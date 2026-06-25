Starvia Automotive تتوسع في تشكيلة مركبات البنزين والمركبات الهجينة متعددة العلامات التجارية المختارة مع وضع حرارة الخليج في الاعتبار

غوانغتشو ، الصين, 25 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "ستارفيا أوتوموتيف" (Starvia Automotive)، وهي شركة لخدمات تصدير السيارات مقرها في الصين ، عن تشكيلة موسعة متعددة العلامات التجارية من السيارات التي تعمل بالبنزين والهجينة - والتي تمتد الآن إلى حوالي 40 طرازًا عبر العلامات التجارية الصينية الرائدة ونماذج المشاريع المختارة - للتجار والمستوردين ومشتري الأساطيل الخليجيين الذين يبحثون عن مركبات ركاب مصدرها الصين تم اختيارها مع وضع الطقس الحار والتشغيل اليومي في الاعتبار.

يعطي التشكيل الأولوية لطرازات البنزين، والمركبات الكهربائية الهجينة، والمركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن الخارجي، مع دعم خيارات المركبات الهجينة حيث يكون الوصول إلى الشحن المحلي أكثر استقرارًا ، ويغطي كلاً من المركبات الجديدة والمركبات المستعملة التي تم فحصها. بدلاً من اختبار المركبات نفسها ، تأخذ "ستارفيا" في الاعتبار أسئلة الشراء العملية في مصادرها؛ مثل توافر الطراز ، وتأكيد التجهيزات ورقم تعريف المركبة، وسجلات الأميال والحالة للوحدات المستخدمة ، والملاءمة للطقس الحار ، والفحص قبل الشحن ، ووثائق التصدير ، والتنسيق اللوجستي.

لماذا من المهم مراعاة حرارة الخليج

غالبًا ما يقوم مشترو الخليج بتقييم المركبات في ظل ظروف أكثر صرامة من مقارنات صالات العرض؛ مثل درجات حرارة الصيف المرتفعة ، والرحلات الطويلة ، والاستخدام المكثف لمكيفات الهواء ، والتعرض للغبار ، ومواقف السيارات في الهواء الطلق. يمكن أن تصل درجات الحرارة الصيفية في أجزاء من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 50 درجة مئوية ، وتشتهر المملكة العربية السعودية بصيفها الحار والجاف للغاية. لذلك تتعامل "ستارفيا" مع ملاءمة الطقس الحار كاعتبار طبيعي للمشتريات بدلاً من التفكير اللاحق.

قال "جيسون يانغ" من "ستارفيا أوتوموتيف": "لا يسأل المشتري فقط ما إذا كانت السيارة تبدو جيدة على الورق". بل يسأل ما إذا كان الطراز والتجهيز والحالة منطقية بعد أشهر من الحرارة والأميال اليومية وضغط إعادة البيع. دورنا هو تحويل هذا السؤال إلى عملية تعهيد أكثر وضوحًا."

توصي الشركة بأن يؤكد المشترون المواصفات المحلية الحالية، والافتراضات المتعلقة بالوقود والتكاليف الجارية، ومتطلبات الوجهة قبل الطلب. يتوفر الوصول باللغة العربية على الرابط https://www.starviaauto.com/ar?utm_source=prnews للمشترين الإقليميين.

نبذة عن Starvia Automotive

"ستارفيا أوتوموتيف" هي شركة لخدمات تصدير سيارات مقرها في الصين تدعم العملاء في الخارج في تعهيد المركبات، وتنسيق التصدير، والمساعدة في الفحص، وإعداد الوثائق، والخدمات اللوجستية، ودعم التسليم لمركبات البنزين، والمركبات الهجينة، والمركبات الكهربائية وغيرها من مركبات الركاب المصنّعة في الصين.

للتواصل

اسم الشركة: Starvia Automotive

جهة الاتصال: Jason Yang

البريد الإلكتروني: [email protected]

الدولة: الصين

موقع الويب: https://www.starviaauto.com/ar?utm_source=prnews