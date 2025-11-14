Thunes توفر المدفوعات الفورية عبر محافظ الهاتف المحمول لعملاء المشرق

من خلال شبكة Thunes العالمية المباشرة والموثوقة، سيوفر هذا التعاون مدفوعات آمنة وفورية عبر الحدود لملايين عملاء المشرق.

سنغافورة ودبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- تعلن Thunes ، الشبكة العالمية الذكية لنقل الأموال حول العالم، عن شراكة استراتيجية جديدة مع المشرق، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لإطلاق خدمة المدفوعات الفورية عبر محافظ الهاتف المحمول لملايين عملاء المشرق.

Thunes to Power Real-Time Mobile Wallet Payouts for Mashreq Customers

ستتيح هذه الشراكة، المدعومة بشبكة Thunes العالمية المباشرة والموثوقة، للمشرق الاتصال مباشرة بمحافظ الهاتف المحمول في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتقديم تحويلات دولية أسرع وبأسعار معقولة عبر أسواق النمو الرئيسية.

مع استمرار المشرق في التوسع عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يمثل هذا التحالف خطوة رئيسية في تحويل المدفوعات عبر الحدود. وستغطي الخدمة في البداية أهم 30 مسار تحويلات للبنك، ثم ستمتد لتشمل دولاً إضافية بمرور الوقت. تعمل Thunes والمشرق معًا على تعزيز الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية وجعل حركة الأموال العالمية أكثر سلاسة وشمولاً.

بصفتها ثاني أكبر مركز للتحويلات المالية في العالم ، من المتوقع أن تعالج دولة الإمارات العربية المتحدة تدفقات صادرة بقيمة 47 مليار دولار أمريكي في عام 2025، وهو رقم من المتوقع أن ينمو بنسبة % 4.7 سنويًا. ومن خلال التعاون مع Thunes ، يدعم المشرق هذا النمو ويمهد الطريق لمدفوعات سريعة وشفافة وفعالة عبر الحدود.

وقال كارتيك تانيجا، رئيس المدفوعات وإقراض الأفراد في المشرق: "من خلال توسيع نطاق وصولنا إلى محافظ الهاتف المحمول عبر شبكة Thunes العالمية المباشرة والموثوقة، فإننا نمكّن ملايين الأشخاص من إرسال الأموال إلى حوالي 45 وجهة جديدة بشكل فوري وبأسعار معقولة أكثر من أي وقت مضى. ومع توقعات بأن يتجاوز عدد مستخدمي محافظ الهاتف المحمول خمسة مليارات عالميًا في السنوات القليلة المقبلة، تعد هذه القدرة حاسمة لخدمة عملائنا في أسواق النمو الرئيسية وتعزيز الترابط المالي. إننا نعيد تعريف الممكن في مجال المدفوعات الدولية، ويفخر المشرق بقيادة هذا التحول."

وأضاف سيمون نيلسون، الرئيس التجاري لشركة Thunes : "يسعدنا أن نرحب بالمشرق كعضو في شبكتنا العالمية المباشرة. يعزز هذا التحالف مكانتنا في الشرق الأوسط، ويدعم مهمتنا المتمثلة في تمكين المزيد من المستهلكين من المشاركة في الاقتصاد العالمي من خلال مدفوعات فورية وبلا حدود. توفر Thunes ، نظرًا لثقة البنوك والمؤسسات المالية الرائدة في جميع أنحاء العالم، الشبكة الآمنة والموثوقة اللازمة لنقل الأموال بثقة. وبالتعاون مع المشرق، فإننا نمكّن موجة جديدة من الابتكار والترابط في مجال المدفوعات التي ستعيد تشكيل كيفية انتقال الأموال في جميع أنحاء العالم."

