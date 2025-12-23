The International Stock Exchange توقع مذكرة تفاهم مع "بورصة الكويت" لتعزيز التعاون

غيرنزي، جزر القنال ، 23 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "ذا إنترناشيونال ستوك إكستشينج جروب ليمتد (تي آي إس إي)" [The International Stock Exchange Group Limited (TISE) ]، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة "ميامي إنترناشيونال هولدنجز إنك" (إم آي إيه إكس) [Miami International Holdings, Inc. (MIAX)] (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز NYSE: MIAX) عن توقيع مذكرة تفاهم مع "بورصة الكويت" لاستكشاف فرص التعاون في تسهيل القوائم المتخصصة وتوسيع نطاق قنوات الاستثمار في الشرق الأوسط.

"بورصة الكويت" هي بورصة إقليمية رائدة تصنف كسوق ناشئة في المؤشرات العالمية الرئيسية.

"تي آي إس إي" هي بورصة منظمة تقدم مجموعة متنامية من المنتجات المالية. يقع مقرها الرئيسي في جزيرة "غيرنزي"، وتحافظ على وجودها ولديها أعضاء مقيمين في المراكز المالية الدولية الرئيسية بما في ذلك دبلن وجيرسي ولندن.

وقال "سيس فيرماس"، الرئيس التنفيذي لشركة "تي آي إس إي": "يسعدنا التوقيع على مذكرة التفاهم هذه مع "بورصة الكويت" حيث نتشارك رؤية مشتركة لتطوير بيئة مالية أكثر ترابطًا واستدامة". "من خلال تبادل المعرفة واستكشاف فرص التعاون في مجالات مثل القوائم المتخصصة والمنتجات المبتكرة ، نهدف إلى خلق فرص استثمارية جديدة. نتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع واحدة من أبرز البورصات في الشرق الأوسط لتعزيز تكامل السوق وربط المستثمرين العالميين بالفرص الواعدة في الكويت والمنطقة على النطاق الأوسع."

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون التقني والقائم على المعرفة بين الطرفين. كما تسعى إلى استكشاف فرص تطوير السوق المالية من خلال تبادل الخبرات والتعاون في ابتكار المنتجات المالية الجديدة ودعم مبادرات التمويل المستدامة. وهي جزء من جهود "بورصة الكويت" المستمرة لتعزيز وجودها الدولي وتعزيز سمعة سوق رأس المال الكويتي كوجهة موثوقة للمستثمرين الإقليميين والدوليين.

قال محمد سعود العصيمي ، الرئيس التنفيذي لـ "بورصة الكويت": "إن توقيع مذكرة التفاهم هذه يؤكد من جديد التزام "بورصة الكويت" بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع المؤسسات المالية العالمية ، مما يعزز من مكانة سوق رأس المال الكويتي كوجهة استثمارية جذابة في المنطقة". "تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو استكشاف فرص تطوير المنتجات المالية ودعم مبادرات التمويل المستدام وتبادل المعرفة في مجالات مثل التكنولوجيا المالية والبنية التحتية للسوق".

يأتي توقيع مذكرة التفاهم هذه وسط علاقات متزايدة بين جزيرة "غيرنزي" ودولة الكويت. ويأتي ذلك في أعقاب مذكرة تفاهم مماثلة تم توقيعها في أغسطس 2025 بين "لجنة الخدمات المالية" في جزيرة "غيرنزي" و"هيئة أسواق المال" في الكويت ، والتي أكدت التزام الطرفين بتعزيز التعاون التنظيمي وتبادل الخبرات لتطوير الأطر التنظيمية وتعزيز كفاءة الإشراف والحوكمة.

TISE

تقدم "تي آي إس إي" خدمات الأسواق المالية والأوراق المالية للشركات على المستوى العالمي. "سوق سندات المستثمرين المؤهَّلين" (QIBM) التابع لشركة "تي آي إس إي" هو واحد من أبرز الأسواق الأوروبية لإدراج السندات ذات العوائد المرتفعة، ومنتجات التمويل المهيكلة، ومعاملات التوريق. وتُدرِج "تي آي إس إي" مجموعة من صناديق الاستثمار، و"صناديق الاستثمار العقاري البريطانية" (REIT)، كما تستضيف "تي آي إس إي" شريحة خاصة بالتمويل المستدام تحت اسم (TISE Sustainable). يقع المقر الرئيسي لشركة "تي آي إس إي" في جزيرة "غيرنزي"، بجزر القنال. لمعرفة المزيد عن شركة "تي آي إس إي"، تفضلوا بزيارة موقع الويب www.tisegroup.com.

MIAX

شركة "ميامي إنترناشيونال هولدنجز إنك" (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز NYSE: MIAX) هي شركة مدفوعة بالتكنولوجيا رائدة في بناء وتشغيل الأسواق المالية الخاضعة للتنظيم عبر فئات الأصول والمواقع الجغرافية المتعددة. تدير شركة "إم آي إيه إكس" تسع بورصات في مجالات الخيارات والعقود الآجلة والأسهم والأسواق الدولية، تشمل: MIAX® Options، و®MIAX Pearl، و®MIAX Emerald، وكذلك ®MIAX Sapphire، و™MIAX Pearl Equities، و™MIAX Futures، إلى جانب ™MIAXdx، و"بورصة برمودا للأوراق المالية" (BSX)، و"ذا إنترناشيونال ستوك إكستشينج" (TISE). كما تمتلك شركة "إم آي إيه إكس" شركة "دورمان تريدنج" (Dorman Trading)، وهي شركة وساطة عمومية متكاملة الخدمات للعقود الآجلة. لمزيد من المعلومات عن "إم آي إيه إكس"، يُرجى زيارة موقع الويب www.miaxglobal.com.

إخلاء مسؤولية

لا يمثل البيان الصحفي عرضًا للبيع، أو طلبًا لشراء أي أوراق مالية لشركة "ميامي إنترناشيونال هولدنجز إنك" (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، المشار إليها فيما يلي باسم "الشركة") ولا يُشكل عرضًا، أو طلبًا، أو بيعًا في أي دولة، أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تَطَلعية؛ بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التَطلُّعية التوقُّعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المُستقبلية، وتسبقها عادةً كلمات مثل "قد" و"مستقبل" و"خطة" أو "مُخَطط لها" و"سوف" أو "ينبغي" و"يتوقع" و"مسودة" و"في نهاية المطاف" أو "المُتوقَّعة". ويُعدّ هذا تحذيرًا من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر، والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جَوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التَطلُّعية؛ بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًّا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية للجهات الخارجية (والتي تتضمن الشعارات والرموز) المشار إليها من قِبَل الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. وما لم يتم تحديد خلاف ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية للجهات الخارجية لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. إن أي إشارات من قِبَل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بجهات خارجية تهدف إلى تحديد سلع و/أو خدمات تَخُص الجهة الخارجية هذه، وتُعد استخدامًا عادلًا اسميًا بموجب قانون العلامات التجارية.

