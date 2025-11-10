SUPCON تستعرض ريادتها في الذكاء الاصطناعي الصناعي في معرض ADIPEC وتقود التحول الذكي

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- شركة SUPCON (688777.SH, SUPCON.SW) ، المزود العالمي لحلول أتمتة العمليات والذكاء الاصطناعي الصناعي الذي يخدم أكثر من 35,000 عميل في أكثر من 50 دولة، تستعرض أحدث تقنياتها في الأتمتة الشاملة والعمليات المستقلة في معرض ADIPEC 2025 بمنطقة الذكاء الاصطناعي (جناح AI_S5) ، الذي يُعقد من 3 إلى 6 نوفمبر في أبو ظبي.

في معرض ADIPEC لهذا العام، توضح SUPCON كيف تساهم محفظة منتجاتها من الجيل القادم في مجال الذكاء الاصطناعي الصناعي في تمكين صناعات العمليات والطاقة من العمل بأمان وكفاءة واستدامة. من خلال الابتكارات العملية في مجال التحكم المُعرَّف بالبرمجيات، ومنصات البيانات الذكية، والروبوتات المتقدمة، تُسرِّع SUPCON التحول من الأتمتة التقليدية نحو العمليات المستقلة بالكامل.

تعزز SUPCON ريادتها في الصناعة عبر تسليط الضوء على النتائج الملموسة للعملاء، من تعزيز الموثوقية وتقليل استهلاك الطاقة، إلى خفض التكاليف التشغيلية وتسريع دورات النشر. كما تؤكد الشركة التزامها طويل المدى بمنطقة الشرق الأوسط، من خلال توفير الدعم الهندسي المحلي والتدريب والابتكار المشترك، لمساعدة المرافق القائمة ( brownfield ) والجديدة ( greenfield ) على التوسع في تبني الذكاء الاصطناعي الصناعي.

من بين الابتكارات المعروضة:

UCS (نظام التحكم الشامل) : نظام تحكم سحابي أصلي ومُعرَّف بالبرمجيات، يُلغي الحاجة إلى خزانات أنظمة التحكم الموزع ( DCS ) التقليدية ويُحدث ثورة في بنيات أنظمة التحكم. يُبسط النظام عملية النشر، ويقلل استخدام الكابلات، ويتيح عمليات آمنة وموثوقة وفعالة من خلال بنية عالية التوافر وتحسين مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

TPT2 (محول السلاسل الزمنية المُدرَّب مسبقًا 2) : محرك SUPCON المتقدم للذكاء الاصطناعي الصناعي، المُدرَّب مسبقًا على أكثر من 10 تريليونات نقطة من البيانات الصناعية. يجمع بين قدرات التنبؤ بالسلاسل الزمنية من خلال بنية قائمة على المحولات والنمذجة القائمة على المبادئ الأولى، لتوفير محاكاة ذكية وتحسين ذاتي. توفر واجهته المعتمدة على معالجة اللغة الطبيعية وصولًا بديهيًا للمشغلين والمهندسين بمختلف أدوارهم، مع التنسيق بين وكلاء متعددين ( agents ) عبر نموذج "مزيج من الخبراء" ( MoE ).

supOS (إصدار Tier 0) : منصة بيانات مفتوحة لإنترنت الأشياء الصناعي ( IIoT ) تعتمد على مساحة الأسماء الموحدة ( UNS )، وتشكل الأساس لتدفقات البيانات الصناعية المتسقة دلاليًا في الوقت الفعلي، والتطبيقات المُنشأة بالذكاء الاصطناعي.

حل الروبوت PLANTBOT : حل روبوتي متكامل لعمليات الفحص والدوريات، يشمل روبوتات ذات عجلات، وروبوتات رباعية الأرجل، وروبوتات قضبانية، لتحسين سلامة الموقع والمرونة التشغيلية.

PRIDE (إدراك جميع الأدوات والأجهزة والمعدات القابلة للرصد) : حل صيانة تنبؤية مدعوم بالذكاء الاصطناعي يضمن المراقبة المستمرة والتشخيص الذكي لحالة المعدات، بما يتيح إدارة شاملة لدورة حياة المعدات.

تُجسِّد هذه الحلول مجتمعةً إطار عمل SUPCON المتكامل للذكاء الاصطناعي الصناعي، الذي يربط بين بيانات الموقع وذكاء المؤسسة بسلاسة من خلال بنية موحدة ومفتوحة وآمنة. صُمم هذا الإطار لتطبيقات التحكم في العمليات المستمرة والمتقطعة على حد سواء، ويوفر تصميمات مرجعية لتحويل المرافق القائمة، وخارطة طريق واضحة نحو العمليات الذكية المستقلة ذاتيًا. بالاعتماد على نموذج خدمة عالمي يجمع بين الخبرة العالمية والدعم الهندسي المحلي، تتيح SUPCON النشر السريع، وتعزز الكفاءة التشغيلية، وتُسرّع تحقيق القيمة، مما يعكس التزام الشركة المستمر بتطوير الذكاء الصناعي والابتكار.

نبذة عن SUPCON

SUPCON (688777.SH, SUPCON.SW) هي شركة عالمية رائدة في مجال الأتمتة الصناعية والذكاء الاصطناعي الصناعي، وتقدم أنظمة التحكم، والمنصات الرقمية، والروبوتات، والحلول البرمجية التي تدعم صناعات العمليات والطاقة في العالم. تحظى SUPCON بثقة أكثر من 250 مؤسسة رائدة و+35,000 عميل حول العالم، وتقود التحول من الأتمتة إلى الاستقلالية ( autonomy )، مما يُمكِّن من تشغيل عمليات صناعية أكثر أمانًا وذكاءً واستدامة.

