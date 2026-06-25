Sunwoda Energy تٌطلق سلسلة SunESS H الجديدة وتعزِّز شراكاتها في أوروبا

ميونخ، 25 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أطلقت Sunwoda Energy مجموعتها المطوّرة من سلسلة SunESS H خلال معرض Intersolar & ees Europe 2026 تحت شعار "نواة واحدة، لجميع السيناريوهات"، حيث كشفت عن إطار عمل متكامل على مستوى النظام يجمع بين تخزين الطاقة وشحنها وإدارتها رقميًا. كما استغلت الشركة المناسبة لتعزيز شراكاتها في أوروبا.

Wei Ren, General Manager of European Sales at Sunwoda Energy, speaks at the “One Core, All Scenes” Product Launch during Intersolar & ees Europe 2026.

تجمع سلسلة SunESS H المطوّرة بين أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، وحلول الطاقة الشمسية المتكاملة مع التخزين والشحن، وأنظمة إدارة الطاقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب مجموعة واسعة من التطبيقات العملية، بما في ذلك الاستفادة من تسعير الكهرباء الديناميكي، وخفض أحمال الذروة، وتوفير الطاقة الاحتياطية. ويتمحور هذا حول مفهوم "نواة واحدة"، الذي يشكِّل الركيزة الأساسية للمجموعة، حيث يوفر قاعدة قدرات موحَّدة تشمل تقنيات الخلايا، وتصميم حزم البطاريات، وهندسة الأنظمة، وإدارة الطاقة الذكية. ومن خلال نظام إدارة الطاقة (EMS) المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتطبيق mySunPan المُعاد تصميمه، تتيح المنظومة إمكانات متقدمة تشمل التنبؤ، وتحسين الأداء، والإرسال والإدارة المرئية، مما يسمح لمنتجات SunESS وOASIS بالعمل ضمن إطار تقني موحد.

تعتمد أنظمة البطاريات من الجيل الجديد SunESS H Pro وSunESS H StackPlus على خلايا LFP بسعة 314 أمبير/ساعة طوّرتها Sunwoda داخليًا، وتتميز بعمر تشغيلي طويل يصل إلى 10,000 دورة. يتميز كلا المنتجين بالموازنة النشطة على مستوى حزمة البطارية، والحماية من الحرائق على مستوى الحزمة، وأنظمة أمان متعددة الطبقات، والإدارة الحرارية النشطة، وحماية IP66، ومقاومة للتآكل من الفئة C4. يركّز SunESS H Pro على توفير أمن الطاقة وحلول الطاقة الاحتياطية للمنازل والمنشآت التجارية الصغيرة. أما SunESS H StackPlus فيعتمد على تصميم معياري قابل للتكديس، يتيح توسيع سعة النظام بسهولة ومرونة، كما يدعم الاستخدام المشترك لوحدات البطاريات الجديدة والحالية.

كما كشفت Sunwoda Energy أيضًا عن نظام SunESS Power Pro+ All-in-One. يغطي النظام نطاق قدرة يتراوح بين 20 و50 كيلوواط و20 إلى 120 كيلوواط/ساعة، ويعتمد على تصميم معياري قابل للتكديس. كما يتميز بآلية تركيب خالية من التوصيلات السلكية، مما يجعله خيارًا مثاليًا للتطبيقات السكنية والتجارية والصناعية الصغيرة (C&I). ويعتمد النظام على العاكس الهجين UT50 المطوّر داخليًا من قِبل Sunwoda، والذي يدعم التحويل السلس بين مصادر الطاقة دون انقطاع، كما يتميز بتوافقه الكامل مع أنظمة SunESS H Pro وSunESS H StackPlus، إضافةً إلى دعمه التوسع المتوازي. وعند دمجه مع SunESS Power Wallbox، يتيح النظام تنسيقًا ذكيًا بين تخزين الطاقة وشحن المركبات الكهربائية، مع دعمه للأحمال الذكية، والمضخات الحرارية، والمولدات الكهربائية، وأنظمة الطاقة الكهروضوئية الحالية (PV).

أما في التطبيقات التجارية والصناعية (C&I) ومواقع شحن المركبات، يعمل الشاحن OASIS Ultra بالتكامل مع OASIS L261 AiO لدمج أنظمة تخزين الطاقة التجارية والصناعية (C&I) مع تقنيات الشحن السريع بالتيار المستمر. يتوافق الشاحن مع المتطلبات ذات الصلة ضمن معيار IEC 61851، كما تستعد الشركة للحصول على الشهادات المرتبطة بمعيار ISO 15118.

كما استعرضت Sunwoda Energy أيضًا النسخة المُعاد تصميمها من تطبيق mySunPan، الذي يوفر رؤية أوضح وأكثر تفصيلاً للبيانات الرئيسية المتعلقة بالعوائد المالية وحالة النظام. واستنادًا إلى استراتيجيات شبكات الكهرباء الأوروبية وآليات التسعير الديناميكي للكهرباء، تعتمد المنصة على خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة واستهلاك الطاقة، كما تدعم التشخيص الذكي للأعطال والتشغيل والصيانة عن بُعد.

وخلال المعرض، وقّعت Sunwoda Energy اتفاقيات تعاون مع .BayWa r.e وCEF وIBC Solar، في خطوة تهدف إلى تعزيز توريد المنتجات، وتوسيع حضورها في الأسواق المحلية، والارتقاء بمستوى خدمات الدعم المقدمة للعملاء في مختلف أنحاء أوروبا. كما سلطت الشركة الضوء أيضًا على التقدم الذي أحرزته في مجالات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، وتطوير قدرات تصاريح البطاريات، وتعزيز الشفافية الرقمية. وتُوجت هذه الجهود بحصولها على جائزة "Top Brand PV Switzerland 2026" من EUPD Research ضمن فئة أنظمة تخزين الطاقة.

للتعرُّف على المزيد حول سلسلة SunESS H المطوّرة والحلول ذات الصلة، يُرجى زيارة:

https://en.sunwodaenergy.com/events/suness-energy-storage-solutions.html

بصفتها شركةً مملوكة بالكامل لمجموعة Sunwoda Group، تقدم Sunwoda Energy منتجات وحلولاً متكاملة لتخزين الطاقة مخصصة للقطاعات السكنية والتجارية والصناعية. وتسهم الشركة في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة في أوروبا وعلى مستوى العالم، إلى جانب تعزيز تطوير أنظمة طاقة أكثر أمانًا وذكاءً وترابطًا لتلبية متطلبات المستقبل.