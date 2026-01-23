Surya Roshni تعزز مشاركات التصدير في معرض Light + Intelligent Building Middle East 2026 في دبي

Surya Roshni

دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، 23 يناير 2026 /PRNewswire/ -- اختتمت شركة "سوريا روشني ليمتد" (Surya Roshni Limited)، واحدة من الشركات المصنعة الرائدة في الهند للإضاءة، والأسلاك والكابلات، والمراوح، والأجهزة المنزلية، وأنابيب البولي فينيل كلوريد (PVC) وأنابيب الفولاذ ، مشاركتها في معرض Light + Intelligent Building Middle East 2026 ، الذي عُقد من 12 إلى 14 يناير 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. شكلت المشاركة خطوة استراتيجية في تعزيز النمو الذي تقوده الصادرات والالتزامات التجارية الدولية للشركة. عرضت "سوريا روشني" محفظتها في كشك رقم Z2-H10 ، المشاركة مع الموزعين والمستشارين وأصحاب المصلحة في المشروع من الأسواق العالمية.

وقدم المعرض منصة لتعزيز مكانة دبي باعتبارها بوابة للتجارة الإقليمية وعبر الحدود. ركزت المناقشات على توسيع شبكات التوزيع الدولية واستكشاف الفرص التي يقودها المشروع وتعزيز الشراكات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها من الأسواق الناشئة.

في هذا الحدث ، عرض "سوريا روشني" مجموعة واسعة من المنتجات الموفرة للطاقة والمستعدة للمستقبل ، بما في ذلك حلول الإضاءة والمروحة والأجهزة والأسلاك والكابلات وأنابيب وتركيبات البولي فينيل كلوريد (PVC)، وصهاريج المياه، ومضخات المياه، وأجهزة الفصل والوصل، وصناديق التوزيع والمقاييس. تلبي المحفظة كلاً من طلبات المستهلك والمتطلبات الاحترافية القائمة على المشروعات، بما يتماشى مع معايير السوق الدولية. يضمن التصنيع الداخلي القوي والتكامل الخلفي الجودة المتسقة وموثوقية التوريد وقابلية التوسع.

وتشمل النقاط الرئيسية الحلول المتقدمة للأسلاك والكابلات ، وأجهزة التبديل من الجيل التالي ، ومنتجات إضاءة ليد (LED) ذات درجات الحرارة اللونية المترابطة المتعددة، ومقابس التمديد ، والأجهزة المنزلية الصغيرة ، إلى جانب الابتكارات التي تركز على المرافق مثل مضارب البعوض والمصابيح الطاردة للبعوض. تم تصميم جميع المنتجات المعروضة لتحقيق كفاءة الطاقة، والمتانة، والامتثال لمعايير IS، وIEC، ومعايير الجودة والسلامة العالمية، مدعومةً بتطوير منتجات مستمرة في "مركز سوريا للتكنولوجيا والابتكار" (STIC) ، "نويدا" (Noida) - مركز البحث والتطوير المخصص للشركة.

"تواصل دبي أن تكون نقطة التقارب بالغة الأهمية للتجارة العالمية وبناء منظومات التكنولوجيا. قال "جاي براكاش أغروال"، رئيس شركة سوريا روشني ليمتد: "سمحت مشاركتنا بالقيام بمشاركة مجدية مع الشركاء الدوليين وعززت استعدادنا لخدمة الأسواق المتنوعة".

وتؤكد مشاركة الشركة تركيزها على توسيع نطاق الصادرات وتعزيز الشراكات الدولية.

بناءً على هذا الزخم ، ستشارك "سوريا روشني" في معرض Light + Building 2026 ، المقرر عقده في مارس 2026 في فرانكفورت ، ألمانيا ، كجزء من استراتيجيتها الدولية المستمرة.

عن Surya Roshni Limited :

تأسست "سوريا روشني" في عام 1973 ، وهي شركة حلول كهربائية رائدة تركز على الإضاءة لها تراث في الهند. تمتد محفظة الإضاءة الخاصة بها من الحلول التقليدية إلى حلول ليد (LED) المتقدمة ، مدعومةً بالتصنيع في جميع أنحاء الهند ، وقوة التوزيع العميقة ، وأكثر من خمسة عقود من حقوق الملكية التجارية.

