TruDoc تُطلق تطبيق "Super Health" الذكي من الجيل القادم

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 20 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- أطلقت TruDoc Healthcare، أكبر مزود لخدمات الصحة عن بُعد في الشرق الأوسط، تطبيقها الجديد "Super Health" في دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) والهند. تشهد دول مجلس التعاون الخليجي (GCC)، بدعم من الاستثمارات الحكومية الكبيرة والرؤى الوطنية الاستراتيجية، تحوّلاً سريعًا لتصبح رائدة عالميًا في مجال التحول الرقمي للرعاية الصحية. تعتمد هذه المنصَّة من الجيل القادم على أحدث تقنيات الصحة الرقمية لتوفير رعاية ذكية، وسهلة، ومترابطة بشكلٍ استثنائي.

Care, Upgraded: The TruDoc Super Health App brings 24/7 doctor access, AI support, vitals sync, medicine alerts and lab insights into one simple, secure experience on your phone.

"يجمع تطبيق "Super Health" من TruDoc منظومتنا الصحية الكاملة في منصَّة واحدة قوية ومتطورة"، حسبما قال Vish Narain، الرئيس التنفيذي لشركة TruDoc Healthcare . "بالنسبة لأعضاءنا حول العالم، يعني ذلك الحصول على رعاية شخصية شاملة بشكل أسرع، مع إمكانية الوصول إليها على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، والاطمئنان إلى أن جميع احتياجاتهم الصحية مغطاة بالكامل في مكان واحد".

يمثل إطلاق تطبيق "Super Health" هذا تجسيدًا لرسالتنا الأساسية في تقديم رعاية صحية رقمية عالية الجودة ومتاحة للجميع وعلى نطاق واسع. ونحن اليوم نمكّن ملايين الأشخاص في المنطقة من استخدام أبسط الأدوات لإدارة صحتهم واحتياجاتهم المزمنة بشكل استباقي". — Asad Khan، الرئيس التنفيذي لشركة TruDoc Healthcare

الميزات الرئيسية في التطبيق

فحص الوجه ومزامنة العلامات الحيوية: قياس العلامات الحيوية فورًا عبر مسح الوجه، مع مزامنة البيانات تلقائيًا من الأجهزة القابلة للارتداء.

روبوت المحادثة بالذكاء الاصطناعي TRU: وصول فوري إلى مساعد الذكاء الاصطناعي متعدد اللغات للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالوصفات الطبية وتفسير نتائج المختبر.

ملخّص تقارير المختبر المدعوم بالذكاء الاصطناعي: يقدم شرحًا فوريًا لنتائج التحاليل، مع عرض الاتجاهات وتقديم نصائح تغذوية مخصّصة.

تتبع الطلبات في الوقت الحقيقي: متابعة طلبات الأدوية والفحوصات المخبرية عبر التطبيق وWhatsApp والرسائل النصية القصيرة (SMS).

متجر إلكتروني مدمج: طلب الأدوية الموصوفة والمنتجات التي تُصرف بدون وصفة ومستحضرات العناية الصحية مع خدمة التوصيل إلى المنزل.

تنبيهات الأدوية: تذكيرات ذكية للأدوية وتسجيلات متابعة لمساعدة المستخدمين على الالتزام بمواعيد الجرعات والإبلاغ عن الأعراض.

" من خلال هذا التطبيق، نحن لا نضيف قدرات جديدة فقط، بل نمنح المستخدم راحة البال عبر إتاحة جميع بياناته الصحية في منصَّة واحدة شاملة وسهلة الوصول"، حسبما قال Amit Chhajer، مدير التكنولوجيا الرئيسي. "وهذا يمكّنهم من رؤية وفهم والتعامل مع حالتهم الصحية بطريقة أكثر سلاسة وتفاعلية".

يستخدم تطبيق "Super Health" أحدث معايير الأمان والخصوصية، ويلتزم بمعايير متوافقة مع قانون نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA) والمنظمة الدولية للمعايير (ISO) واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في أسواق TruDoc. وهو متاح على نظامي iOS وAndroid في كلٍ من الإمارات والسعودية والهند ومختلف أنحاء العالم.

نبذة عن TruDoc Healthcare

تُعدُّ TruDoc Healthcare المزود الرائد لخدمات الرعاية الصحية الافتراضية في دول مجلس التعاون الخليجي (GCC)، حيث تقدم خدمات عالية الجودة وسهلة الوصول عبر نهج "الافتراضي أولًا".

حمِّل التطبيق من متجر Google Play أو متجر التطبيقات.

