Tejas Networks annonce un partenariat stratégique avec Telecom Egypt

BANGALORE, Inde, 27 mars 2024 /PRNewswire/ -- Tejas Networks (BSE: 540595) (NSE: TEJASNET) a annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord avec Telecom Egypt (TE), l'ITIDA (Information Technology Industry Development Agency) et le NTI (National Telecom Institute) en vue de reproduire en Égypte l'expérience acquise lors de la mise en œuvre des projets Bharatnet (Rural Broadband Project) et NKN (National Knowledge Network). Parmi les autres grands domaines de coopération figurent le renforcement des capacités des ingénieurs et techniciens égyptiens en matière de technologies de pointe dans le domaine des télécommunications et des réseaux, la mise en place d'installations locales de fabrication et de R&D pour les produits de fibre optique jusqu'au domicile (FTTH) et la création de services d'assistance technique en Égypte, tant pour les clients du pays que pour ceux de l'ensemble de la région de l'Afrique et du Moyen-Orient.

Amr Talaat, ministre égyptien des Communications et des Technologies de l'information, a déclaré : « Le protocole d'accord conclu aujourd'hui avec Tejas Networks est l'un des fruits des discussions entamées en janvier 2023 en vue de renforcer la coopération entre l'Égypte et l'Inde dans le domaine des communications et des technologies de l'information. Il s'agit d'un accord global qui vise à promouvoir la localisation de produits de communication de classe mondiale, à injecter de nouveaux investissements indiens en Égypte, à créer des opportunités d'emploi et à former des cadres de recherche dans divers domaines de la communication. »

S'exprimant à cette occasion, Mohamed Nasr El-Din, PDG et directeur général de Telecom Egypt, a déclaré : « Nous sommes ravis de conclure un partenariat stratégique à long terme avec Tejas Networks, la principale entreprise indienne de produits de télécommunications et de réseaux axée sur la recherche et le développement, qui fait partie du groupe Tata. Telecom Egypt s'efforce constamment d'améliorer son infrastructure réseau et de développer ses capacités techniques en coopérant avec les plus grandes entreprises du monde. Le présent protocole d'accord vise à doter Telecom Egypt des technologies de communication les plus récentes au monde tout en garantissant la fourniture de services d'infrastructure de la plus haute qualité. »

M. Anand Athreya, PDG et directeur général de Tejas Networks, a commenté : « Notre protocole d'accord avec Telecom Egypt est une étape importante pour nos deux entreprises, car nous nous efforçons ensemble d'accélérer la vision d'une Égypte numérique en tirant parti des meilleures pratiques et des enseignements de l'expérience de Tejas, qui a conçu et fourni avec succès plus de 500 réseaux complexes de classe opérateur en Inde et au-delà. Nous nous engageons à servir de conseiller de confiance et de partenaire technologique pour le parcours de transformation numérique de l'Égypte tout en nourrissant son écosystème local dans la fabrication des télécommunications, la R&D, la planification des réseaux, l'installation et la maintenance. »

M. Yogesh Verma, vice-président de Tejas Networks pour le Moyen-Orient et l'Afrique (MOA), a ajouté : « Tejas opère dans la région MOA depuis plus de 10 ans et possède des connaissances approfondies sur les exigences locales et les conditions d'exploitation pour déployer des réseaux rentables et évolutifs. En outre, avec la commercialisation récente de produits RAN 4G et 5G, l'entreprise dispose désormais d'un portefeuille de bout en bout pour construire des réseaux fixes et mobiles. Ce protocole d'accord nous offre une excellente plateforme pour développer nos activités dans la région MOA tout en approfondissant notre collaboration avec Telecom Egypt et d'autres clients dans le pays. »

