TFA Motorsport、ドリフト界の名人である斎藤太吾氏を次期OIDCのラウンドに歓迎

タイヤをズタズタにする伝説であり、ドリフトを体現化する日本のレーサーは、このスポーツでは唯一無二の存在です。埼玉県出身で37歳の同氏は、日本の有名なD1グランプリ（D1 Grand Prix）とアメリカのフォーミュラドリフト（Formula DRIFT）の両方で栄冠を手にした唯一の選手として、ドリフト史にその名を刻んでいます。斎藤氏はドライバーだけでなく、カオスの構築者であり、ファットファイブ・レーシング（Fat Five Racing）のワークショップで独自のワイルドなマシンを製作することで有名です。同氏が2018年に最後に出場した会場であるオマーンへの待望の復帰は、世界クラスの伝説と自国で身につけた野望を融合させるTFAの意図を示します。

Kevin Piskolty氏、 Andrius Vasiliauskas氏 、 Oleksii Holovnia氏 、 Ibrahim El Khawli氏が所属するTFA Motorsportのプロフェッショナル・ドリフトチームに参加します。

車両：TFAがチューニングした「アングル・モンスター」

OIDCのキャンペーンでは、斎藤氏は自作の シボレー・コルベットC6 Z06を運転し、ファットファイブ・レーシング（Fat Five Racing）の職人技の証であり、現在はTFA Motorsportによってチューニングとサポートされています。ケブラー製のフル・ワイドボディキットと超高剛性シャシーを備えたこの軽量なマシンは、800馬力以上で爆音を発する自然吸気V8を搭載しています。コルベットのカスタム65度ステアリングロック機構により、斎藤氏のアグレッシブなスタイルを極限まで引き出すことができます。

「斎藤太吾氏を確保することは宣言です」とTFA Motorsportの担当者は述べました。「私たちが支持するものを体現しています。競技に対する比類なきスキルと純粋なコミットメント。彼のような歴史的偉業を成し遂げたドライバーが私たちの新進気鋭のスターと共に戦わうことは、決定的な瞬間になります」

TFA Motorsportについて

TFA Motorsportは、UAEを拠点として中東で台頭する生のモータースポーツを盛り上げるために設立されたスポーツベンチャーです。私たちは本格的なモータースポーツの知名度を高めるため、元一般ドライバー、プロドリフター、熱心な自動車マニアが団結して構成したチームです。

私たちのドリフトチームは地元で育んだ最高の才能と熟練した国際ドライバーを融合し、オマーン国際ドリフト選手権（Oman International Drift Championship）やヨーロッパのドリフト・マスターズ（Drift Masters）などの大舞台で活躍しています。

私たちは TFA Motorsport。高度な運転スキルを擁護。

ジャーニーをフォローできます

Instagram：@tfamotorsport

YouTube：@tfamotorsport_YT

写真 -https://mma.prnewswire.com/media/2869562/TFA_Motorsport_1.jpg

写真 -https://mma.prnewswire.com/media/2869563/TFA_Motorsport_2.jpg

写真 -https://mma.prnewswire.com/media/2869564/TFA_Motorsport_3.jpg

写真 -https://mma.prnewswire.com/media/2869565/TFA_Motorsport_4.jpg

SOURCE TFA Motorsport