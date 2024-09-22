Translumina Therapeutics ، أكبر لاعب محلي في سوق الدعامات التاجية في الهند، تعلن عن بدء العمليات المباشرة في الإمارات العربية المتحدة

نيودلهي, 22 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- تأسست ترانسلومينا ( ترانسلومينا) في عام 2011 كشركة مبيعات وتسويق متخصصة في أجهزة التدخل التاجية. منذ إنشائها ، نجحت الشركة في ترسيخ قدرات التصنيع الخاصة بها وتطوير خطوط منتجات داخلية ، والتي تحظى بثقة أطباء تخصص القلب التدخلي عليها في جميع أنحاء العالم.

Translumina leaders inaugurate the local office in UAE

"في ترانسلومينا، لدينا طموح واضح لوضع الهند على الخريطة العالمية للأجهزة الطبية وتحقيق رؤيتنا الوطنية "صنع في الهند، صنع للعالم". علّق جورميت سينغ تشوغ، المؤسس المشارك ورئيس شركة "ترانسلومينا ثيرابيوتكس" (Translumina Therapeutics) قائلاً: "ستكون الهند في طليعة صناعة الأجهزة الطبية على مستوى الهندسة والابتكار، ويمثل إطلاق وجودنا المباشر في دولة الإمارات العربية المتحدة خطوةً في هذا الاتجاه".

وأضافت بونيتا شارما أرورا، المؤسس المشارك ونائب رئيس ترانسلومينا ، بنفس الحماس قائلةً: "نحن متواجدون في الأسواق الدولية لأكثر من خمس سنوات الآن، وقد نجحنا في ترسيخ وجود مباشر قوي في أوروبا وجنوب آسيا. في العام الماضي فقط ، استثمرنا في وجود مباشر في منطقتي أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا، والآن مع إضافة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، لدينا قناعة تامة بأن محفظة منتجاتنا الشاملة ستكون قادرة على الوصول إلى كل ركن من أركان العالم."

تم تطوير تقنيات الدعامات المحمَّلة بالأدوية في الشركة من خلال التعاون التكنولوجي مع "مركز القلب الألماني" المرموق (German Heart Centre) ، مما أسفر عن تطوير أجهزة طبية رائدة ، بما في ذلك الدعامات المحمَّلة بالأدوية التي حظيت بأطول دراسة في العالم ، مع أكثر من 10 سنوات من بيانات السلامة والفعالية.

في العام الماضي ، استحوذت ترانسلومينا على كلٍ من شركة "بلو ميديكال" (Blue Medical)، وهي شركة أجهزة طبية هولندية تشتهر بتخصصها في البالونات المغطاة بالأدوية ، وشركة "لاميد" (Lamed)، اللاعب الرائد في سوق جراحة الأوعية الدموية في ألمانيا ، مما عزز عروض منتجات الشركة. علّق أرغون أوبروي ، العضو المنتدب لشركة "إيفرستون كابيتال" (Everstone Capital)، وعضو مجلس الإدارة في ترانسلومينا قائلاً: "لقد تعاونّا مع ترانسلومينا برؤية تحويلها لشركة عالمية بالفعل. جنبًا إلى جنب مع عمليات الاستحواذ على شركتيّ "بلو ميديكال" و"لاميد"، سيعزز إطلاق منتجاتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة نطاق وجودنا العالمي ، والأهم من ذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سريعة النمو."

أضاف إندرانيل موخرجي، الرئيس التنفيذي للمجموعة بشركة ترانسلومينا: "نحن متحمسون لترسيخ وجودنا في دولة الإمارات العربية المتحدة ، والمعروفة بأهميتها الاستراتيجية وابتكار الأعمال". "سيسمح لنا ذلك بتقديم خدمة أفضل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع تعزيز وجودنا العالمي وإتاحة الوصول لخدمات الرعاية الصحية عالية الجودة لقطاعات أكبر".

لمزيد من الاستفسارات، يرجى التواصل مع:

Dr. Nancy Chugh

[email protected]

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2510677/Translumina_UAE_office.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/1797972/Translumina_Logo.jpg