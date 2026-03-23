Tutors International: ارتفاع حاد في الاستفسارات مع سعي الأسر إلى دعم عاجل للتعليم المنزلي وسط اضطراب الدراسة في دبي

أكسفورد، إنجلترا، 23 مارس 2026 /PRNewswire/ -- أفادت Tutors International، الشركة الرائدة عالميًا في توفير مدرّسين خصوصيين بدوام كامل للأسر فائقة الثراء، بتسجيل ارتفاع حاد في الاستفسارات، مع سعي أسر في دبي ومختلف أنحاء الخليج إلى الحصول على دعم عاجل للتعليم المنزلي في ظل اضطراب الدراسة.

ومع اضطرار المدارس إلى التحوّل إلى التعلّم عن بُعد، وإخضاع الجداول الزمنية للامتحانات للمراجعة، وانتقال كثير من الأسر إلى خارج المنطقة، بعضها بصورة دائمة، يواجه الآباء قرارات صعبة بشأن كيفية الحفاظ على التقدّم الأكاديمي والاستقرار النفسي لأطفالهم.

ويعلّق آدم كالر، مؤسس Tutors International، قائلًا:

Dubai, UAE

"كثير من الأسر التي تتواصل معنا تواجه قرارات عاجلة وصعبة: الانتقال على وجه السرعة، وسحب أبنائها من المدارس في منتصف الفصل الدراسي، والبدء في التعليم المنزلي بدوام كامل من دون أي إطار قائم."

وتدعم Tutors International بالفعل عددًا كبيرًا من الأسر التي تتعامل مع هذه التحديات، داخل المنطقة وعلى الصعيد الدولي. وتمتلك المؤسسة خبرة واسعة في مرافقة الأسر خلال فترات الاضطراب، من إغلاق المدارس على مستوى العالم إلى الانتقالات المعقّدة، بما يضمن استمرار التعليم من دون فقدان الزخم.

ويضيف كالر: "ارتفعت الاستفسارات بشكل ملحوظ خلال فترة قصيرة جدًا من أسر ترغب في الاستعانة بمدرّسين خصوصيين مقيمين أو مرافقين لها في السفر خلال الانتقال. ويعرف الآباء، منذ تجربة كوفيد، أن حتى أفضل نماذج التعلّم عن بُعد لا تستطيع أن تستجيب بالكامل، في كل يوم، لكيفية تفاعل الطفل الواحد أكاديميًا ونفسيًا. ويظل التدريس الخصوصي بدوام كامل الوسيلة الأكثر فاعلية لحماية تعليم الطفل."

وعلى الرغم من أن المدارس تكيفت سريعًا مع تقديم التعليم عبر الإنترنت، فإن قيود التعلّم عن بُعد باتت واضحة. فالمطلوب من الآباء والطلاب إدارة تنظيم اليوم الدراسي، والحفاظ على الدافعية، ومتابعة التعلّم اليومي، غالبًا وسط حالة أوسع من عدم اليقين. وبالنسبة إلى كثير من الأطفال، ولا سيما من تقترب امتحاناتهم، أصبح الحفاظ على الزخم أمرًا صعبًا.

وتبحث الأسر التي تلجأ إلى Tutors International على وجه السرعة عن مدرّسين لتقديم التعليم المنزلي بدوام كامل. ويقيم المدرّسون داخل منزل الأسرة أو بالقرب منه، ويقدّمون تعليمًا مخصّصًا بالكامل يشمل جميع المواد، ولأكثر من طفل داخل الأسرة الواحدة عند الاقتضاء.

ويوفّر هذا النهج الاستمرارية والمرونة والعمق، إذ يمكن تكييف الدروس بصورة آنية ومعالجة أي فجوات فور ظهورها. كما يمتد التعلّم إلى ما وراء المنهج ليشمل تنمية فكرية أوسع. وتوفّر هذه البيئة الأكثر هدوءًا وتركيزًا للأسر الاستقرار وراحة البال، مع الثقة بأن تعليم أطفالهم لن يتضرر خلال هذه الفترة.

ويقول كالر: "يتواجد مدرّسونا مع الأسر على مدار الساعة وبصفة دائمة، لا خلال الحصص المجدولة فحسب. فهم يدركون كيف يتعلّم الطفل، وما الذي تغيّر، وما الذي يحتاج إليه بعد ذلك. وهذا الاتساق يُحدث فرقًا ملموسًا."

ومع استمرار ارتفاع الطلب، تنصح Tutors International الأسر المتأثرة بإغلاق المدارس أو الانتقال أو التحوّل إلى التعليم المنزلي بالتحرّك سريعًا.

وتدعو الأسر المعنية إلى التواصل لمناقشة ظروفها.

نبذة عن Tutors International

توفّر Tutors International ‏[https://www.tutors-international.com] خدمة تدريس خصوصي لا مثيل لها، تقوم على مواءمة المدرّس الخصوصي المناسب في المنزل مع الطفل المناسب، بما يضمن للطلاب بلوغ كامل إمكاناتهم الشخصية وتحقيق التميّز الأكاديمي.

وتقدّم Tutors International خدمات تدريس خصوصي دولية للأطفال من جميع الأعمار وفي مختلف مراحل رحلتهم التعليمية، وهي ملتزمة بإيجاد المدرّس المثالي الذي يلبّي الأهداف والطموحات المحددة لكل طالب. ويتوفر المدرّسون للعمل في مهام بدوام كامل مع الإقامة، وتقديم المساعدة بعد المدرسة، والتعليم المنزلي. ويحصل نخبة العملاء على خدمة مصمّمة خصيصًا، مع ضمان التحفّظ والسرية.

