Toptal تعلن عن الاستحواذ على QO Collective

سان فرانسيسكو ، 18 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة "توبتال" (Toptal)، أكبر قوة عمل عن بٌعد بالكامل في العالم ، مؤخرًا عن استحواذها على شركة "كيو أو كوليكتف" (QO Collective). إن "كيو أو كوليكتف" هي شبكة مواهب عالمية للاستشارات الإدارية تربط المؤسسات الكبيرة والشركات سريعة النمو بالمهنيين ذوي الخبرة العالية من أفضل كليات إدارة الأعمال في العالم وشركات الاستشارات الإدارية الرائدة.

تُظهر هذه الخطوة الاستراتيجية التزام "توبتال" بتعزيز مكانتها كرائد عالمي في خدمات المواهب والاستشارات وتعزيز قدراتها على خدمة العملاء في جميع أنحاء العالم. كما يوسع الاستحواذ "شبكة مواهب" "توبتال" من خلال توفير إمكانية الوصول إلى مستشاري الإدارة ذوي الخبرة في "كيو أو كوليكتف" ، مما يعزز قدرة "توبتال" على تقديم مواهب متخصصة للعملاء لمبادرات الأعمال الهامة.

مثل "توبتال" ، تطبق "كيو أو كوليكتف" معايير فحص صارمة تؤكد على الخبرة الوظيفية ، بما في ذلك قدرات الاستشارات الإدارية المتقدمة. تم إخطار العملاء ، بدءًا من الاستشارات الإدارية والمكاتب العائلية من الدرجة الأولى إلى الكيانات الحكومية في منطقة مجلس التعاون الخليجي ، بالاستحواذ، وكانت الاستجابة إيجابية بشكل كبير ، مما يسلط الضوء على التنسيق الاستراتيجي القوي. تقوم الفرق بتنسيق الجهود لتسهيل الانتقال السلس.

قال "تاسو دو فال"، المؤسس والرئيس التنفيذي، "توبتال": "نحن فخورون بتعزيز وتوسيع الخبرة والحجم وقدرات التسليم التي نقدمها للعملاء من خلال إضافة (كيو أو كوليكتف)". "هذا الاستحواذ يزيد من تعزيز موقع "توبتال" كشركة رائدة في مجال توفير المواهب والحلول الاستشارية ذات المستوى العالمي في جميع أنحاء العالم".

قال "يزن مادانات"، مؤسس "كيو أو كوليكتف": "إن الانضمام إلى "توبتال" يمثل فصلاً جديدًا مثيرًا لعملائنا". "إن وصول "توبتال" إلى المؤسسات العالمية والجودة الاستثنائية لها يرتقيان بالطريقة التي يتم بها توصيل المواهب الرفيعة المستوى مع المنظمات الرائدة. نحن متحمسون لتوسيع الخبرة وقدرات الخدمة المتاحة لعملائنا من خلال (توبتال)."

تشمل شبكة المواهب العالمية الموسعة والمنتقاة بعناية من "توبتال" التكنولوجيا والتصميم والتمويل والتسويق والمبيعات والاستشارات الاستراتيجية ، مما يؤكد على المرونة والسرعة في تقديم حلول شاملة. تتميز "توبتال"، المعروفة بعملية التدقيق الصارمة ، بجودة مواهبها ، والتي تمتد من العمل الحر إلى حلول الطيف الكامل الشاملة.

حول Toptal

"توبتال" هي أكبر قوة عمل عن بُعد بالكامل في العالم تربط الشركات مع أعلى 3٪ من المواهب المستقلة ، مما يتيح للشركات توسيع نطاق فرقها عند الطلب. تأسست شركة "توبتال" في عام 2010 ، وقد خدمت أكثر من 25000 عميل في أكثر من 140 دولة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الويب: Toptal.com.

للتواصل

Luiz Baia

نائب أول الرئيس للاستراتيجية التسويقية

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