Translumina تعزز وجودها الألماني من خلال الاستحواذ على Lamed GmbH

نيودلهي وميونيخ، 13 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- Translumina، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الأجهزة الطبية التداخلية للقلب والأوعية الدموية ولها وجود تصنيعي في ألمانيا والهند، أعلنت اليوم عن استحواذها على شركة Lamed GmbH التي يقع مقرها في ميونيخ. وبهذا الاستحواذ، خطت Translumina خطوة إضافية نحو هدفها المعلن المتمثل في توفير محفظة شاملة للقلب والأوعية الدموية على نطاق واسع في الأسواق الرئيسية على مستوى العالم.

Translumina bolsters its German presence with acquisition of Lamed GmbH Everstone_Capital_Logo

تأسست Lamed في عام 1989، وهي منصة رائدة في الوصول إلى الأسواق لمنتجات الأوعية الدموية والقلب والأوعية الدموية. وهي تغطي أكثر من 1000 مستشفى من خلال شبكة GPO في ألمانيا، والتي تعد أكبر سوق لأمراض القلب التداخلية في أوروبا؛ وتقوم الشركة حصريًا بتوزيع مجموعة من المنتجات المتميزة لقاعدة الموردين الدوليين. يجلب فريق الإدارة العليا المتمرس في Lamed أكثر من 30 عامًا من الخبرة وعلاقات النظام البيئي الراسخة بعمق. تعتزم Translumina الاستفادة من المنصة لتقديم سلة من المنتجات المملوكة والشريكة في السوق الألمانية.

Lazaros Ayvatoglou، مؤسس Lamed، مقتنع بأنه اختار الشريك المناسب وهو Translumina لمزيد من التطوير لمنصتها الراسخة. وقال: "بعد المناقشة الأولية، كان من الواضح أن كلا الشركتين تثريان بعضهما البعض بفرص نمو متعددة. يسعدني أن أجد شريكًا يبني على الأساس الراسخ لـ Lamed من أجل مستقبل ناجح."

ويكتسب هذا الاستحواذ أهمية استراتيجية ويمنحنا وصولًا كبيرًا إلى أسواق الأوعية الدموية والقلب والأوعية الدموية في ألمانيا، والتي تعد واحدة من أكبر الأسواق في أوروبا. إن تآزر تقنياتنا الفريدة واختراق السوق لـ Lamed سيخلق فرصة عمل هائلة لنا." هذا ما قاله Gurmit Singh Chugh الذي أسس جنبًا إلى جنب مع Punita Sharma شركة Translumina في عام 2010.

وقال Arjun Oberoi، العضو المنتدب لشركة Everstone Capital: "إن استحواذ Translumina على Lamed يضعنا في موقع النمو المتسارع في قطاع الجراحة التداخلية والأوعية الدموية الطرفية المزدهرة في ألمانيا. مع الوصول إلى GPOs الرئيسية والمستشفيات في أكبر سوق الأجهزة الطبية الأوروبية، ونحن على استعداد للتفوق في أمراض القلب التداخلية، والأوعية الدموية الطرفية، وقطاعات أمراض القلب الهيكلية."

نبذة عن Translumina

تأسست Translumina في عام 2010، وهي شركة أجهزة القلب والأوعية الدموية التداخلية التي تقدم منتجات وخدمات عالمية المستوى. وهي شركة متكاملة تمامًا لتطوير المنتجات والتصنيع مع مرافق التصنيع في ألمانيا والهند. على مر السنين، أنشأت الشركة شراكات استراتيجية مع المستشفيات الرائدة والمعاهد الهندسية والشركات التكنولوجية العالمية وأطباء القلب التدخليين المشهورين. تجمع Translumina بين أفضل ما في الهندسة الألمانية والملكية الفكرية ومعايير الجودة العالية مع ثقافة ريادة الأعمال في الهند والقدرات القوية في تصنيع المنتجات المبتكرة بأسعار معقولة.

للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.translumina.com

نبذة عن Everstone Capital

يقع المقر الرئيسي لشركة Everstone Capital في سنغافورة، وهي ذراع الأسهم الخاصة لـ Everstone Group ( everstonegroup.com ) ، وهي شركة عالمية ملتزمة بدفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق قيمة مستدامة. مع سبعة مكاتب على مستوى العالم (سنغافورة ومومباي ودلهي وجورجاون ودبي ونيويورك وموريشيوس)، تركز Everstone Capital على السوق المتوسطة بعقلية تحكم وتحيز للنمو مُمكنين من قبل فريق من ذوي الخبرة، تضم أفضل جيل في الاستثمار والعمليات والموارد الاستراتيجية.

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