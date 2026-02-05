"ذا إنترناشيونال ستوك إكستشينج" (TISE) تعلن نتائج الإدراج لعام 2025؛ تسجيل أرقام قياسية في الإدراجات الجديدة خلال عام فارق

غيرنزي، جزر القنال، 5 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "ذا إنترناشيونال ستوك إكستشينج" (TISE)، التابعة المملوكة بالكامل لشركة "ميامي إنترناشيونال هولدنجز إنك" (MIAX) (NYSE: MIAX)، أنها أدرجت عددًا قياسيًا بلغ 1,140 ورقة مالية خلال عام 2025، بزيادة قدرها 19.7% على أساس سنوي.

أسهمت الإدراجات الجديدة في رفع عدد الأوراق المالية المدرجة في القائمة الرسمية لـ TISE إلى 4,818 ورقة مالية في 31 ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 7.4% على أساس سنوي. وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لهذه الأوراق المالية رقمًا قياسيًا قدره 797 مليار جنيه إسترليني في 31 ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 12.6% على أساس سنوي.

وقال "سيس فيرماس"، الرئيس التنفيذي لـ "تي آي إس إي": "يسعدني أن أعلن عن عدد قياسي من الإدراجات الجديدة على TISE خلال عام 2025. لقد كان عامًا فارقًا للبورصة، إذ اكتملت عملية استحواذ MIAX على TISE في يونيو، وحققنا نموًا قويًا في نشاط الإدراج لدينا. إن الزيادة في عدد وقيمة وتنوع الأوراق المالية المقبولة للإدراج في TISE تؤكد مكانتنا كمركز أوروبي رائد لإدراج السندات المقدَّمة للمستثمرين المؤهَّلين".

أبرز النتائج الأخرى لعام 2025

بلغ إجمالي عدد أوراق الدين المرتبطة بالأسهم الخاصة المدرجة على TISE 2,135 ورقة مالية في 31 ديسمبر 2025. تم إدراج 407 أوراق دين جديدة مرتبطة بالأسهم الخاصة على TISE خلال عام 2025، بزيادة قدرها 18.7% على أساس سنوي.

بلغ إجمالي عدد السندات عالية العائد المدرجة على TISE 533 سندًا في 31 ديسمبر 2025. تم إدراج 220 سندًا جديدًا عالي العائد على TISE خلال عام 2025، بزيادة قدرها 74.6% على أساس سنوي.

بلغ إجمالي عدد سندات التوريق المدرجة في القائمة الرسمية لـ TISE 631 سندًا في 31 ديسمبر 2025. تم إدراج 150 عملية توريق جديدة على TISE خلال عام 2025، بزيادة قدرها 8.7% على أساس سنوي.

بلغ إجمالي عدد الأوراق المالية المدرجة بموجب قواعد إدراج الأسهم للشركات المتخصصة ( Equity Listing Rules for Specialist Companies ) لدى TISE 27 ورقة مالية في 31 ديسمبر 2025. وانطلقت هذه القواعد الجديدة في نوفمبر 2024 استجابةً للتغيّر في توقعات السوق، وتُبسِّط قواعد إدراج الأسهم للشركات المتخصصة لدى TISE متطلبات طلب الإدراج الأولي والالتزامات المستمرة للشركات المتخصصة، بما في ذلك شركات الأغراض الخاصة ( SPV ) القابضة، وصناديق الاستثمار العقاري مغلقة الملكية ( REITs )، وغيرها من الجهات المصدِرة المماثلة.

بلغ إجمالي عدد صناديق الاستثمار العقاري البريطانية ( UK REITs ) المدرجة على TISE 41 صندوقًا في 31 ديسمبر 2025، مما جعل TISE أكبر سوق لصناديق الاستثمار العقاري البريطانية المدرجة.

بلغت القيمة الإجمالية للإدراجات على TISE التي تدعم المبادرات البيئية والاجتماعية والمستدامة رقمًا قياسيًا قدره 32.2 مليار جنيه إسترليني في 31 ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 25.3% على أساس سنوي.

في 31 ديسمبر 2025، كانت جهات الإصدار في TISE مُسجَّلة في 38 إقليمًا مختلفًا، حيث ظلّت المملكة المتحدة أكبر مصدر منفرد للأعمال بنسبة 46.9% من الإدراجات الجديدة، بينما شكّل الاتحاد الأوروبي مصدرًا لرقم قياسي بلغ 31.1% من الأعمال الجديدة.

نبذة عن شركة TISE

تقدم "تي آي إس إي" خدمات الأسواق المالية والأوراق المالية للشركات على المستوى العالمي. "سوق سندات المستثمرين المؤهَّلين" (QIBM) التابع لشركة "تي آي إس إي" هو واحد من أبرز الأسواق الأوروبية لإدراج السندات ذات العوائد المرتفعة، ومنتجات التمويل المهيكلة، ومعاملات التوريق. وتُدرِج "تي آي إس إي" مجموعة من صناديق الاستثمار، و"صناديق الاستثمار العقاري البريطانية" (REIT)، كما تستضيف "تي آي إس إي" شريحة خاصة بالتمويل المستدام تحت اسم "TISE Sustainable". يقع المقر الرئيسي لشركة "تي آي إس إي" في جزيرة "غيرنزي"، بجزر القنال. لمعرفة المزيد عن شركة "تي آي إس إي"، تفضلوا بزيارة موقع الويب www.tisegroup.com.

نبذة عن شركة MIAX

شركة "ميامي إنترناشيونال هولدنجز إنك" (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز NYSE: MIAX) هي شركة مدفوعة بالتكنولوجيا رائدة في بناء وتشغيل الأسواق المالية الخاضعة للتنظيم عبر فئات الأصول والمواقع الجغرافية المتعددة. تدير شركة MIAX ثمان بورصات في مجالات الخيارات والعقود الآجلة والأسهم والأسواق الدولية، تشمل: MIAX® Options، و®MIAX Pearl، و®MIAX Emerald، وكذلك ®MIAX Sapphire، و™MIAX Pearl Equities، و™MIAX Futures، و"بورصة برمودا للأوراق المالية" (BSX)، والبورصة الدولية للأوراق المالية (TISE). كما تمتلك شركة MIAX أيضا شركة Dorman Trading، وهي شركة وساطة عمومية متكاملة الخدمات للعقود الآجلة. لمزيد من المعلومات عن MIAX، يُرجى زيارة موقع: www.miaxglobal.com.

إخلاء مسؤولية ومذكرة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية

لا يمثل البيان الصحفي عرضًا للبيع، أو طلبًا لشراء أي أوراق مالية لشركة "ميامي إنترناشيونال هولدنجز إنك" (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، المشار إليها فيما يلي باسم "الشركة") ولا يُشكل عرضًا، أو طلبًا، أو بيعًا في أي دولة، أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تَطَلعية؛ بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التَطلُّعية التوقُّعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المُستقبلية، وتسبقها عادةً كلمات مثل "قد" و"مستقبل" و"خطة" أو "مُخَطط لها" و"سوف" أو "ينبغي" و"يتوقع" و"مسودة" و"في نهاية المطاف" أو "المُتوقَّعة". ويُعدّ هذا تحذيرًا من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر، والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جَوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التَطلُّعية؛ بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًّا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية للجهات الخارجية (والتي تتضمن الشعارات والرموز) المشار إليها من قِبَل الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. وما لم يتم تحديد خلاف ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية للجهات الخارجية لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. إن أي إشارات من قِبَل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بجهات خارجية تهدف إلى تحديد سلع و/أو خدمات تَخُص الجهة الخارجية هذه، وتُعد استخدامًا عادلًا اسميًا بموجب قانون العلامات التجارية.

