TerraPay تتشارك مع Diamond Trust Bank Uganda لتبسيط تحويلات الأموال الدولية في أوغندا

كامبالا، أوغندا

23 فبراير / شباط 2024

/PRNewswire/ -- أعلنت اليوم TerraPay، وهي شركة عالمية رائدة تمتلك شبكة دفع عابرة للقارات، وبنك Diamond Trust Bank Uganda واختصاره DTBU، وهو عضو بارز في مجموعة Diamond Trust Bank Group، عن شراكة استراتيجية لتوسيع خدمات تحويل الأموال دوليًا وتعزيز الشمول المالي في أوغندا. معًا، ستقدم الشركتان فوائد لا توازى للعملاء حول العالم. تشمل السمات الرئيسية لهذه الشراكة القدرة على تسهيل الإيداعات المباشرة في الحسابات من أي مكان في العالم واستغلال العلامة التجارية الشهيرة لـ DTB لتحسين المزايا للعملاء حول العالم.

تهدف هذه الشراكة إلى تضييق فجوة الشمول المالي بشكل كبير، عبر تبسيط عمليات تحويل الأموال والادخار والوصول إلى الائتمان للأفراد. من خلال صياغة هذا التعاون مع TerraPay، سيشهد بنك Diamond Trust Bank Uganda توسعًا في قاعدة عملائه لتحويلات الأموال الدولية، ما يعزز بدوره الاستثمارات الدولية المباشرة على مستوى الدولة. بشكل ملحوظ، ستفيد هذه المبادرة بفوائد العملاء والمغتربين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، كينيا، ألمانيا، قطر، كندا، وأوروبا، مانحة إياهم القدرة على تنفيذ تحويلات مالية فورية لأحبائهم في أوغندا، وهي نقطة محورية في هذه الشراكة. في الوقت نفسه، ستوسع TerraPay وصولها العالمي من خلال هذا الاتحاد مع DTBU، مبسطة الحركة الرقمية العابرة للحدود للأموال لكل من المستهلكين الأفراد والأعمال على حد سواء. نتيجة لذلك، سيستمتع الأفراد بتحويلات أموال من فرد إلى فرد أسرع وأكثر سلاسة، بينما يمكن للأعمال أن تستخدم عمليات دفع مبسطة تغطي شبكة واسعة من 140 دولة مستقبلة. من المقرر أن تدفع هذه الشراكة الاستراتيجية النمو المتوقع في المعاملات الرقمية داخل أوغندا، وهي سوق من المتوقع أن ينمو إلى 1.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027.

متحدثًا عن الشراكة، قال Willie Kanyeki، نائب رئيس TerraPay لشرق وجنوب قارة أفريقيا: "نحن متحمسون للشراكة مع بنك Diamond Trust Bank Uganda لتوسيع وصولنا في شرق أفريقيا وجعل إرسال واستقبال الأموال عبر الحدود أسهل للأشخاص. ستساعدنا هذه الشراكة على تحقيق هدفنا وهو تقديم خدمات مالية موثوقة وبأسعار في المتناول للجميع. بنك Diamond Trust Bank Uganda هو بنك ذا مكانة يتمتع بسجل حافل في تقديم خدمة العملاء الممتازة. نحن واثقون أن هذه الشراكة ستنجح وأنها ستساهم في تعزيز الشمول المالي في المنطقة، عن طريق تبسيط حركة الأموال دوليًا لكل من الأفراد والأعمال، مما يسهل الاتصال بالأحباء أكثر من أي وقت وأيضًا يمكن التجارة العالمية.".

معلقًا على التعاون، قال Varghese Thambi، المدير العام لبنك Diamond Trust Bank Uganda: "نحن ملتزمون بتقديم أفضل تجربة مصرفية ممكنة لعملائنا. ستمكننا هذه الشراكة مع TerraPay من توفير تحويلات أموال أسرع وأكثر راحة وأمان وبرسوم أقل لعملائنا. نحن واثقون من أن هذه الشراكة ستكون مكسب لكلا الطرفين، منظماتنا وشعب أوغندا. ستسمح لنا تقنية TerraPay الذكية بالوصول إلى شبكة أوسع من العملاء، لتسهيل إرسالهم واستقبالهم للأموال عبر الحدود. نحن على ثقة من أن هذه الشراكة سيكون لها تأثير إيجابي على حياة الكثير من الأشخاص في أوغندا.".

حول TerraPay

تبسط TerraPay تحريك الأموال في كل مكان - موفرة اتصال واحد بأوسع شبكة عابرة للحدود لتحويل الأموال مرخصة في 30 سوق عالمي وممكنة للدفع لـ 140 دولة للاستقبال، وأكثر من 210 دولة للإرسال، وأكثر من 7.5 مليار حساب بنكي، وأكثر من 2.1 مليار محفظة هاتف محمول. TerraPay في مهمة لربط عالم مالي بلا حدود، جاعلة تحريك الأموال في كل مكان فوري، موثوق، شفاف وممتثل بشكل كامل. تدفع TerraPay الحدود للأعمال التجارية عالميًا - التي تتضمن بنوك، وشركات تكنولوجيا مالية ومشغلي خدمات تحويل الأموال وحتى الأعمال التجارية في مجال السياحة، ومنصات اقتصاد صناع المحتوى وأسواق التجارة الإلكترونية – بينما تدفع الشمول المالي حتى في الأسواق الأكثر صعوبة في الوصول. تأسست TerraPay في عام 2014 ومقرها في لندن، مع مكاتب عالمية في دبي، ميامي، بوجوتا، داكار، جوبورج، نيروبي، ميلانو، سنغافورة، بنجالور وتتوسع بسرعة، حيث تلقت تمويلات من مستثمرين رائدين، يتضمنوا IFC (البنك الدولي) و Prime Ventures و Partech Africa و Visa.

لمزيد من المعلومات قم بزيارة: terrapay.com

حول DTB

بنك Diamond Trust Bank Uganda واختصاره DTBU هو تابع لصندوق Aga Khan Fund للتنمية الاقتصادية مع مكاتب في تنزانيا، بوروندي، كينيا وأوغندا. يمتلك DTBU عدد 37 فرع، 54 جهاز صراف آلي وأكثر من 800 وكيل عبر البلاد. تأسس DTBU في عام 1946، ويخضع لتنظيم بنك أوغندا ويقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية للسكان. DTB هو موظِف يوفر فرصًا متكافئة مع تشكيل الإناث 57% من الموظفين. DTB هو فائز بجوائز متعددة في تميز الخدمة في صناعة الخدمات في أوغندا. DTB هو رائد في مجال خدمات تحويل الأموال مع أكثر من 200 منفذ تحويل أموال في أوغندا.

لمزيد من المعلومات برجاء مراسلة: [email protected]

للتواصل:

Juveria Samrin

[email protected]

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/1222771/TerraPay_Logo.jpg