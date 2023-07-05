SUPCON تكتسب زخماً في المملكة العربية السعودية والخليج مع نجاح مشروعها الأخير

هانغتشو، الصين، 5 يوليوز 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت SUPCON (688777.SH, SUPCON.SW)، الشركة الرائدة في أتمتة العمليات والتحول الرقمي في الصين، عن سلسلة من المشاريع الناجحة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والخليج. حصلت الشركة على مشروع حل تتبع القوى العاملة والأصول من قبل الشركة العالمية للصناعات البحرية (IMI)، وهو أكبر حوض بناء سفن كامل الخدمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مدعوم من أرامكو Aramco والبحري Bahri ولامبريل Lamprell وHHI، تلاه عقد الأجهزة من شركة نفط الكويت (KOC) وحل السلامة الذكية ومراقبة الموقع لمشروع إنشاء أكاديمية أرامكو Aramco.

تثبت هذه المشاريع الناجحة قدرة SUPCON على توفير مجموعة واسعة من الحلول بدءًا من الأجهزة والأتمتة والمعلومات وحتى حلول الإدارة عالية المستوى. تتوسع الشركة في منطقة الخليج من خلال التخطيط والتحضير الطموحين، والاستفادة من العلاقات الاقتصادية المتزايدة القوة بين الصين والمملكة العربية السعودية، لا سيما في ظل خلفية مبادرة الحزام والطريق ورؤية 2023.

في الأسبوع الماضي، قام الحمام عماد عبد العزيز، نائب الرئيس الأول لشركة IMI Corporate Services، والعنقري سالم عبد العزيز، نائب رئيس شركة IMI Digitalization & Innovation بزيارة مقر SUPCON في هانغتشو بالصين لإجراء اتصالات متعمقة حول حلول أحواض بناء السفن الذكية. في وقت سابق من هذا الشهر، قام وفد الشركة السعودية للحوسبة السحابية (SCCC) برئاسة طلال عبد العزيز البكر، رئيسها التنفيذي، بزيارة مقر SUPCON لمناقشة الحلول السحابية للصناعات العمودية. وجاءت الزيارة في أعقاب إقامة نايف العتيبي، نائب الرئيس للتحول الرقمي والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو Aramco ووفد من الخبراء لمدة أسبوع. تبشر هذه الزيارات بحقبة جديدة من شراكة SUPCON مع فاعلين رئيسيين في المملكة العربية السعودية والخليج.

عززت SUPCON مكانة رائدة في أتمتة العمليات وسوق التحول الرقمي في الصين من خلال منتجاتها المتميزة مثل نظام التحكم الموزع (DCS) ونظام أدوات السلامة (SIS) وأنظمة تنفيذ التصنيع (MES). لتعزيز الريادة في السوق، تطلق SUPCON حملة نموذج 1·3·5 لخلق القيمة للعميل، والتي تتألف من خدمة صناعية واحدة ذات وقفة واحدة، و 3 منصات لتكنولوجيا المنتجات، وتكنولوجيا 5T. كان الأداء المالي القوي للشركة في عام 2022 بمثابة شهادة على نجاحها. وفقًا للتقرير السنوي لعام 2022 الذي تم الكشف عنه سابقًا، حققت SUPCON دخلًا تشغيليًا قدره 6.621 مليار يوان صيني، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 46.50٪.

ملاحظات:

في عام 2022، أطلقت SUPCON حملة نموذج 1·3·5 لخلق القيمة للعميل. 1 خدمة صناعية ذات وقفة واحدة مدعومة من متاجر 5S (قطع الغيار والمتخصصون والحلول والخدمات والمبيعات) القريبة من التجمعات الصناعية لتقديم خدمات شاملة يمكن الوصول إليها في جميع الأوقات. 3 منصات لتكنولوجيا المنتجات تشمل الجيل الجديد من نظام التحكم في التشغيل والإدارة الذكي (i-OMC) الذي يتميز بالتشغيل الذاتي الذكي، ونظام التشغيل الصناعي مع مخزن بيانات آمن والنظام البيئي المفتوح APP، ومنصة eXpert لهندسة العمليات المتقدمة (APEX) لسرعة ونمذجة عملية معقدة ومحاكاة دقيقة. تمثل تقنية 5T اندماج 5 تقنيات رئيسية بما في ذلك تقنية الأتمتة وتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا العمليات وتكنولوجيا التشغيل وتكنولوجيا المعدات، والتي تهدف إلى حل المشكلات التي لم يتم حلها في صناعة العملية.

للتواصل:

مايفانغ وانغ

[email protected]

SUPCON SOURCE