TECNO تنضم إلى جامعة ليدز وجامعة دار الحكمة في المملكة العربية السعودية لتعزيز تمثيل درجات لون البشرة

TECNO تُقدم تقنية Universal Tone لتمثيل درجات لون البشرة السعودية المتنوعة بشكل أفضل، مؤكدة على ريادتها في التصوير بالهواتف والتزامها بالشمولية والابتكار.

الرياض، المملكة العربية السعودية ، 12 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت العلامة التجارية للتكنولوجيا المبتكرة TECNO عن الشراكة مع جامعة ليدز في المملكة المتحدة وجامعة دار الحكمة في المملكة العربية السعودية لإجراء بحوث لضمان التمثيل الدقيق لمستهلكي المملكة في التصوير بالهواتف. ستعمل هذه الشراكة على تطوير مزيد من تقنية Universal Tone من TECNO، مما يعزز من موقعها كرائده في التصوير الشامل للهواتف الذكية وتعزيز تنوع درجات لون البشرة.

تم الكشف عنها في عام 2023، تقنية Universal Tone المدعومة بالذكاء الاصطناعي من TECNO هي في طليعة ابتكارات التصوير المحمول متعدد درجات لون البشرة، والتي تلتقط بصدق كامل طيف تنوع البشرية، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الناشئة. تهدف هذه الشراكة الأخيرة إلى توسيع قاعدة بيانات درجات لون البشرة لمستهلكي المملكة العربية السعودية، وتحسين خوارزمية Universal Tone لضمان توفير أجهزة TECNO تمثيلات أكثر شمولاً ودقة لدرجات لون البشرة المتنوعة. سيتم توسيع نطاق البحوث الداعمة لهذه التكنولوجيا تدريجيًا إلى بلدان الشرق الأوسط الأخرى، مما يضمن تمثيلاً أوسع وأكثر دقة لدرجات لون البشرة في جميع أنحاء المنطقة.

يقود فريق البحث البروفيسور كايدا شياو، المستشار الفني لتقنية Colour Science of Skintone Image في TECNO والأستاذ في علوم اللون والتصوير في كلية التصميم بجامعة ليدز، بدعم من البروفيسور أحمد ناصر الدين، الأستاذ المساعد في جامعة دار الحكمة، والذي يضيف خبرة قيمة ورؤى إقليمية في السوق السعودية.

توسيع قاعدة بيانات درجات لون البشرة للمملكة العربية السعودية والمنطقة

تتمحور الشراكة حول تطوير قاعدة بيانات واسعة النطاق لدرجات لون البشرة مصممة خصيصًا لمستهلكي المملكة. من خلال جمع وتحليل طيف واسع من درجات لون البشرة، تهدف TECNO إلى بناء قاعدة بيانات محلية تعزز دقة الألوان وأصالتها في تقنية التصوير الخاصة بها، مما ينعكس على تقنية Universal Tone لتمثيل وتكييف درجات لون البشرة المتنوعة المميزة في السعودية والشرق الأوسط.

بالإضافة إلى جمع البيانات، ستعمل TECNO على تطوير تركيبات درجات لون البشرة الجديدة، مما يضيف إلى قاعدة البيانات العالمية الحالية البالغ عددها 268 تركيبة. ستتم معايرة هذه التحديثات بشكل خاص للسوق السعودي، مما يضمن أن أجهزة TECNO تعكس بدقة درجات لون البشرة المتنوعة المحلية. ستعمل TECNO أيضًا على ضبط خوارزميات معالجة الصور بدقة لتناسب خصائص درجات لون البشرة السعودية، مما يوفر للمستخدمين تجربة تصوير محمول أكثر عراقة ودقة.

قال البروفيسور كايدا شياو: "إن الأولوية العالمية لتقنيات التصوير المحمول هي التقاط درجات لون البشرة المتنوعة، خاصةً في الأسواق الناشئة مثل المملكة العربية السعودية. نحن متحمسون للتعاون مع TECNO لاستكشاف وفهم درجات لون البشرة المحليه بشكل أفضل من خلال تطوير بطاقة ألوان درجات لون البشرة السعودية المخصصة بأكثر من 30 لون جديد. تضمن هذه المبادرة أن يتم تمثيل مستهلكي السعودية والشرق الأوسط بشكل أصيل على أجهزتهم.

وأضاف البروفيسور أحمد ناصر الدين: "فهم الجوانب الثقافية وتفضيلات تمثيل درجات لون البشرة في المملكة العربية السعودية أمر أساسي لنجاح هذا المشروع. تعكس درجات لون البشرة في المنطقة هويتها الفريدة، وتُعد جهود TECNO لالتقاط ذلك محط تقدير."

تجسد درجات لون البشرة المتنوعة في السعودية، من الفاتح والمتوسط إلى الزيتوني والبني الداكن، هويتها الثقافية الحيوية وتعكس التنوع الأوسع للمنطقة الشرق أوسطية. وإدراكًا لذلك، وضعت TECNO المملكة كنقطة تركيز لهذا البحث، مستفيدةً من نتائجه لقيادة الابتكارات في تقنية التصوير الشاملة التي تفيد مستهلكي السعودية والشرق الأوسط.

تعزيز الشمولية والتنوع في التصوير من خلال "التكييف المحلي"

تركز استراتيجية "التكييف المحلي" لشركة TECNO على تكييف الابتكارات التكنولوجية العالمية لتلبية الاحتياجات الإقليمية. منذ إطلاق Universal Tone، ركزت TECNO على الشراكة مع أبرز المؤسسات الأكاديمية لمعالجة متطلبات التصوير المتنوعة في جميع أنحاء العالم.

تُعد هذه الشراكة الثانية لشركة TECNO مع جامعة ليدز، بعد شراكتها الأولى مع جامعة ليدز في عام 2023 لوضع معيار عالمي للتصوير الشامل. كما عملت TECNO مع NTU سنغافورة لاستكشاف تفضيلات الجمالية في جنوب شرق آسيا.

تم التأكيد مؤخرًا على جهود TECNO لتأكيد أهمية التصوير المحمول الأكثر دقة وشمولاً واحتفاء بتنوع درجات لون البشرة في حملتها الناجحة #ToneProud التي أطلقتها في نوفمبر. لفتت هذه الحملة الانتباه إلى بطاقة ألوان بـ 268 درجة لون بشرة - التي تم بناؤها على أكبر قاعدة بيانات دقيقة للون البشرة في الصناعة. تُظهر قاعدة البيانات المتزايدة باستمرار حرص TECNO بالمستخدمين في الأسواق الناشئة مثل المملكة العربية السعودية، حيث تمكّن التكنولوجيا المستخدمين في جميع أنحاء العالم من تبني وإحتفاء جمال لون بشرتهم الطبيعي.

قال جاك جو، المدير العام لشركة TECNO: "إن تحسين تقنية Universal Tone للسوق السعودي هو خطوة رئيسية في مهمتنا لوضع معيار عالمي للتصوير الشامل. إن التعاون مع المؤسسات المحلية الرائدة يضمن أن تكون تطوراتنا في التكنولوجيا متوافقة بشكل حقيقي مع احتياجات المستهلكين المحليين. TECNO ملتزمة بالاستمرار في الشراكات مع الجامعات في جميع أنحاء العالم لتقديم تجربة تصوير شاملة ودقيقة تعكس جمال التنوع."

مع مهمتها العجيبة في إعادة تعريف التجربة المرئية لـ 6.82 مليار مستهلك في الأسواق الناشئة، تعكس Universal Tone التزام TECNO بالشمولية والابتكار، مدفوعًا بفلسفة العلامة التجارية "لا يوقفك شيء". من خلال تحسين تقنيات التصوير باستمرار، تمهد TECNO الطريق لمستقبل حيث يشعر كل فرد، بغض النظر عن لون بشرته، بأنه ممثل بصدق.

حول TECNO

بصفتها علامة تجارية عالمية مبتكرة للتكنولوجيا تعمل في أكثر من 70 سوقًا، التزمت TECNO بإحداث ثورة في التجربة الرقمية في الأسواق الناشئة العالمية، وتدفع بلا كلل من أجل الدمج الأمثل للتصميم الجمالي المعاصر مع أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي. تقدم TECNO مجموعة واسعة من الهواتف الذكية والساعات الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الألعاب الذكية وأنظمة التشغيل HiOS والمنتجات المنزلية الذكية. وبقيادة جوهر العلامة التجارية "لا يوقفك شيء"، تلتزم TECNO بفتح أحدث التقنيات والتجارب الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للأفراد المتطلعين إلى المستقبل، وإلهامهم لمواصلة السعي وراء الأفضل لأنفسهم ومستقبلاتهم.

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