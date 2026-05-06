Sungrow تطلق نظام PowerMatrix ، وتعيد تعريف مفهوم تكامل تخزين الطاقة الكهروضوئية على مستوى الأنظمة

خفي، الصين، 6 مايو 2026 /PRNewswire/ -- كشفت "صن جرو" (Sungrow)، الشركة الرائدة عالميًا في مجال عواكس الطاقة الكهروضوئية وأنظمة تخزين الطاقة، عن نظام PowerMatrix من الجيل التالي لتطبيقات الطاقة المتجددة ، إلى جانب ورقة بيضاء تقنية صدرت حديثًا ، في "القمة العالمية للطاقة المتجددة" (GRES) لعام 2026.

في الحدث ، كشف "صن جرو" أيضًا عن Matrix Inverter ، المنتج الأساسي الذي يمكّن نظام PowerMatrix. يدمج نظام PowerMatrix أيضًا نظام "تتبع نقطة الطاقة القصوى" (MPPT Booster) ونظام تخزين الطاقة PowerTitan 3.0.

PowerMatrix: إعادة تعريف أنظمة الطاقة لعصر الطاقة المتجددة

تتنامى بسرعة الطاقة الكهروضوئية الشمسية كمصدر رئيسي للطاقة ، حيث تتوقع شركة "بلومبرغ إن إي إف" (BloombergNEF) أن تصل التركيبات العالمية إلى حوالي 655 غيغاواط في عام 2025. مع زيادة انتشار الطاقة المتجددة ، تواجه أنظمة الطاقة تحديات متزايدة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب مع الحفاظ على استقرار النظام في ظل ظروف تشغيل ديناميكية. ومع ذلك ، لم يتم تصميم أنظمة الطاقة الحالية في الأصل لمعالجة هذه التحديات المتطورة بشكل فعال.

لسد هذه الفجوة ، يرسخ نظام PowerMatrix لنموذج نظام جديد لأنظمة الطاقة المتجددة؛ حيث بُنِي على خمس ابتكارات أساسية، هي الطوبولوجيا متعددة المنافذ، والتكامل القائم على تخزين الطاقة الكهروضوئية ، والتحكم الموزَّع ، ومسارات الطاقة القابلة لإعادة التهيئة، وتشكيل الشبكة على مستوى المصدر، ويدمج الطاقة الكهروضوئية ، والتخزين ، والشبكة ، والحمولات في شبكة طاقة موحدة متعددة العقد ، حيث يمكن توجيه الطاقة ديناميكيا ، وموازنتها ، وتحسينها في الوقت الفعلي.

ونتيجةً لذلك ، فإن هذه الإعادة للتصميم على مستوى النظام تعزز استقرار النظام ، وتحسن كفاءة التكلفة ، وتزيد من كفاءة الطاقة على مستوى سلسلة الطاقة بأكملها.

إعادة تعريف الاستقرار: من الاستقرار التعويضي إلى الاستقرار المتأصل

يضمن نظام PowerMatrix إمدادات طاقة مستقرة ومستمرة من خلال التشغيل المتعدد العقد المنسَّق. وهو يدعم معدلات عالية للتيار المباشر/التيار المتردد للطاقة الكهروضوئية ، وقدرة عالية لأنظمة تخزين الطاقة، وحوالي 3000 ساعة كاملة التحميل سنويًا.

في التشغيل ، يضمن النظام توفير الطاقة المستمر في ظل ظروف ديناميكية من خلال التكرار متعدد المسارات وإعادة التكوين الديناميكية ، مع عزل الخطأ على مستوى العقدة مما يسمح للوحدات غير المتأثرة بالبقاء في الخدمة.

على مستوى المصفوفة الفرعية ، تعمل كل وحدة كنظام مستقل للطاقة الشمسية بالإضافة إلى التخزين مع قدرة على تشكيل الشبكة ، ودعم كل من التشغيل المتصل بالشبكة والمنعزل.

يوفر النظام استجابة على مستوى ملي ثانية ، بما في ذلك استقرار الجهد بزمن 10 ملي ثانية واستجابة القصور الذاتي بزمن 5 ملي ثانية ، مما يحسن بشكل كبير من مرونة النظام وأداء الاسترداد.

إعادة تعريف التكلفة: تخفيض تكلفة موازنة النظام على مستوى الأنظمة

يتيح نظام PowerMatrix تحسين التكلفة على مستوى النظام بما يتجاوز تخفيض التكلفة التقليدي على مستوى المعدات. من خلال توحيد الوظائف الموزعة سابقًا على مستوى الأجهزة المنفصلة وطبقات النظام ، فإنه يقلل من تعقيد النظام والمتطلبات الهندسية ، مع تمكين توسيع النظام بشكل أكثر مرونة وتحسين التكاليف بشكل أكبر طوال دورة حياة المشروع.

في نظام مرجعي مصمم لقدرة 1 غيغاواط من سعة اتصال الشبكة المقدَّرة، و 8 غيغاواط ساعة من سعة أنظمة تخزين الطاقة المركّبة، و 3000 ساعة تشغيل سنوية كاملة التحميل في الصين ، يقلل نظام PowerMatrix من إجمالي النفقات الرأسمالية بحوالي 120 مليون دولار مقارنةً بالبنية التقليدية المرتبطة بالتيار المتردد ، مع وفورات على مستوى المحطات الفرعية وكابلات النقل ، ومعدات أنظمة تخزين الطاقة، ومعدات الطاقة الكهروضوئية ، ومكونات النظام الأخرى.

من منظور الاستثمار ، يسمح النشر التدريجي والتوسع القابل للتطوير ببناء القدرة بما يتماشى مع احتياجات المشروع بدلاً من الحاجة إلى بناء كامل مقدمًا ، وبالتالي تقليل ضغط رأس المال مقدمًا ومواءمة الاستثمار بشكل أفضل مع تطوير المشروع ونمو الطلب.

إعادة تعريف الكفاءة: تحسين الطاقة لكافة المراحل

يعزز نظام PowerMatrix كفاءة الطاقة عبر سلسلة الطاقة الكاملة:

على مستوى الطاقة الكهروضوئية : تسمح بنية عالية الكثافة بنظام "تتبع نقطة الطاقة القصوى" مع ما يصل إلى 28 وحدة "تتبع نقطة الطاقة القصوى" لكل ميغاواط بتحسين مستوى السلسلة بشكل أفضل ، وتقليل خسائر عدم التطابق في طروف الظل ، والاختلافات في التوجيه ، وظروف تقادم الوحدة ، وتحسين العائد الإجمالي للطاقة.

على مستوى التخزين : يزيد موازنة حالة الشحن بين الخلية والمحطة من قدرة الطاقة القابلة للاستخدام بنسبة 8٪ تقريبًا.

التحويل والتسليم : يقلل الشحن المباشر من الطاقة الكهروضوئية إلى التخزين من تحويل الطاقة متعدد المراحل ، مما يحسن كفاءة نقل الطاقة بنسبة تصل إلى 5٪.

بالإضافة إلى ذلك ، تعزز القدرة على تشكيل الشبكة على مستوى المصدر قدرة الشبكة على التكيّف ، مما يدعم زيادة مستويات اختراق الطاقة المتجددة وتقليل معدلات تقليص قدرة الإنتاج.

قابلية للتطوير عبر التطبيقات

تم تصميم نظام PowerMatrix لتطبيقات مراكز البيانات على نطاق المرافق التجارية والصناعية، والشبكات المصغرة للتعدين ، والذكاء الاصطناعي، لتقديم نظام طاقة موحد وقابل للتطوير قادر على التكيّف مع متطلبات التشغيل المتنوعة. يعمل تحسينه على مستوى النظام على تعزيز موثوقية الطاقة، وكفاءتها، وقابلية التحكم في حالات الاستخدام المختلفة ، ودعم كل من السيناريوهات المتصلة بالشبكة وخارج الشبكة.

قال "لي تشانغ"، نائب رئيس شركة "صن جرو" ورئيس وحدة أعمال المحولات الكهروضوئية للمرافق: "مع استمرار الطاقة المتجددة في النمو كمصدر طاقة مهيمن ، يفرض نظام الطاقة مطالبًا أعلى على مستوى تنسيق واستقرار تقنيات الطاقة الشمسية والتخزين". "من خلال نظام PowerMatrix ، نهدف إلى المساعدة في دفع هذا التحول من دمج المعدات المستقلة إلى تصميم النظام المنسَّق بعمق ، مما يتيح لنظام (الطاقة الشمسية مع التخزين) أن يكون بمثابة مركز ذكي لأنظمة الطاقة المستقبلية ويجعل الطاقة المتجددة مصدرًا مستقرًا وموثوقاً للطاقة".

نبذة عن Sungrow

تُعد "صن جرو" رائدة عالميًا في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وقد كانت سبّاقة في تقديم حلول الطاقة المستدامة لأكثر من 29 عامًا. ووفقًا لبيانات ديسمبر 2025، ركّبت "صن جرو" أكثر من 1000 غيغاواط من محولات الطاقة الإلكترونية حول العالم. وتُصنَّف الشركة على أنها الشركة الأكثر موثوقية في العالم في مجال محولات الطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة، وفقًا لشركة "بلومبرغ إن إي إف" (BloombergNEF). وتدعم ابتكاراتها مشاريع الطاقة النظيفة في مختلف أنحاء العالم، مدعومةً بشبكة تضم 520 منفذ خدمة تضمن تجارب متميزة للعملاء. وفي شركة "بلومبرغ إن إي إف" (BloombergNEF)، نلتزم بتمهيد الطريق نحو مستقبل مستدام من خلال التكنولوجيا المتطورة والخدمة التي لا مثيل لها. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الويب: www.sungrowpower.com/en

