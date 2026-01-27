TFA Motorsport、ドリフト界の名人である斎藤太吾氏を次期OIDCのラウンドに歓迎

タイヤをズタズタにする伝説であり、ドリフトを体現化する日本のレーサーは、このスポーツでは唯一無二の存在です。埼玉県出身で37歳の同氏は、日本の有名なD1グランプリ（D1 Grand Prix）とアメリカのフォーミュラドリフト（Formula DRIFT）の両方で栄冠を手にした唯一の選手として、ドリフト史にその名を刻んでいます。斎藤氏はドライバーだけでなく、カオスの構築者であり、ファットファイブ・レーシング（Fat Five Racing）のワークショップで独自のワイルドなマシンを製作することで有名です。同氏が2018年に最後に出場した会場であるオマーンへの待望の復帰は、世界クラスの伝説と自国で身につけた野望を融合させるTFAの意図を示します。
Kevin Piskolty氏、 Andrius Vasiliauskas氏 、 Oleksii Holovnia氏 、 Ibrahim El Khawli氏が所属するTFA Motorsportのプロフェッショナル・ドリフトチームに参加します。
車両：TFAがチューニングした「アングル・モンスター」
OIDCのキャンペーンでは、斎藤氏は自作の シボレー・コルベットC6 Z06を運転し、ファットファイブ・レーシング（Fat Five Racing）の職人技の証であり、現在はTFA Motorsportによってチューニングとサポートされています。ケブラー製のフル・ワイドボディキットと超高剛性シャシーを備えたこの軽量なマシンは、800馬力以上で爆音を発する自然吸気V8を搭載しています。コルベットのカスタム65度ステアリングロック機構により、斎藤氏のアグレッシブなスタイルを極限まで引き出すことができます。
