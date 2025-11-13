SureFlow تنضم إلى قمة الفكر (T20) في جنوب إفريقيا لعام 2025 لمناقشة دور التكنولوجيا في تحول الطاقة

تنضم الشركة الأوروبية إلى القادة والخبراء العالميين في المنتدى العالمي ، وتشارك في كيفية مساهمة التكنولوجيا التي تطبقها في الانتقال نحو مستقبل طاقة أكثر استدامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- في نوفمبر 2025، سيجتمع القادة العالميون في جنوب أفريقيا لحضور قمة مجموعة العشرين، والتي تركز أجندتها الرئيسية على ضمان تقدم التحول في قطاع الطاقة والتنمية المستدامة بطرق قابلة للتحقيق على مستوى العالم. ستجمع قمة الفكر ( T20 )، الشبكة الاستشارية للسياسات في مجموعة العشرين، خبراء عالميين لمعالجة هذه التحديات.

Sébastien Dui CEO and Founder of Sureflow, showcasing the company’s latest innovation in smart fluid control technology at the Sureflow headquarters. Sureflow’s Smart EV Charging device enables instant smart charging capabilities. Simply plug it in between your charger and electric vehicle for seamless, efficient charging management.

تستعد أوروبا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين ( G20 ) في جنوب إفريقيا بإطار قوي لسياسة المناخ، حيث أرست استراتيجية المفوضية الأوروبية نحو الحياد الكربوني أسسًا تنظيمية صلبة. ومع ذلك، لا تزال المنطقة تواجه تحدياً متزايداً يتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة. تتحمل الأسر والشركات فواتير أعلى، وهو واقع ضاغط في خضم تحول أخضر غالباً ما يتباطأ تقدمه. ويظل هذا التوتر بين الطموح و القدرة على تحمل التكاليف أحد أكبر التحديات التي تواجه أوروبا: ضمان أن يكون التخلص من الكربون مجدياً اقتصادياً للجميع.

كما أشارت المفوضية الأوروبية في أكتوبر الماضي، فإن العمليات التي يقوم عليها هذا التحول أبطأ مما هو مطلوب، مما يحد من نشر مصادر الطاقة المتجددة وتوسيع وتحديث شبكات الكهرباء. ورداً على ذلك، وضعت المفوضية سبع إجراءات ذات أولوية لخفض تكاليف الطاقة وتبسيط عملية إصدار التصاريح للمشاريع الجديدة.

وفي هذا السياق، لا تستطيع اللوائح التنظيمية وحدها تحقيق التغيير المطلوب. بل أصبحت التكنولوجيا والابتكار هي المحركات الحقيقية للتقدم، حيث يمكن لحلول المراقبة في الوقت الفعلي أن تحول الأهداف المناخية إلى نتائج قابلة للقياس.

تقوم التقنيات التي تدعمها إنترنت الأشياء ( IoT ) والذكاء الاصطناعي ( AI ) بإعادة تعريف هذا النهج. ورغم أن تحقيق نظام طاقة متجددة بالكامل ضمن الأطر الزمنية الحالية يبقى طموحاً، فإن دمج هذه التقنيات يُمكِّن البنى التحتية القائمة من التحديث ويزود المستخدمين والأسر والشركات والبلديات بفهم أوضح لشبكات المرافق الخاصة بهم، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة ومستدامة.

بينما يناقش القادة العالميون تحول الطاقة في جنوب إفريقيا، ستعرض شركة SureFlow الأوروبية كيف يمكن لذكاء البيانات تسريع التزامات مجموعة العشرين المتعلقة بالاستدامة. ستتميز الشركة في قمة G20 South Africa 2025 ، وهو حدث جانبي رسمي لشبكة T20 ، حيث تستضيف حلقة نقاش بعنوان "المدن الذكية في العمل: بيانات الذكاء للحياة الحضرية المستدامة." ستعرض الجلسة، التي تجمع المشاركين في دبي وعلى الإنترنت من جميع أنحاء العالم، عروض حية ومناقشات قائمة على البيانات توضح كيفية تحويل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لإدارة المرافق وتمكين المجتمعات لبناء مدن أكثر ذكاء وكفاءة.

مع عملياتها في المملكة المتحدة، وعبر أوروبا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، رسخت SureFlow مكانتها كرائدة أوروبية في تكنولوجيا كفاءة الطاقة. وتُمكِّن أنظمتها المدفوعة بالذكاء الاصطناعي و"إنترنت الأشياء" الأسر والشركات والسلطات العامة من مراقبة وتحسين استهلاك الطاقة في الوقت الفعلي، موفرة بذلك أدوات قابلة للتطوير وميسورة التكلفة تدعم التزامات الاستدامة.

وقال سيباستيان دوي ، الرئيس التنفيذي ومؤسس SureFlow : "يعمل منصتنا كحارس ذكي ، يكتشف الشذوذ ، ويحدد الأنماط ويوجه المستخدمين نحو استخدام طاقة أكثر استدامة".

من خلال تحويل المعلومات إلى رؤى قابلة للتنفيذ ، يساعد SureFlow في اكتشاف التسريبات وكشف الاستهلاك المخفي ومعالجة عدم الكفاءة من خلال الذكاء التنبؤي. من خلال تحويل المعلومات إلى رؤى قابلة للتنفيذ، تساعد SureFlow في اكتشاف التسريبات، وكشف الاستهلاك المخفي، ومعالجة أوجه القصور عبر الذكاء التنبؤي. وتم تصميم حلولها وفق نهج "افعل ذلك بنفسك" ( DIY )، مما يجعلها سهلة التركيب وتتيح النشر السريع وعلى نطاق واسع، مع ضمان خصوصية وأمن البيانات من خلال التشفير المتقدم وإخفاء الهوية الكامل.

ومع تسريع أوروبا لخطواتها نحو الحياد المناخي، تبرز SureFlow كشريك تكنولوجي استراتيجي يجعل الاستدامة أمراً ملموساً.

