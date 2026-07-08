Ujjivan Small Finance Bank 將美元 FCNR(B) 存款利率修訂為年利率 7.50%

印度班加羅爾2026年7月8日 /美通社/ -- 為配合 Reserve Bank of India (RBI) 近期鼓勵外幣非居民（銀行）[FCNR(B)] 存款吸引更多外幣流入的政策，Ujjivan Small Finance Bank 已將 3 年至 5 年期美元 FCNR(B) 存款利率修訂至年利率 7.50%。 是次修訂不僅彰顯該銀行矢志向非居民印度人 (NRI) 群體提供以客為尊的卓越銀行服務，亦呼應印度強化外匯儲備及對外部門的政策方向。

Ujjivan Small Finance Bank 零售負債、信託、協會、社團與俱樂部 (TASC) 及第三方產品 (TPP) 主管 Hitendra Jha 先生就此發展分享意見，並說道：

「RBI 此項政策，既能吸引穩定外幣資金注入銀行體系，亦有助鞏固非居民印度人對體系的信心，可謂意義重大。 Ujjivan SFB 為呼應此願景，將 3 年至 5 年期美元 FCNR(B) 存款利率從原有水平提高至年利率 7.50%，為業內極具競爭力的利率。 是次上調體現我們致力為非居民印度人提供具吸引力的投資機遇，同時為印度外匯儲備及長期金融穩定出一分力。」

藉此更優厚的方案，Ujjivan SFB 期望鼓勵非居民印度人踴躍參與、匯聚長期外幣資金，並支援國家邁向可持續經濟增長及強化對外部門抗逆力的宏觀目標。

關於 Ujjivan Small Finance Bank Limited

Ujjivan Small Finance Bank Limited 是一間指定商業銀行，透過遍及 26 個邦及聯邦屬地、335 個地區的 776 間分行，服務約 1,000 萬名客戶，配合強大穩健的數碼渠道作支援。 該銀行的業務組合多元化，涵蓋可負擔房屋、微型及中小型企業 (MSME)、農業、車輛、黃金、微型按揭、金融機構集團 (FIG) 及小微金融（小組及個人）貸款。 截至 2026 年 3 月 31 日為止，Ujjivan 的總貸款餘額為 ₹40,655 Cr，存款餘額為 ₹45,668 Cr，淨資產為 ₹6,816 Cr。 該銀行的長期融資獲 CARE Ratings 給予 AA-（穩定）評級，短期票據則獲 CRISIL 給予 A1+ 評級，兩者均反映該銀行表現及資產負債表持續強穩。

網站：www.ujjivansfb.bank.in

SOURCE Ujjivan Small Finance Bank Limited