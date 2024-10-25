Sunwoda Energy تحرز مكانة لنفسها في قائمة الفئة الأولى لتخزين الطاقة في BNEF للربع الرابع من عام 2024

تشنتشن، الصين , 25 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- أحرزت مزودة حلول تخزين الطاقة الشاملة Sunwoda Energy مكانة لنفسها في قائمة الفئة الأولى لتخزين الطاقة في بلومبرج لتمويل الطاقة الجديدة (BNEF) للربع الرابع من عام 2024. وتحظى قائمة الفئة الأولى BNEF باحترام عالمي بسبب أبحاثها الصناعية ذات المصداقية العالية، فهي تمتلك معايير صارمة بشأن الابتكار وتأثير السوق والاستقرار المالي ونجاح المشروع. تتميز Sunwoda Energy بمنتجاتها الموثوقة لتخزين الطاقة ومشاريعها العالمية المستقرة وأساسها المالي القوي، متفوقةً بهذا على الشركات المصنعة العالمية، مما يؤكد مكانتها كشريك طاقة موثوق به.

Sunwoda Energy Secures a Spot on the BNEF Energy Storage Tier 1 List for Q4 2024

توفير حلول تخزين طاقة شاملة للنطاقات الصناعية

تتفوق شركة Sunwoda Energy في مجالها بوصفها مزودة شاملة لحلول تخزين الطاقة، ومستفيدة من 30 عامًا من الابتكار من مجموعة Sunwoda. تشرف الشركة على سلسلة التوريد بأكملها، بدءًا من خلايا البطاريات وأنظمة إدارة البطاريات (BMS) إلى أنظمة إدارة الطاقة (EMS)، ودمج الأنظمة وتكاملها، والمنصات الرقمية، لتشمل بذلك البحث والإنتاج والصيانة. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد نجاح Sunwoda Energy على تكنولوجيا خلايا تخزين الطاقة الخاصة به، والتي تتراوح سعتها من 72 أمبير بالساعة إلى أكثر من 600 أمبير بالساعة. وتتصدر الشركة الصناعة بكثافة طاقة تزيد عن 6.9 ميجا واط بالساعة، وهو الابتكار الذي يدفع بتخزين الطاقة إلى آفاق جديدة من الكفاءة والقابلية للتوسع.

دعم مستقبل الطاقة المستدامة عبر جميع السيناريوهات

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن Sunwoda Energy تقدم حلولًا مبتكرة وعالية الجودة مصممة خصيصًا لاحتياجات السوق المتنوعة. تغطي عروضها خمسة قطاعات رئيسية: التخزين على نطاق المرافق العامة، والتخزين التجاري والصناعي، والتخزين السكني، وطاقة الشبكة، والمدن الصناعية الخالية من الكربون. ومع أكثر من 100 حل منتج عبر 30 سيناريو تطبيق، برزت Sunwoda Energy كواحدة من أكثر الشركات تنوعًا في هذا المجال. اعتبارًا من أغسطس 2024، تجاوزت الطاقة التخزينية التراكمية لأنظمة تخزين الطاقة (ESS) التي قامت شركة Sunwoda Energy بتركيبها 16 جيجا واط بالساعة، مع امتداد عملياتها إلى أكثر من 100 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم.

دفع التقدم التكنولوجي من أجل مستقبل آمن

من خلال تعزيز استثمارات البحث والتطوير، تحافظ Sunwoda Energy على ريادتها في مجال التكنولوجيا، فهي توفر أنظمة عالية القدرة وحلول شحن قابلة للتكيف. وبالشراكة مع بعض شركات Fortune 500، تضمن الشركة أعلى مستويات السلامة من خلال نظام إدارة جودة شامل من التوريد إلى النشر.

مع انتقال الطاقة العالمية نحو مصادر أكثر رفقًا بالبيئة ، تتمتع Sunwoda Energy بمكانة جيدة لقيادة التوجه حيث توسع بصمتها الدولية بمشاريع بارزة في أوروبا والأمريكتين وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأستراليا. وتعتبر نقاط القوة الأساسية للشركة في تكامل سلسلة التوريد الكاملة وابتكار المنتجات والوصول إلى السوق العالمية أصولًا حاسمة في دعم هذا الانتقال.

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للتواصل: Zeng Edward، [email protected]

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