TFA Motorsport ترحب بأيقونة الانجراف دايغو سايتو في الجولات المقبلة من بطولة عُمان الدولية للانجراف (OIDC)

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 27 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة TFA Motorsport، مشروع رياضي يتخذ من دولة الإمارات مقراً له ويسعى إلى الارتقاء برياضة المحركات الخام والناشئة في الشرق الأوسط، عن إبرام تعاقد تاريخي للمشاركة في الجولات المقبلة من بطولة عُمان الدولية للانجراف (OIDC). سينضم أيقونة الانجراف العالمية دايغو سايتو إلى تشكيلة فريق الدريفت المحترف لدى TFA Motorsport في الجولتين الثانية والثالثة من البطولة، المقرر إقامتهما في الفترة من 29 إلى 30 يناير ومن 5 إلى 6 فبراير.

يُعد السائق الياباني أسطورة في «تمزيق الإطارات» وتجسيداً حياً لرياضة الانجراف، وقوة فريدة في هذا المجال. ويُعتبر السائق البالغ من العمر 37 عاماً، والمنحدر من محافظة سايتاما، المتسابق الوحيد في تاريخ الانجراف الذي نجح في حصد لقبي بطولة D1 Grand Prix اليابانية المرموقة وبطولة Formula DRIFT الأمريكية. سايتو ليس مجرد سائق فحسب، بل هو «مهندس الفوضى»، المشهور ببناء سياراته الجامحة في ورشة Fat Five Racing الخاصة به. وتمثل عودته المرتقبة إلى عُمان، ذلك المسرح الذي تنافس فيه لآخر مرة في عام 2018، إشارة واضحة إلى نية TFA في دمج الإرث العالمي مع الشغف المحلي.

وينضم سايتو إلى فريق الدريفت المحترف لدى TFA Motorsport، الذي يضم نخبة من المواهب: كيفن بيسكولتي، وأندريوس فاسيليوسكاس، وأوليكسي هولوفنيا، وإبراهيم الخولي.

السيارة: «وحش الزوايا» المعدَّل من TFA

في حملته ضمن بطولة عُمان الدولية للانجراف (OIDC)، سيقود سايتو سيارته من طراز Chevrolet Corvette C6 Z06 التي بناها بنفسه في ورشة Fat Five Racing، والتي باتت اليوم مضبوطة ومُدعَمة فنياً من قِبل TFA Motorsport. هذا «الوحش» خفيف الوزن، المزوَّد بطقم هيكل عريض بالكامل من ألياف كيفلار وهيكل فائق الصلابة، مدعوم بمحرك V8 بالسحب الطبيعي ينتج أكثر من 800 حصان. كما تسمح زاوية التوجيه المخصصة للسيارة، والتي تبلغ 65 درجة، لسايتو بدفع أسلوبه الهجومي في القيادة إلى أقصى الحدود.

وقال ممثل عن :TFA Motorsport «إن التعاقد مع دايغو سايتو هو بمثابة إعلان صريح عن طموحاتنا؛ فهو يجسّد ما ندعمه: مهارة لا تُضاهى والتزاماً خالصاً بصناعة عرض استثنائي لعشاق الانجراف. إن جلب سائق بإنجازاته التاريخية للمنافسة جنباً إلى جنب مع نجومنا الصاعدين يمثل لحظة محورية في مسيرة الفريق».

نبذة عن TFA Motorsport

TFA Motorsport مشروع رياضي مقره دولة الإمارات العربية المتحدة، تأسس في عام 2025 بهدف الارتقاء برياضة المحركات الخام والناشئة في الشرق الأوسط. نحن طاقم من سائقي الشوارع السابقين، ومحترفي الانجراف، وعشاق السيارات المتفانين، يجمعنا رفضنا إبقاء رياضة المحركات الحقيقية في الظل.

يتكوّن فريقنا الاحترافي للانجراف من مزيج من أفضل المواهب المحلية في المنطقة والسائقين الدوليين ذوي الخبرة، ويتنافس على أكبر الحلبات وأهم الساحات، من بطولة عُمان الدولية للانجراف إلى بطولة Drift Masters في أوروبا.

نحن TFA Motorsport. .No-Lift

