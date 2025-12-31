UGREEN تطلق مجموعة الشحن السريع تحت ش "Stay Connected, Stay Together" احتفالًا بالمواسم واللقاءات العائلية في الشرق الأوسط

الرياض، المملكة العربية السعودية, 31 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت UGREEN، العلامة المتخصصة في حلول الإلكترونيات العملية للاستخدام اليومي، عن إطلاق حملتها الجديدة في الشرق الأوسط تحت شعار "Stay Connected, Stay Together"، والتي تهدف إلى تعزيز التواصل والبقاء على اتصال خلال التجمعات العائلية والمواسم الاحتفالية.

وتأتي هذه الحملة تزامنًا مع فترة الذروة في المنطقة، والتي تشمل احتفالات رأس السنة، مهرجان دبي للتسوق، وعيد الفطر، حيث تركز UGREEN على تمكين المستخدمين من مشاركة اللحظات المهمة دون القلق من نفاد البطارية أو فقدان الأساسيات اليومية.

UGREEN Fast-Charging Power Kit Under the Theme of "Stay Connected, Stay Together".
وكجزء من الحملة، كشفت UGREEN عن نسخة محدودة من مجموعة الشحن السريع بتصميم خاص داخل علبة هدايا أنيقة، مخصصة للمناسبات الاحتفالية ولتجربة تقديم الهدايا. وتم تصميم التغليف بعناية ليعكس روح المشاركة واللحظات العائلية.

محتويات مجموعة UGREEN للشحن السريع

تضم المجموعة أربعة منتجات مختارة بعناية لتلبية احتياجات الشحن والتتبع اليومية:

  • UGREEN Nexode Power Bank بسعة 20000mAh وقدرة ٤٥ واط مع كابل USB-C قابل للسحب
    مناسب للرحلات ونهاية الأسبوع الطويلة، وقادر على شحن أجهزة مثل  MacBook، iPhone، iPad، وكاميرات الأكشن خلال يومين كاملين.
  • UGREEN Nexode شاحن ٤٥ واط  مع كابل USB-C قابل للسحب
    يوفر تجربة شحن مرتبة وخالية من الفوضى في المنزل أو أثناء السفر، مع جودة تصنيع عالية وتصميم عملي.
  • UGREEN FineTrack Smart Finder
    يساعد المستخدمين على تتبع المفاتيح، الحقائب، والأغراض الأساسية بسهولة، مع توافق سلس مع خدمة Apple Find My.
  • UGREEN كابل USB-C إلى USB-C للشحن السريع بقدرة ٦٠ واط
    يقدم أداءً موثوقًا وسرعات شحن عالية لمختلف الأجهزة، مع جودة عالية وسعر مناسب.

التوفر في الأسواق

المجموعة متوفرة حاليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر Amazon، Noon، Virgin، Jumbo، Lulu، وSharaf DG.
وفي المملكة العربية السعودية، ستتوفر ابتداءً من شهر فبراير عبر Amazon، Noon، إضافة إلى متاجر التجزئة المعتمدة.

ولا تُعد هذه المجموعة مجرد حزمة منتجات تقنية، بل صُممت لتحويل الاستخدام اليومي للتقنية إلى لحظات إنسانية حقيقية تعزز التواصل بين الأفراد.

ومن خلال هذه الحملة، توجه UGREEN تهانيها الموسمية لمستخدميها في الشرق الأوسط، مؤكدة التزامها بالسوق المحلي. كما ستتعاون العلامة مع عدد من المؤثرين في المنطقة لتنفيذ أنشطة إهداء ذات طابع خاص بمناسبتي رأس السنة ورمضان عبر منصات التواصل الاجتماعي.

للمزيد من المعلومات حول مجموعة الشحن السريع، يمكن زيارة الموقع الرسمي لشركة UGREEN.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2852817/1920x1080.jpg

