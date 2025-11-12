Lors du T20 Afrique du Sud 2025, SureFlow participera aux discussions mondiales sur le rôle de la technologie dans la transition énergétique.

L'entreprise européenne se joint aux dirigeants et aux experts mondiaux pour le forum mondial et explique comment sa technologie contribue à la transition vers un avenir énergétique plus durable.

DUBAI, EAU, 13 novembre 2025 /PRNewswire/ -- En novembre 2025, les dirigeants mondiaux se réuniront en Afrique du Sud pour le sommet du G20, au cours duquel l'un des principaux points de l'ordre du jour sera de veiller à ce que la transition énergétique et le développement durable progressent de façon concrète dans le monde entier. Le Think 20 (T20), le réseau de conseil politique du G20, réunira des experts mondiaux pour relever ces défis.

Sébastien Dui CEO and Founder of Sureflow, showcasing the company’s latest innovation in smart fluid control technology at the Sureflow headquarters. Sureflow’s Smart EV Charging device enables instant smart charging capabilities. Simply plug it in between your charger and electric vehicle for seamless, efficient charging management.

L'Europe aborde le sommet avec un cadre politique solide en matière de climat. La stratégie de la Commission européenne en faveur de la neutralité carbone a permis d'établir des bases réglementaires solides, mais la région reste confrontée à la hausse des prix de l'énergie. Les ménages et les entreprises doivent supporter des factures plus élevées, une réalité pressante dans une transition verte dans laquelle les progrès sont souvent à la traîne. Cette tension entre l'ambition et l'accessibilité financière reste l'un des plus grands défis de l'Europe : veiller à ce que la décarbonisation soit économiquement viable pour tous.

Comme l'a noté la Commission européenne en octobre dernier, les processus qui sous-tendent cette transition sont plus lents que nécessaire et limitent le déploiement des énergies renouvelables ainsi que l'expansion et la modernisation des réseaux électriques. En réponse, la Commission a défini sept actions prioritaires visant à réduire les coûts énergétiques et à rationaliser l'octroi de permis pour les nouveaux projets.

Dans ce contexte, la réglementation ne peut pas à elle seule apporter le changement nécessaire. La technologie et l'innovation sont devenues les véritables moteurs du progrès. Les solutions de surveillance en temps réel peuvent transformer les objectifs climatiques en résultats mesurables.

Les technologies activées par l'internet des objets (IoT) et l'intelligence artificielle (IA) redéfinissent cette approche. Si la mise en place d'un système d'énergie entièrement renouvelable dans les délais actuels reste ambitieuse, l'intégration de ces technologies permet de moderniser les infrastructures existantes et procure aux utilisateurs, aux ménages, aux entreprises et aux municipalités une meilleure compréhension de leurs réseaux de services publics, ce qui les aide à prendre des décisions éclairées et durables.

Alors que les dirigeants mondiaux discutent de la transition énergétique en Afrique du Sud, SureFlow montrera comment l'intelligence des données peut accélérer les engagements du G20 en matière de développement durable. L'entreprise sera présente au G20 Afrique du Sud 2025, un événement officiel en marge du T20, en organisant un groupe de discussion « Smart Cities in Action: Data Intelligence for Sustainable Urban Living » (Les villes intelligentes en action : l'intelligence des données au service d'une vie urbaine durable). La session, qui réunira des participants à Dubaï et en ligne du monde entier, comprendra des démonstrations en direct et des discussions axées sur les données illustrant la manière dont l'IA et l'IoT transforment la gestion des services publics et donnent aux communautés les moyens de construire des villes plus intelligentes et plus efficaces.

Avec des opérations au Royaume-Uni, dans toute l'Europe et dans les Émirats arabes unis, SureFlow s'est imposé comme un leader européen dans le domaine de la technologie pour l'efficacité énergétique. Ses systèmes basés sur l'IA et l'IoT permettent aux ménages, aux entreprises et aux autorités publiques de surveiller et d'optimiser la consommation d'énergie en temps réel, en fournissant des outils évolutifs et abordables qui renforcent les engagements en matière de développement durable.

« Notre plateforme agit comme un gardien intelligent, détectant les anomalies, identifiant les modèles et guidant les utilisateurs vers une utilisation plus durable de l'énergie », explique Sébastien Dui, PDG et fondateur de SureFlow.

En transformant les informations en données exploitables, SureFlow aide à détecter les fuites, à découvrir les consommations cachées et à rectifier les inefficacités grâce à l'intelligence prédictive. Conçues dans une optique de bricolage, ses solutions sont faciles à installer et permettent un déploiement rapide et à grande échelle, tout en garantissant la confidentialité et la sécurité des données grâce à un chiffrement avancé et à une anonymisation complète.

Alors que l'Europe se rapproche de la neutralité climatique, SureFlow est un partenaire technologique stratégique qui rend la durabilité tangible.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2819690/Sureflow_CEO_Sebastien_Dui.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2819689/Sureflow_Smart_EV.jpg