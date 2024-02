TerraPay s'associe à la Diamond Trust Bank Uganda pour simplifier les transferts d'argent mondiaux en Ouganda

KAMPALA, Ouganda, 23 février 2024 /PRNewswire/ -- TerraPay, une des principales sociétés mondiales de réseaux de paiements transfrontaliers, et la Diamond Trust Bank Uganda (DTBU), un membre éminent du groupe Diamond Trust Bank (DTB), ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique visant à développer les transferts d'argent internationaux et à renforcer l'inclusion financière en Ouganda. Ensemble, les deux entreprises offriront des avantages inégalés aux clients du monde entier. Les principales caractéristiques de ce partenariat comprennent la capacité de faciliter les dépôts directs sur les comptes depuis n'importe quel endroit dans le monde et de tirer parti de la marque renommée DTB pour optimiser les avantages pour les clients du monde entier.

Ce partenariat est sur le point de réduire considérablement l'écart d'inclusion financière, en rationalisant les processus de transfert d'argent, d'épargne et d'accessibilité au crédit pour les particuliers. En forgeant cette collaboration avec TerraPay, la Diamond Trust Bank Uganda verra sa base de clients s'élargir pour les transferts d'argent internationaux, ce qui renforcera les investissements internationaux directs au sein du pays. Cette initiative profitera notamment aux clients et aux expatriés résidant aux Émirats arabes unis, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Kenya, en Allemagne, au Qatar, au Canada et en Europe, en leur permettant d'effectuer des transferts d'argent en temps réel à leurs proches en Ouganda, une plaque tournante de ce partenariat. Parallèlement, TerraPay étendra sa portée mondiale grâce à cette association avec la DTBU, en simplifiant les mouvements de fonds numériques transfrontaliers pour les particuliers et les entreprises. Les particuliers bénéficieront ainsi de transferts de fonds de personne à personne plus rapides et plus fluides, tandis que les entreprises pourront compter sur des paiements simplifiés couvrant un vaste réseau de 140 pays destinataires. Ce partenariat stratégique devrait alimenter la croissance prévue des transactions numériques en Ouganda, un marché qui devrait atteindre 1,3 milliard de dollars d'ici à 2027.

Au sujet du partenariat, Willie Kanyeki, vice-président de TerraPay pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à la Diamond Trust Bank Uganda pour étendre notre portée en Afrique de l'Est et faciliter l'envoi et la réception d'argent au-delà des frontières. Ce partenariat nous aidera à atteindre notre objectif d'offrir à tous un accès à des services financiers abordables et fiables. La Diamond Trust Bank Uganda est une banque très respectée qui a fait ses preuves en fournissant un excellent service client. Nous sommes convaincus que ce partenariat sera un succès et qu'il contribuera à promouvoir l'inclusion financière dans la région, en simplifiant les transferts d'argent à l'échelle mondiale pour les particuliers et les entreprises, en facilitant plus que jamais la connexion avec les proches et en renforçant le commerce mondial. »

Varghese Thambi, directeur général de la Diamond Trust Bank Uganda, a indiqué à propos de cette collaboration : « Nous nous engageons à offrir à nos clients la meilleure expérience bancaire possible. Ce partenariat avec TerraPay nous permettra d'offrir à nos clients des transferts d'argent plus rapides, plus pratiques et plus sécurisés, avec des frais moins élevés. Nous sommes convaincus que ce partenariat sera gagnant-gagnant pour nos organisations et pour le peuple ougandais. La technologie agile de TerraPay nous permettra d'atteindre un réseau plus large de clients, ce qui leur permettra d'envoyer et de recevoir plus facilement de l'argent au-delà des frontières. Nous sommes certains que ce partenariat aura un impact positif sur la vie de nombreuses personnes en Ouganda. »

À propos de TerraPay

TerraPay simplifie les transferts d'argent partout dans le monde – en fournissant une connexion unique au réseau de paiements transfrontaliers le plus étendu, réglementé sur 30 marchés mondiaux et permettant des paiements vers plus de 140 pays destinataires, plus de 210 pays émetteurs, plus de 7,5 milliards de comptes bancaires et plus de 2,1 milliards de portefeuilles mobiles. TerraPay a pour mission de connecter un monde financier sans frontières, en permettant de transférer de l'argent partout, de manière instantanée, fiable, transparente et totalement conforme. TerraPay repousse les limites pour les entreprises mondiales – qu'il s'agisse de banques, de fintechs et d'opérateurs de transfert d'argent, d'entreprises de voyage, de plateformes d'économie créative et de marchés de commerce électronique – tout en favorisant l'inclusion financière, même dans les marchés les plus inaccessibles. La société TerraPay, dont le siège se trouve à Londres, a été fondée en 2014 et dispose de bureaux mondiaux à Dubaï, Miami, Bogota, Dakar, Johannesburg, Nairobi, Milan, Singapour, Bangalore. Elle connaît une expansion rapide et a bénéficié de financements de la part d'investisseurs de premier plan, notamment la SFI (Banque mondiale), Prime Ventures, Partech Africa et Visa.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site terrapay.com

À propos de la DTB

La Diamond Trust Bank Uganda (DTBU) est une filiale du Fonds Aga Khan pour le développement économique avec des bureaux en Tanzanie, au Burundi, au Kenya et en Ouganda. La DTBU possède 37 succursales, 54 guichets automatiques et plus de 800 agents à l'échelle du pays. Fondée en 1946, la DTBU est réglementée par la Banque d'Ouganda et offre un éventail de services bancaires à la population. Le groupe DTB est un employeur qui prône l'égalité des chances et compte plus de 57 % de femmes au sein de son personnel. Il a reçu de nombreux prix pour l'excellence de ses services dans l'industrie des services en Ouganda. Le groupe DTB est un leader dans le domaine des services de transfert d'argent avec plus de 200 points de transfert d'argent en Ouganda.

Pour plus d'informations, veuillez envoyer un e-mail à : [email protected]

