضمن خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع خيارات العملاء وربطهم بالقطاعات التي تقود التحولات الاقتصادية والاستثمارية عالميًا.

STARTRADER Launches 39 New US Stocks and ETFs Across the Sectors Shaping the Future of Global Markets

ويأتي هذا التوسع في وقت تتجه فيه الأسواق العالمية نحو إعادة تشكيل أولوياتها الاستثمارية، مدفوعة بالنمو المتسارع للذكاء الاصطناعي، وتطور البنية التحتية الرقمية، وارتفاع الطلب على الطاقة، إلى جانب التوسع المتواصل في الاقتصاد الفضائي والأصول الرقمية المنظمة. وانطلاقًا من هذه التحولات، صمّمت STARTRADER هذه الإضافة لتمنح المتداولين تعرضًا أكثر تنوعًا للقطاعات التي تستقطب اهتمام المؤسسات المالية ورؤوس الأموال الكبرى حول العالم.

ويركّز جزء رئيسي من المنتجات الجديدة على الشركات المرتبطة بمنظومة الذكاء الاصطناعي، سواء في تطوير المعالجات والبنية التقنية أو البرمجيات ومراكز البيانات. وتشمل القائمة أسهمًا مثل ARM وAPP وFIG وCLS وCRDO، والتي تستفيد بشكل مباشر من التوسع العالمي في استخدامات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات والأسواق.

ويمتد هذا التوسع إلى قطاع أشباه الموصلات والاتصالات الضوئية، باعتباره العمود الفقري للبنية التقنية الحديثة، حيث أضافت الشركة منتجات مرتبطة بشركات رائدة مثل ASML وLITE وCOHR وTER وONTO وKEYS، المتخصصة في تصنيع الرقائق الإلكترونية، وأنظمة الاختبار، وتقنيات نقل البيانات عالية السرعة.

ومع تنامي الاعتماد على البنية الرقمية، يتزايد التركيز العالمي على الطاقة والبنية المرتبطة بها. ولهذا، تضم التوسعة الجديدة منتجات مرتبطة بالطاقة النظيفة، والطاقة النووية، والبنية التحتية للشبكات الكهربائية، من بينها GEV وOKLO وCCJ وCEG وTLN وUUUU وUNG، بما يعكس التحول المتسارع نحو مصادر الطاقة القادرة على دعم الاقتصاد الرقمي الحديث.

أيضًا، شملت الإضافات أسهم شركات مرتبطة بالاقتصاد الفضائي التجاري، الذي يشهد نموًا متسارعًا مدعومًا بالاستثمارات المؤسسية والخاصة، حيث توفّر منتجات مثل ASTS وRKLB وIRDM وSATS تعرضًا لقطاعات الاتصالات الفضائية والبنية التحتية للمدارات الأرضية والتقنيات الجوية المتقدمة.

وفي قطاع الأصول الرقمية، وسّعت STARTRADER قائمة منتجاتها عبر شركات مرتبطة بالبنية المؤسسية للعملات الرقمية، والعملات المستقرة الخاضعة للتنظيم، وعمليات البلوكتشين واسعة النطاق، بما في ذلك CRCL وCLSK وGLXY وBLSH وSBET وBMNR. كما تضمنت التوسعة شركة KTOS المتخصصة في تقنيات الدفاع الذاتي والطائرات المسيّرة، في ظل تنامي الاهتمام العالمي بهذا القطاع.

ولتعزيز التنوع ضمن القطاعات مرتفعة النمو، أضافت الشركة أيضًا فرص تعرض للبنية التحتية والتطبيقات التقنية من خلال INSM وSTRL وTME، إلى جانب ستة صناديق ETF إقليمية مرتبطة بأسواق اليابان (EWJ)، وكوريا الجنوبية (EWY)، والبرازيل (EWZ)، والهند (INDA)، والصين (MCHI)، إضافة إلى صندوق التكنولوجيا ذو الرافعة المالية (TQQQ)، وصندوق TLT المرتبط بسندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، بما يوفر للعملاء أدوات أوسع لتنويع المحافظ وإدارة التعرض للأسواق خلال فترات تغير أسعار الفائدة.

وقال بيتر كارستن، الرئيس التنفيذي لشركة STARTRADER:

«لا يتعلق هذا التوسع بزيادة عدد المنتجات فقط، بل ببناء وصول أكثر شمولًا إلى القطاعات التي تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي. ما نشهده اليوم ليس نموًا منفصلًا لعدة صناعات، بل منظومة مترابطة تقود المرحلة المقبلة من تدفقات رأس المال العالمية، ومن المهم أن يمتلك المتداولون أدوات تتيح لهم مواكبة هذا التحول.»

وأكدت STARTRADER أن المنتجات الجديدة أصبحت متاحة ضمن منظومة التداول الخاصة بها اعتبارًا من 25 مايو 2026، بما يمنح العملاء وصولًا أكثر تنوعًا ومرونة إلى الاتجاهات الاستثمارية العالمية الناشئة.

نبذة عن STARTRADER

تُعد STARTRADER وسيطًا عالميًا متعدد الأصول، يوفّر للعملاء الأفراد والشركاء المؤسسيين إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية عبر منصات تشمل MetaTrader وSTAR-APP وSTAR-COPY.

وتخضع الشركة لتنظيم خمس جهات رقابية هي CMA وASIC وFSCA وFSA وFSC، وتعتمد نهجًا يرتكز على الشفافية والموثوقية وبناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء ضمن بيئة تداول متطورة وآمنة.

