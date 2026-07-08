Ujjivan Small Finance Bank يعدّل سعر الفائدة على ودائع FCNR(B) بالدولار الأمريكي إلى 7.50% سنويًا

بنغالورو، الهند، 8 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- تماشيًا مع تدابير السياسة النقدية الأخيرة التي اتخذها بنك الاحتياطي الهندي لتشجيع زيادة تدفقات العملات الأجنبية الداخلة عبر ودائع العملات الأجنبية لغير المقيمين (لدى البنوك) [FCNR(B)]، عدّل Ujjivan Small Finance Bank سعر الفائدة على ودائع FCNR(B) بالدولار الأمريكي لأجل من 3 إلى 5 سنوات إلى 7.50% سنويًا، ما يعزز التزام البنك بتقديم حلول مصرفية تنافسية تتمحور حول العميل لجالية الهنود غير المقيمين، ويدعم جهود الهند الرامية إلى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وتقوية القطاع الخارجي.

قال السيد Hitendra Jha، رئيس قطاع ودائع الأفراد وTASC ومنتجات الطرف الثالث (TPP) في Ujjivan Small Finance Bank، تعليقًا على هذا التطور:

«تمثّل مبادرة السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الهندي خطوة مهمة نحو استقطاب تدفقات مستقرة من العملات الأجنبية إلى النظام المصرفي، مع تعزيز الثقة لدى الهنود غير المقيمين. انسجامًا مع هذه الرؤية، رفع Ujjivan SFB سعر الفائدة على ودائع FCNR(B) بالدولار الأمريكي لأجل من 3 إلى 5 سنوات من مستواه السابق إلى 7.50% سنويًا، ليصبح بذلك من بين أكثر أسعار الفائدة تنافسية في القطاع. يعكس هذا التحسين التزامنا بتوفير فرص استثمارية جاذبة للهنود غير المقيمين، مع المساهمة في دعم احتياطيات النقد الأجنبي للهند والاستقرار المالي طويل الأجل».

يهدف Ujjivan SFB، من خلال هذا العرض المُحسَّن، إلى تعزيز مشاركة الهنود غير المقيمين، واستقطاب ودائع طويلة الأجل بالعملات الأجنبية، ودعم الهدف الوطني الأوسع المتمثل في النمو الاقتصادي المستدام ومرونة القطاع الخارجي.

نبذة عن Ujjivan Small Finance Bank Limited

Ujjivan Small Finance Bank Limited هو بنك تجاري مُدرج في الجدول التنظيمي، ويخدم نحو 1 كرور عميل أو أكثر من خلال 776 فرعًا في 335 مقاطعة ضمن 26 من الولايات والأقاليم الاتحادية، بدعم من قنوات رقمية قوية. يقدّم البنك محفظة متنوعة تشمل قروض الإسكان الميسر، وقروض منشآت الأعمال المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وقروض زراعية، وقروض المركبات، وقروض بضمان الذهب، وقروض رهن عقاري صغيرة، وقروض مجموعة المؤسسات المالية (FIG)، وقروض التمويل الأصغر بنوعيها الجماعي والفردي. اعتبارًا من 31 مارس 2026، بلغ إجمالي محفظة القروض لدى Ujjivan 40,655 كرور روبية هندية، وبلغت الودائع 45,668 كرور روبية هندية، وبلغ صافي القيمة 6,816 كرور روبية هندية. يحمل البنك تصنيف AA- (مستقر) للتسهيلات طويلة الأجل وتصنيف A1+ للأدوات قصيرة الأجل من CARE Ratings وCRISIL، على التوالي، بما يعكس استمرار قوة أداء البنك وميزانيته العمومية.

الموقع الإلكتروني: www.ujjivansfb.bank.in

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