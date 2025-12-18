Toku تدخل سوق الشرق الأوسط بأولى عمليات النشر الإقليمية

منصة تجربة العملاء (CX) للمؤسسات، الرائدة في آسيا والمحيط الهادئ، تُمكّن المؤسسات من تشغيل عمليات تجربة عملاء واسعة النطاق وعبر عدة دول في المنطقة، بدءاً من البحرين وقطر

سنغافورة, 18 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Toku، المنصة الرائدة في آسيا والمحيط الهادئ لتجربة العملاء بزاوية 360° والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، دخولها إلى سوق الشرق الأوسط. واختارت إحدى الشركات الرائدة في الخدمات عند الطلب، العاملة عبر المنطقة، منصة Toku لتشغيل عمليات مركز الاتصال لديها، وقد أصبحت المرحلة الأولى قيد التشغيل بالفعل في البحرين وقطر.

DOHA, QATAR - CIRCA MARCH, 2023: street level view of Doha.

ويؤكد هذا التنفيذ عبر أسواق متعددة جدوى استراتيجية Toku للتوسع خارج آسيا والمحيط الهادئ إلى مناطق أخرى عالية النمو ومعقدة المتطلبات. وسيتم الإطلاق على مراحل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أن تدخل أسواق إضافية الخدمة تباعاً طوال عام 2026.

لماذا الشرق الأوسط، ولماذا الآن

تُعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوقاً سريع النمو لمراكز الاتصال، مدفوعةً بتوجه المؤسسات نحو منصات سحابية أصلية قادرة على التعامل مع تنوع المتطلبات التنظيمية وقواعد عملاء متعددة اللغات. وبالنسبة لشركات الخدمات عند الطلب العاملة عبر عدة دول خليجية، بات تقديم تجربة متسقة للعملاء، مع الالتزام بمتطلبات الامتثال المحلية، عاملاً حاسماً للتميّز التنافسي.

وكان نموذج التشغيل الهجين لدى Toku، الذي يجمع مرونة السحابة مع المعالجة داخل الدولة دعماً لسيادة البيانات، عاملاً حاسماً في ترسية هذا التكليف عليها. كما لبّت قدرة المنصة على التكامل السلس مع أنظمة المؤسسات القائمة، إلى جانب دعم العربية والإنجليزية وغيرها من لغات المنطقة، متطلباتٍ طالما واجه المزوّدون العالميون الراسخون صعوبةً في تلبيتها.

وقال توماس لابول، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة :Toku «تعكس شراكتنا الأولى في الشرق الأوسط كيف مكّننا نهجنا الذي يضع آسيا والمحيط الهادئ في الصدارة من النجاح في أسواق تتسم بتجزؤ تنظيمي معقد، وبنى تحتية متنوعة، ومتطلبات متعددة اللغات. ومن آسيا والمحيط الهادئ إلى أمريكا اللاتينية، وصولاً إلى الشرق الأوسط، يبرهن ذلك أن القدرة على إدارة التعقيد هي مصدر تميزنا التنافسي. ونتطلع إلى مواصلة تقديم قيمة ملموسة في أسواق يجد المزوّدون العالميون غالباً صعوبةً في التعامل مع تعقيداتها».

سجل حافل في الأسواق المعقدة

ويأتي توسع Toku في المنطقة بعد دخولها إلى أمريكا اللاتينية، حيث نشرت حل مركز الاتصال الخاص بها عبر 15 دولة ناطقة بالإسبانية. ويعكس هذا المسار قدرتها على الفوز بعملاء كبار في بيئات متعددة الدول ومعقدة المتطلبات، بما يبرز تموضعها المتمايز بوصفها منصة تفاعل مع العملاء قابلة للتركيب، صُممت لأسواق لا تفي فيها الحلول الموحدة التي "تناسب الجميع" بالاحتياجات الفعلية.

ومؤخراً، حظيت Toku بإشادة ضمن تقرير Frost Radar™: Customer Experience Platforms in Asia-Pacific, 2025، كما أُدرجت ضمن تقرير Gartner Cool Vendors لعام 2025 في فئة منصات تفاعل العملاء القابلة للتركيب، بما يؤكد نهجها في تمكين تجربة العملاء على مستوى المؤسسات ضمن الأسواق الناشئة. ومن المنتظر إصدار تحديث شامل حول عملية التنفيذ عند اكتمال الطرح الإقليمي.

قدرات المنصة

تعمل منصة Toku لتجربة العملاء بزاوية 360°، ذات البنية المعيارية، عند تقاطع الاتصالات السحابية وتفاعل العملاء والذكاء الاصطناعي المؤسسي:

مكوّنات قابلة للتضمين: واجهات برمجة تطبيقات قابلة للبرمجة للصوت والرسائل تتيح للمؤسسات تضمين قدرات الاتصال مباشرةً داخل تطبيقاتها وسير عملها.

حلول تفاعل العملاء: مركز اتصال متعدد القنوات مزوّد بتوجيه ذكي، يمكّن وكلاء خدمة العملاء من تقديم خدمة متسقة عبر جميع القنوات من مساحة عمل موحّدة.

قدرات الذكاء الاصطناعي للمحادثة: مجموعة الذكاء الاصطناعي الأساسية (Core AI Suite) ، التي تضم Toku Transcribe و Toku Summarise وتحليل المشاعر وتحليلات المحادثة، وقد صُممت لبيئات متعددة اللغات ومعقدة المتطلبات.

خيارات نشر مرنة: بنية سحابية، أو معالجة داخل الدولة، أو نموذج هجين لتلبية متطلبات إقامة البيانات والاشتراطات التنظيمية.

وتتكامل المنصة بسلاسة مع أنظمة السجل المؤسسية، بما في ذلك إدارة علاقات العملاء (CRM) وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM) ومنصات ذكاء الأعمال، لتتمكن المؤسسات من تنسيق رحلات العملاء عبر جميع نقاط التواصل.

نبذة عن Toku

يقع المقر الرئيسي لشركة Toku في سنغافورة، وتُمكّن المؤسسات من الارتقاء بتجارب العملاء عبر حلول اتصالات وتفاعل مبتكرة قائمة على السحابة. واستناداً إلى خبرتها في آسيا والمحيط الهادئ واتساع حضورها العالمي، تقدم Toku منصة معيارية لتجربة العملاء بزاوية 360° تضم حلاً سحابياً لمركز اتصال على مستوى المؤسسات، وواجهات برمجة تطبيقات قابلة للبرمجة، وقدرات ذكاء اصطناعي تشمل التفريغ النصي والتلخيص وتحليلات المحادثة والوكلاء الافتراضيين. وصُممت حلول Toku لتتكامل بسلاسة مع بيانات العملاء والعمليات التجارية، بما يبسّط التفاعلات ويدعم نمواً قابلاً للتوسع. وبثقة علامات تجارية رائدة، تساعد Toku المؤسسات على تحقيق نتائج أفضل وتعميق علاقاتها مع العملاء.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: .toku.co

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2846630/Toku_Enters_Middle_East_Market_with_its_First_Regional_Deployments.jpg