SUNMI brille au GITEX, à la tête de l'avenir du commerce en incarnant le thème « BIoT with AI, Commerce Future »

SINGAPOUR, 18 octobre 2025 /PRNewswire/ -- SUNMI, un leader mondial de l'Internet des objets pour les entreprises (BIoT), a présenté ses innovations sous le thème « BIoT with AI, Commerce Future » (BIoT associé à l'IA, le commerce du futur) au salon GITEX GLOBAL 2025 à Dubaï. C'est la neuvième année consécutive que Sunmi participe à cet événement, où il a dévoilé sa gamme de produits de troisième génération, notamment la toute nouvelle tablette professionnelle CPad et la série Flex 3, ainsi que des solutions de commerce numérique développées avec des partenaires de l'écosystème mondial, attirant ainsi l'attention des visiteurs du monde entier.

En tant que produit phare stratégique de Sunmi pour 2025, la CPad de SUNMI est devenue l'une des innovations les plus commentées du salon, grâce à ses performances exceptionnelles et à sa polyvalence dans tous les scénarios commerciaux. Depuis son lancement en mai 2025, la CPad a été déployée avec succès sur les marchés mondiaux, offrant une efficacité exceptionnelle aux secteurs de la vente au détail, de la restauration, de la finance et à d'autres secteurs. Notamment, Commercial Bank of Ethiopia, une institution financière africaine de premier plan, a adopté la solution SUNMI CPad PAY pour permettre une expérience bancaire entièrement sans espèces, accélérant ainsi la transformation financière numérique au Moyen-Orient et en Afrique. Lors de cet événement, les partenaires internationaux ont exploré les possibilités de collaboration tout en découvrant directement les capacités de la CPad.

Outre la CPad, la série Flex 3 a impressionné les participants par sa conception modulaire et sa fonctionnalité tout-en-un, démontrant les percées de Sunmi dans le domaine des appareils commerciaux intelligents qui permettent aux entreprises de toutes tailles de disposer d'outils numériques flexibles et performants.

Conformément à la vision « AI Everything » de GITEX, Sunmi a collaboré avec des leaders de l'industrie tels que Lumous et Ashburn pour présenter deux solutions de pointe : « Self-Service Hotel Check-In » et « Smart Financial Payment ». Ces démonstrations ont mis en évidence la façon dont l'association BIoT + IA peut transformer les industries traditionnelles en améliorant l'efficacité opérationnelle et l'expérience client.

Au cours du dîner « SUNMI One Party », Sunmi a organisé des cérémonies d'autorisation de partenariat stratégique avec près de 20 collaborateurs internationaux. En approfondissant la coopération entre les écosystèmes locaux, Sunmi continue à construire un « réseau mondial SUNMI » plus fort, offrant des solutions numériques sur mesure aux commerçants du monde entier.

Depuis ses débuts au GITEX en 2017, Sunmi a toujours présenté des innovations révolutionnaires lors de cet événement technologique mondial de premier plan. En 2025, les solutions de Sunmi avaient atteint plus de 200 pays et régions, soutenues par un réseau de plus de 62 000 partenaires d'écosystème, fournissant des solutions numériques matures pour le commerce de détail, l'hôtellerie, la finance, les soins de santé et d'autres secteurs.

« L'intégration de l'IA et du BIoT est en train de remodeler les industries », a déclaré Zhang Bin, responsable de SUNMI MEA. « Grâce au salon GITEX, nous souhaitons collaborer avec nos partenaires de l'écosystème mondial afin de créer des expériences commerciales hautement efficaces et innovantes et un monde véritablement interconnecté. »

