Thunes وEcobank Group تطلقان حلول المدفوعات الفورية في أفريقيا لمليار مستخدم

الشراكة تعزز اتصالاً مالياً أسرع وأوسع نطاقاً في أفريقيا جنوب الصحراء

لومي، توغو وسنغافورة, 29 أكتوبر / تشرين أول 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم Thunes، منصة تحويل الأموال العالمية، وEcobank Group، المؤسسة المالية الرائدة على مستوى أفريقيا، عن شراكة ستمكّن ملايين الأفراد والشركات من إجراء مدفوعات فورية عبر الحدود في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء.

تجسّد هذه الشراكة مذكرة التفاهم التاريخية الموقعة بين Ecobank و TransferTo ، الشركة القابضة لـ Thunes ، في عام 2024. وقد استهدفت تلك الاتفاقية إحداث تحول جذري في الشمول المالي وحلول الدفع عبر الحدود في جميع أنحاء أفريقيا.

Thunes and Ecobank Signing Ceremony

يشهد هذا الفصل الجديد من الشمول المالي تكاملاً واسع النطاق بين البنى التحتية المصرفية والتكنولوجيا المالية، مما يسهّل على الأفراد والشركات إرسال واستقبال وإدارة الأموال بشكل فوري عبر الحدود. تفتح التسويات الأسرع والوصول الأيسر إلى السيولة والنطاق الأوسع، آفاقاً جديدة للنمو والمشاركة في الاقتصاد الرقمي.

سيتوسع النشر على مستوى أفريقيا تدريجياً عبر شبكة عمليات Ecobank في 32 دولة، بما يتماشى مع اللوائح المحلية في كل سوق. يهدف هذا الطرح التدريجي على مستوى القارة إلى ربط عملاء Ecobank بـ "شبكة Thunes العالمية المباشرة" ( Thunes' Direct Global Network )، التي تمتد عبر أكثر من 130 دولة وتتصل بـ 7 مليارات محفظة محمولة وحساب بنكي في جميع أنحاء العالم.

من خلال الجمع بين الحضور المحلي الواسع لـ Ecobank و"شبكة Thunes العالمية المباشرة" الموثوقة، تمكّن الشراكة رواد الأعمال من التجارة عبر الحدود، والأسر من دعم أحبائهم على الفور، والمجتمعات من المشاركة في اقتصاد أفريقي رقمي أكثر ديناميكية.

قال بيتر دي كالو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Thunes : "تمثل هذه الشراكة تطوراً كبيراً في كيفية دعمنا للمدفوعات عبر أفريقيا". وأضاف: "تشكّل حلول Thunes ونطاق انتشار Ecobank مزيجاً مثالياً: فنحن معاً نقدم وصولاً أسرع وأكثر موثوقية إلى السيولة ونخلق مسارات جديدة للنمو عبر أفريقيا جنوب الصحراء. والنتيجة حل فعّال وواسع النطاق يُحدث تحولاً في كيفية تحرك الأموال عبر القارة. ويمثل هذا إنجازاً رئيسياً في مهمتنا لتمكين المليار القادم من المستخدمين من المشاركة في الاقتصاد العالمي."

قال جيريمي أوري، الرئيس التنفيذي لـ Ecobank Group : "تتماشى شراكتنا مع Thunes تماماً مع مهمة Ecobank المتمثلة في توفير الخدمات المصرفية عبر الحدود ودفع عجلة الشمول المالي في جميع أنحاء أفريقيا". وأضاف: "من خلال دمج بنيتنا التحتية المصرفية الراسخة مع ابتكارات Thunes في مجال التكنولوجيا المالية و"شبكتها العالمية المباشرة" الموثوقة، فإننا نوسّع نطاق الشمول المالي الفوري لملايين الأشخاص وندفع نمو الاقتصاد الرقمي في أفريقيا."

توغو هي أول سوق ينطلق فيها العمل بموجب هذه الشراكة، حيث أصبح بإمكان عملاء Ecobank الآن تلقي مدفوعات فورية من شركات التحويلات المالية العالمية. يؤكد هذا الإطلاق جاهزية الشراكة للتوسع التدريجي عبر القارة.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2807561/Thunes_Ecobank.jpg