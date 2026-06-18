Starvia Automotive تطلق برنامج للطلبيات التجريبية يركز على السيارات الهجينة أولاً ذي مخاطر منخفضة للتجار على مستوى الخليج وأفريقيا وأمريكا اللاتينية

غوانغتشو ، الصين ، 18 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- قدمت اليوم "ستارفيا أوتوموتيف" (Starvia Automotive)، وهي شركة لخدمات تصدير السيارات مقرها في الصين ، برنامج للطلبيات التجريبية يركز على السيارات الهجينة أولاً ذي مخاطر منخفضة لمساعدة التجار والمستوردين ومشغلي الأساطيل في جميع أنحاء الخليج وأفريقيا وأمريكا اللاتينية لبدء استيراد مركبات الطاقة الجديدة الصينية مع التزامات أولية أصغر.

يتيح البرنامج للمشترين تقديم طلبيات تجريبية صغيرة لاختبار طرازات محددة في سوقهم قبل التوسع. يتم دعم كل طلبية بشكل شامل، من اختيار الطراز، وتواصل الموردين، ومراجعة حالة السيارة ، وفحص ما قبل الشحن ، ووثائق التصدير ، والخدمات اللوجستية ، والتسليم.

لماذا السيارات الهجينة أولاً

في العديد من الأسواق على مستوى الخليج وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ، تصنع أسعار الوقود والبنية التحتية غير المتساوية قرارات الشراء. حيث لا يزال الوصول إلى الشحن يختلف ، توفر طرازات السيارات الهجينة القابلة للشحن (PHEV) والسيارات الهجينة (HEV) نقطة دخول أقل خطورة من السيارات الكهربائية بالكامل ، والتي تجمع بين كفاءة استهلاك الوقود القوية والمرونة للعمل حيث يكون توفر الشحن محدودًا. تعطي "ستارفيا" الأولوية للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الهجينة المناسبة للظروف المحلية مع الاستمرار في دعم السيارات الكهربائية حيث يكون الشحن أكثر استقرارًا.

قال متحدث باسم "ستارفيا أوتوموتيف": "الطلبية الأولى الكبيرة هي مخاطرة حقيقية في سوق جديدة. تتيح الطلبية التجريبية الصغيرة للمشترين اختبار الطراز الصحيح ، ومعرفة كيفية أدائه محليًا ، وبناء الثقة قبل التوسع."

تختلف أرقام التكلفة التشغيلية والمدى والأسعار حسب الطراز والفئة والوجهة ؛ لذلك تنصح "ستارفيا" المشترين بتأكيد المواصفات المحلية الحالية قبل الطلب. مع إمكانية الوصول باللغة العربية على موقع الويب https://www.starviaauto.com/ar ، تخدم الشركة المشترين على مستوى الخليج وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

نبذة عن Starvia Automotive

"ستارفيا أوتوموتيف" هي شركة لخدمات تصدير سيارات مقرها في الصين تدعم العملاء في الخارج في توريد المركبات، وتنسيق التصدير، والمساعدة في الفحص، وإعداد الوثائق، والخدمات اللوجستية، ودعم التسليم للمركبات الكهربائية والهجينة وغيرها من مركبات الركاب المصنّعة في الصين.

للتواصل

اسم الشركة: Starvia Automotive

جهة الاتصال: Jason Yang

البريد الإلكتروني: [email protected]

الدولة: الصين

موقع الويب: https://www.starviaauto.com/