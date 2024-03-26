Tejas Networks تعلن عن عقد شراكة إستراتيجية مع المصرية للاتصالات

بنغالور، الهند،, 26 مارس 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Tejas Networks (BSE: 540595) (NSE: TEJASNET) اليوم عن توقيعها مذكرة تفاهم مع المصرية للاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المصرية "ايتيدا" والمعهد القومي للاتصالات في مصر لتكرار تجربتها في تنفيذ مشروع Bharatnet (مشروع توسيع عرض النطاق الترددي في المناطق الريفية) ومشروع NKN (شبكة المعرفة الوطنية) في مصر. تشمل مجالات التعاون الواسعة الأخرى بناء قدرات المهندسين والفنيين المصريين وتدريبهم على تطبيق أحدث التطورات في تقنيات الاتصالات والشبكات، وإنشاء مرافق في مصر لتصنيع، وربما تطوير، منتجات (FTTH) جديدة التي تتيح إمكانية توصيل الإنترنت مباشرة إلى المنازل باستخدام كابلات الألياف الضوئية، وإقامة البنية التحتية اللازمة لخدمات الدعم الفني في مصر لمساعدة العملاء داخل البلاد وربما توسيع نطاق وصولها لتقديم الدعم في جميع أنحاء منطقة أفريقيا والشرق الأوسط الكبرى.





صرح معالي الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، قائلًا: "إن مذكرة التفاهم التي أبرمناها اليوم مع شركة Tejas Networks هي إحدى ثمار المباحثات التي بدأت في يناير 2023 لتعزيز التعاون بين مصر والهند في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي اتفاقية شاملة تسعى إلى تعزيز توطين منتجات الاتصالات عالمية المستوى وتصنيعها محليًا، وضخ استثمارات هندية جديدة في مصر، وخلق فرص العمل، وتنمية الكوادر البحثية في مختلف مجالات الاتصالات".

وبهذه المناسبة، تحدث المهندس محمد نصر الدين، العضو المنتدب بشركة المصرية للاتصالات ورئيسها التنفيذي قائلًا: "سعداء بالدخول في هذه الشراكة الإستراتيجية طويلة المدى مع شركة Tejas Networks، الشركة الهندية الرائدة في مجال تصنيع منتجات الاتصالات والشبكات القائمة على البحث والتطوير، وإحدى شركات مجموعة Tata. لا تتوقف المصرية للاتصالات عن جهودها نحو تطوير بنية شبكاتها التحتية وتطوير قدراتها الفنية من خلال التعاون مع أكبر الشركات في العالم، وتؤسس مذكرة التفاهم اليوم مع شركة Tejas Networks شراكة إستراتيجية طويلة المدى تستهدف تزويد المصرية للاتصالات بأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات في العالم وتضمن لها تقديم أفضل مستوى من خدمات البنية التحتية لعملائها".

صرح السيد Anand Athreya، العضو المنتدب بشركة Tejas Networks ورئيسها التنفيذي قائلًا: " تُعد مذكرة التفاهم مع المصرية للاتصالات خطوة هامة لكلتا المؤسستين، ونسعى جاهدين معًا نحو تعزيز رؤية مصر الرقمية من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات ومن تجربة Tejas الناجحة في تصميم أكثر من 500 شبكة معقدة من فئة شبكة نقل الاتصالات وتركيبها داخل الهند وخارجها، ونحن ملتزمون بنقل خبراتنا والعمل بصفتنا مستشارًا موثوقًا وشريكًا تكنولوجيًا لمصر خلال رحلتها نحو التحول الرقمي مع دعم التصنيع المحلى لمنتجات الاتصالات، وتقديم الدعم في مجال البحث والتطوير وتخطيط الشبكات وتركيبها وصيانتها".

قال السيد Yogesh Verma، نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة Tejas Networks، بهذه المناسبة: "بدأت Tejas العمل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا منذ أكثر من عقد من الزمن، ولذلك، فهي تتمتع بمعرفة ورؤى واسعة بشأن المتطلبات المحلية وظروف التشغيل لإقامة شبكات فعالة من حيث التكلفة والقابلية للتطوير،إلى جانب أن الشركة أصبح لديها الآن محفظة شاملة لبناء الشبكات الثابتة والمتنقلة بفضل حملتنا التسويقية الأخيرة لمنتجات 4G & 5G RAN، وتعد مذكرة التفاهم التي أبرمناها اليوم بمثابة منصة لتوسيع أعمالنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتعزيز التعاون الأعمق مع الشركة المصرية للاتصالات والعملاء الآخرين في البلاد".

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