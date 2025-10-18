SUNMI تتألق في GITEX ، وتقود مستقبل التجارة مع إنترنت الأشياء للأعمال مع الذكاء الاصطناعي - مستقبل التجارة

سنغافورة, 18 أكتوبر / تشرين أول 2025/PRNewswire/ -- عرضت "صانمي" (SUNMI)، الشركة الرائدة عالميًا في مجال إنترنت الأشياء للأعمال ، ابتكاراتها تحت عنوان "إنترنت الأشياء للأعمال مع الذكاء الاصطناعي ، مستقبل التجارة" في معرض "جيتكس جلوبال 2025" (GITEX GLOBAL 2025) في دبي. يمثل هذا السنة التاسعة على التوالي التي تشارك فيها "صانمي" في هذا الحدث ، حيث كشفت عن تشكيلة منتجاتها من الجيل الثالث ، بما في ذلك جهاز CPad اللوحي للأعمال الجديد كليًا وسلسلة Flex 3، إلى جانب حلول التجارة الرقمية التي تم تطويرها مع شركاء المنظومة العالمية، مما جذب اهتمامًا كبيرًا من الزوار في جميع أنحاء العالم.

باعتبارها المنتَج الرئيسي الاستراتيجي لشركة "صانمي" لعام 2025 ، أصبحت أجهزة CPad من "صانمي" واحدة من أكثر الابتكارات التي تم الحديث عنها في المعرض ، وذلك بفضل أدائها المتميز ومرونتها عبر السيناريوهات التجارية. منذ إطلاقها في مايو 2025 ، تم نشر CPad بنجاح في الأسواق العالمية مما يوفر كفاءة استثنائية لقطاعات تجارة التجزئة، والأطعمة والمشروبات، والتمويل، وغيرها من الصناعات. وعلى وجه الخصوص ، اعتمد البنك التجاري الإثيوبي، وهو مؤسسة مالية أفريقية رائدة ، حل CPad PAY من "صانمي" لتمكين تجربة مصرفية خالية من النقد بالكامل ، مما يؤدي إلى تسريع التحول المالي الرقمي في الشرق الأوسط وأفريقيا. في الحدث ، استكشف الشركاء العالميون فرص التعاون أثناء تجربة قدرات CPad مباشرة.

جنبًا إلى جنب مع CPad ، أثارت سلسة Flex 3 إعجاب الحضور بتصميمها المعتمد على الوحدات النمطية ووظائفها الكاملة، ما يُظهر اختراقات "صانمي" في الأجهزة التجارية الذكية التي تمكّن الشركات من جميع الأحجام بأدوات رقمية مرنة وعالية الأداء.

تماشيًا مع رؤية "الذكاء الاصطناعي في كل شيء" التي يتبناها معرض "جيتكس"، تعاونت "صانمي" مع قادة الصناعة مثل "لوماس" ( Lumous ) و"آشبورن" ( Ashburn ) لتقديم حلين متطورين؛ هما: "تسجيل الدخول إلى الفندق ذاتيًا" و "الدفع المالي الذكي". سلطت هذه الأعمال الضوء على كيف يمكن لـ إنترنت الأشياء للأعمال + الذكاء الاصطناعي إحداث نقلة نوعية في الصناعات التقليدية من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية وتجارب العملاء.

خلال فعالية العشاء التي حملت عنوان "حفل SUNMI One" ، عقدت "صانمي" حفلات تفويض شراكات استراتيجية مع ما يقرب من 20 متعاونًا عالميًا. من خلال تعميق تعاون المنظومة المحلي ، تواصل "صانمي" بناء نسخة أقوى من "شبكة "صانمي" العالمية"، وتقديم حلول رقمية مصممة خصيصًا للتجار في جميع أنحاء العالم.

منذ ظهورها لأول مرة في "جيتكس" في عام 2017 ، قدمت "صانمي" باستمرار ابتكارات رائدة في هذا الحدث التكنولوجي العالمي الرائد. بحلول عام 2025 ، وصلت حلول "صانمي" إلى أكثر من 200 دولة ومنطقة، مدعومة بشبكة من أكثر من 62000 شريك في المنظومة، وتوفر حلولاً رقمية ناضجة للبيع بالتجزئة، والضيافة، والتمويل، والرعاية الصحية، وغيرها.

قال "تشانغ بين"، رئيس "صانمي" للشرق الاوسط وأفريقيا": إن دمج الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء للأعمال يعيد تشكيل الصناعات". "من خلال "جيتكس"، نهدف إلى التعاون مع شركائنا في المنظومة العالمية لخلق تجارب أعمال مبتكرة وفعالة للغاية وعالم مترابط حقًا".

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2081156/sunmi_Logo.jpg