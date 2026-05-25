صن جرو ومصدر توقّعان اتفاقية لتوريد نظام تخزين الطاقة بسعة 7.5 غيغاواط ساعة لمشروع أبوظبي الأول من نوعه عالمياً للطاقة المتجددة على مدار الساعة ((RTC

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 25 مايو 2026 /PRNewswire/ -- وقّعت صن جرو، المزود العالمي الرائد لعاكسات الطاقة الكهروضوئية وأنظمة تخزين الطاقة، ومصدر، رائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، اتفاقية لتوريد نظام تخزين الطاقة (ESS) وحلول عاكسات الطاقة الكهروضوئية لمشروع الطاقة المتجددة على مدار الساعة (RTC) في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو أول مشروع من نوعه عالمياً للطاقة المتجددة على مدار الساعة وعلى نطاق الغيغاواط.

Sungrow and Masdar Sign 7.5GWh Energy Storage System for Abu Dhabi’s World First RTC Project

يجمع مشروع RTC، الذي تطوره مصدر وشركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC)، بين قدرة توليد من الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV) تبلغ 5.2 غيغاواط ونظام بطاريات تخزين الطاقة (BESS) بسعة 19 غيغاواط ساعة، ما يتيح توفير الحمل الأساسي من الطاقة المتجددة على نطاق غير مسبوق.

بموجب الاتفاقية، ستقوم صن جرو بتوريد أنظمة PowerTitan 3.0 لتخزين الطاقة بسعة إجمالية تبلغ 7.5 غيغاواط ساعة، إلى جانب 2.6 غيغاواط من حلول عاكسات الطاقة الكهروضوئية، بما يدعم موثوقية تشغيل المشروع وكفاءته.

صُمم المشروع للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء النظيفة غير المنقطعة، وسيدعم مجموعة من التطبيقات تشمل الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، والعمليات التجارية، والمجتمعات السكنية، والبنية التحتية الرقمية الناشئة.

يمثل مشروع RTC تقدماً كبيراً في دمج تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين البطاريات على مستوى المرافق. ومن المتوقع، عند دخوله حيز التشغيل في عام 2027، أن يدعم توفير طاقة نظيفة موثوقة على مدار الساعة، مع تعزيز مرونة الشبكة في مواجهة الاضطرابات ورفع مستوى مرونة شبكات الكهرباء.

توفير الطاقة المتجددة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

سيستخدم مشروع RTC أكثر من 1,000 من أنظمة تخزين الطاقة المُبرَّدة بالسائل من طراز PowerTitan 3.0، المتكاملة مع تقنيات متقدمة لعاكسات الطاقة الكهروضوئية، لدعم إمداد الطاقة المستمر وتعزيز استقرار الشبكة.

يعمل كل نظام وفق دورة مُحسّنة تتضمن الشحن لمدة 8 ساعات والتفريغ لمدة 16 ساعة، بما يدعم إمداداً مستقراً ومرناً من الطاقة المتجددة. ويجمع النظام بين تصميم قائم على كتل التيار المتردد والإدارة على مستوى الرف، وقد صُمم لتعزيز السلامة التشغيلية والكفاءة.

الكفاءة والأداء في الظروف التشغيلية الصعبة

ويشتمل النظام على نظام تحويل الطاقة (PCS) المبرّد بالسائل بالكامل والقائم على تقنية كربيد السيليكون (SiC)، محققاً كفاءة قصوى تبلغ 99.3 بالمئة وكفاءة دورة الشحن والتفريغ (RTE) للنظام بنسبة 90 بالمئة.

صُمم النظام للعمل في مناخات قاسية، ويمكن تشغيله عند درجات حرارة تصل إلى 55 درجة مئوية من دون خفض القدرة، ما يجعله ملائماً للغاية لبيئة دولة الإمارات العربية المتحدة.

يعيد مشروع RTC تعريف إمكانات الطاقة المتجددة من خلال التغلب على عدم استقرار الإمدادات. وعند دخوله حيز التشغيل، سيوفر للمرة الأولى الحمل الأساسي من الطاقة المتجددة على نطاق الغيغاواط وبتعرفة منافسة عالمياً. وقد صُمم المشروع ليكون نموذجاً يمكن تكراره حول العالم.

نبذة عن صن جرو

تُعد صن جرو، وهي شركة عالمية رائدة في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، سبّاقة في تطوير حلول الطاقة المستدامة منذ أكثر من 29 عاماً. حتى ديسمبر 2025، ركّبت صن جرو محولات إلكترونيات القدرة حول العالم بقدرة إجمالية تتجاوز 1000 غيغاواط. وتحظى الشركة باعتراف من BloombergNEF باعتبارها الشركة الأكثر قابليةً للتمويل عالمياً في مجال عاكسات الطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة. وتسهم ابتكارات الشركة في تشغيل مشاريع الطاقة النظيفة في مختلف أنحاء العالم، بدعم من شبكة تضم 520 منفذ خدمة تضمن تجارب متميزة للعملاء. في صن جرو، نلتزم بتمهيد الطريق نحو مستقبل مستدام من خلال التكنولوجيا المتطورة وخدمة لا مثيل لها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.sungrowpower.com/en

