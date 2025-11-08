The Doers Company تُطلق قمة Doers لتبرز دبي كوجهة رائدة للشركات الناشئة في آسيا

تُقام قمة Doers لأول مرة في دبي في شهر نوفمبر

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 8 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- تنطلق قمة Doers في واحة دبي للسيليكون خلال يومي 26 و27 نوفمبر 2025، لتجمع أكثر من 3,000 مؤسس، ومشغِّل، ومستثمر، وقائد في حدث يمتد ليومين يتم التطرُّق خلالهما إلى الرؤى، وفرص التواصل، وإبرام الصفقات. وتوسع هذه النسخة في دبي منصَّة The Doers Company العالمية (المعروفة سابقًا باسم "Reflect Festival")، والتي تنشط حاليًا في أثينا، وليمسول، ودبي.

"تمثل دبي المرحلة التالية في رحلتنا، من مجرد تنظيم حدث إلى إطلاق حركة تُلهم المجتمع". Stylianos Lambrou، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ The Doers Company

تتميز قمة Doers بمجموعة مميزة من المتحدثين العالميين، إضافةً إلى تسليط الضوء على المواهب الهندية. من بين المتحدثين المؤكدين: Markus Fuhrmann، الشريك المؤسس لشركة Delivery Hero؛ وUri Levine، الشريك المؤسس لتطبيق Waze؛ و جميل شناوي ، مؤسس تسع شركات ناجحة سابقًا والرئيس التنفيذي لشركة AHOY؛ وNikos Moraitakis، الرئيس التنفيذي لشركة Workable؛ وAlisa Adel، المدير الأول للبحث والتكنولوجيا في Airbus؛ وDemetris Skourides، كبير العلماء للبحث والابتكار والتكنولوجيا في جمهورية قبرص. سيشارك هذا الفريق المرموق خبراته ورؤاه، مساهمًا في تشكيل مستقبل الابتكار وريادة الأعمال.

ستشهد قمة Doers في دبي مشاركة أصوات هندية بارزة تشكِّل السياسات، والأبحاث، ورأس المال، وقطاع الرعاية الصحية. من بين هؤلاء المتحدثين المؤثرين: Shri Suresh Prabhakar Prabhu، وزير سابق في مجلس الوزراء الاتحادي ومستشار استراتيجي عالمي للسياسات؛ والبروفيسور Milind D. Atrey، نائب المدير (الأكاديميات، الأبحاث والترجمة) في IIT Bombay؛ والدكتور Huzaifa H. Khorakiwala، المدير التنفيذي لشركة Wockhardt Limited ورئيس مؤسسة Wockhardt Foundation؛ وAmeya Prabhu، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة NAFA Capital Group وعضو المنتدى الاقتصادي العالمي كقائد عالمي شاب؛ وAvinash Mudaliar، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة HTLabs و OTTplay . ستُسهم مشاركتهم في تعزيز جسور القمة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي والمراكز العالمية للابتكار.

تشمل القمة ثلاث مراحل تقدِّم أدلة عملية، ودراسات حالة، وجلسات أسئلة وأجوبة حول التوسُّع والابتكار.

توفّر قمة Doers فرصة استثنائية لبناء علاقات قوية ومؤثرة في أجواء مهرجانية مميزة في مختلف مناطق دبي. وسيتمكن الحضور من الانخراط في تجارب تواصل متنوعة، تشمل إفطارات حميمة مع المؤسسين، وطاولات مستديرة حصرية للمستثمرين، وصالونات فاخرة على أسطح المباني، وفعاليات مختارة للمشاركين بدعوات خاصة. تم تصميم هذه الفعاليات بعناية لتسهيل تكوين علاقات حقيقية، وإطلاق محادثات مثمرة تؤدي إلى نتائج ملموسة وفرص جديدة.

عرض المشاريع وتسليط الضوء على الشركات الناشئة في Doers : تقوم الشركات الناشئة المختارة بعرض أفكارها أمام المستثمرين؛ وقد أسفرت النسخ السابقة عن أكثر من 50 اجتماع متابعة.

التذاكر متاحة الآن

استمتع بإمكانية الوصول الكامل (البرنامج، والفعاليات الجانبية، والمعرض) عبر الموقع: doerssummit.com/city/dubai .

