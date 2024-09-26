Tuya Smart تستعرض منتجات وحلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة في معرض GITEX GLOBAL 2024

نيويورك، 26 شتنبر/أيلول 2024 /PRNewswire/ -- ستقدم شركة Tuya Smart (المدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز: TUYA, HKEX: 2391)، المزود العالمي لخدمات المنصات السحابية للمطورين، أحدث منتجاتها وحلولها القائمة على الذكاء الاصطناعي في معرض GITEX GLOBAL 2024 في دبي، الإمارات العربية المتحدة، من 14 إلى 18 أكتوبر/تشرين الأول.

وباعتبارها مركزًا اقتصاديًا ومنارة للابتكار التكنولوجي في الشرق الأوسط، قطعت دبي خطوات كبيرة في تعزيز اعتماد الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة من خلال تنفيذ سياسات تحفيزية. تسعى المدينة إلى التحول إلى "مدينة مستقبلية"، حيث الذكاء الاصطناعي هو جوهرها، والمدينة الذكية هي مخططها الأساسي. تماشيا مع هذه الرؤية، تبنى معرض GITEX GLOBAL 2024 شعار "الذكاء الاصطناعي في كل شيء"، ليجمع بين مبتكري التكنولوجيا ومطوري الذكاء الاصطناعي وعلماء البيانات وقادة الحكومات وخبراء الصناعة من مختلف القطاعات لتسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي ودفع عجلة التقدم الصناعي في المنطقة.

وانطلاقا من هذه الروح، اختارت Tuya "الذكاء الاصطناعي في جميع المساحات المستدامة" كموضوع المعرض. من خلال الاستفادة من براعتها التكنولوجية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والمجالات ذات الصلة، تهدف Tuya إلى التعاون مع المطورين العالميين لتعزيز الذكاء المكاني في مدن الشرق الأوسط، ولا سيما دبي، وبالتالي تسريع تطوير المدن الذكية المستدامة.

منتجات وحلول ثورية ومتنوعة ومبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي

لقد شرعت منطقة الشرق الأوسط في رحلة التنويع الاقتصادي والتحول الذكي، حيث يعمل الذكاء الاصطناعي كتقنية رئيسية توفر الدعم والتسريع الحاسمين.

على سبيل المثال، حفزت استراتيجية "رؤية 2030" في المملكة العربية السعودية استثمارات كبيرة في مبادرات المدينة الذكية المعقدة. يتوقع تقرير PwC أنه بحلول عام 2030، سيساهم الذكاء الاصطناعي بحوالي 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات العربية المتحدة و12.4٪ في المملكة العربية السعودية، مما يؤكد على إمكانات السوق الهائلة في المنطقة.

بالاستفادة من هذه الآفاق الواسعة، تهدف Tuya إلى دفع عجلة التحول في مجال الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط بشكل أكبر من خلال تقديم مجموعة من المنتجات والحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تشمل التطبيقات التجارية الذكية وتطبيقات السفر الذكي والتطبيقات المجتمعية الذكية. وتشمل هذه الحلول حلول الإضاءة الذكية لمواقف السيارات التي تتميز بتصحيح الأخطاء بسلاسة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومبادرات الرياضة منخفضة الكربون المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وغيرها. هذه الحلول الرائدة لا تعزز ذكاء المساحات الحضرية فحسب، بل تثري حياة الناس اليومية بشكل كبير، بينما تلهم الأفكار الإبداعية بين المطورين العالميين.

حلول متعددة موفرة للطاقة لإنشاء مساحات ذكية ومستدامة

في خضم التوسع الحضري المتواصل في الشرق الأوسط، يؤكد التزايد السكاني في المنطقة على الحاجة الملحة لتخفيف الانبعاثات. في ضوء التحديات البيئية المتزايدة، شرعت دول الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مهمة لإعادة تحديد أهدافها في مجال تطوير الطاقة الخاصة بها، سعياً منها للإسراع في تحويل مشهد الطاقة لديها.

وتماشياً مع هذا الاتجاه التحويلي، تظل Tuya في طليعة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وتستعد لتقديم مجموعة شاملة من حلول الطاقة القائمة على الذكاء الاصطناعي. ويشمل ذلك أنظمة إدارة طاقة تخزين الطاقة الشمسية من Tuya، وأنظمة إدارة الطاقة في المباني، وحلول الطاقة في الحرم الجامعي، وغيرها. من خلال تسخير التقنيات الذكية والفعالة والصديقة للبيئة، تهدف Tuya إلى دفع مختلف المساحات الحضرية نحو مستقبل مستدام منخفض الكربون، وتعزيز بيئة أكثر اخضرارا ومرونة للجميع.

قمة TUYA العالمية للمطورين في منطقة الشرق الأوسط

بالإضافة إلى عرض الحلول والمنتجات المبتكرة، ستعقد Tuya أيضًا قمة TUYA العالمية للمطورين (دبي) لعام 2024 خلال معرض GITEX GLOBAL 2024. يعتبر هذا الحدث، الذي تنظمه كل من Tuya وAlibaba Cloud بشكل مشترك، بمثابة منصة رئيسية للمطورين العالميين للتعمق في أحدث التطورات في تطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ومشاركتها.

تتشرف Tuya بدعوة قادة الصناعة من Alibaba Cloud وهيئة كهرباء ومياه دبي وMcKinsey وMLG، لتسليط الضوء على أحدث اتجاهات صناعة الذكاء الاصطناعي، وتمكين المطورين من الاستفادة من سوق الذكاء الاصطناعي العالمي. بتوجيهات هذه الشخصيات البارزة، ستظهر العديد من فرص التعاون في مجال الأعمال التجارية، مما يعطي دفعة جديدة للتطوير المستمر للصناعة الذكية.

لا شك أن معرض GITEX GLOBAL 2024 يجلب بلا شك فرص تطوير غير مسبوقة لـTuya والمطورين العالميين وكبار المصنعين. من خلال التبادلات المتعمقة حول تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، سيتم إلهام المشاركين بشرارات إبداعية لا حصر لها، مما يعزز التكامل العميق والتطوير التعاوني للنظام الإيكولوجي العالمي للتكنولوجيا بشكل تدريجي، وتحقيق البناء والتطوير السريع للمدن الذكية العالمية بشكل مشترك.