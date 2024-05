Uniken تطلق خدمة Certainty in Your Hand™ من خلال مصادقة أوردة راحة اليد

دبلن، 16 مايو 2024 / PRNewswire / -- أعلنت شركة Uniken، وهي شركة رائدة في مجال توفير الأمن والمصادقة والتحقق من الهوية، في منتدى Temenos Community Forum 2024 عن إطلاق خدمة مصادقة أوردة راحة اليد للخدمات المصرفية الشاملة والريفية داخل الفروع على منصة REL-ID الخاصة بها. تحتاج المؤسسات المالية إلى الثقة ليس فقط في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، ولكن أيضًا في الاتصال المادي. نفس طريقة التحقق التي توفرها REL-ID على القنوات الإلكترونية، متاحة بشكل شخصي، بدون عبء حاجة المستهلك إلى جهاز ملازم له. في الأسواق الناشئة، يمكن أن يكون اعتماد الهواتف الذكية عقبة وفي الخدمات المصرفية الريفية والشاملة، هناك تحدي أكبر بكثير يتمثل في تقديم الخدمات المصرفية بسلامة وأمن وملاءمة.

مع إطلاق تقنية التحقق من أوردة راحة اليد على منصة REL-ID، لا يحتاج المستخدمون سوى وضع أيديهم فوق جهاز استشعار للتحقق من مصادقتها في حل فعال لا يحتاج إلى اتصال كامل. تتمثل مهمة Uniken في توفير التحقق في كل تفاعل، ونحن نطور التقنية مرة أخرى من خلال توفير حل يتمتع بأعلى مستوى من الفعالية ويقضي على الاحتيال بسرعة البرق وبطريقة ملائمة.

تعاونت Uniken على مدى السنوات القليلة الماضية مع شركة Fulcrum Biometrics Inc، إحدى فروع شركة Fujits u، لتقديم خدمة مصادقة أوردة راحة اليد على منصة REL-ID، والتي تعتمد على تقنية PalmSecure TM من Fujitsu وقد أثبتت جدواها في السوق. مستويات الدقة التي يحققها عملاء Uniken في التحقق من هويات الأفراد تتجاوز بكثير ما هو متاح مع المعلومات الحيوية الأخرى مثل بصمات الأصابع والوجه وحتى التقنية الجديدة التي تتمثل في مسح راحة اليد. بفضل معدل القبول الزائف (FAR) الذي يبلغ 0.000001٪ - أي 1 من كل 100 مليون - يقدم الحل مستويات لا مثيل لها من التحقق في حالات استخدام المصادقة. تتميز الخصوصية بأنها مذهلة وتتمتع بمقاومة عالية لأساليب الانتحال مثل انتحال الهوية أو التزوير الاحترافي. لن يتمكن المحتالون من التقاط صورة لبنية الأوردة الداخلية وتكرارها بحيوية لتنفيذ معاملة احتيالية مثل كونهم قادرين على ذلك في عمليات التحقق الأخرى عن طريق راحة اليد.

يقول Ken Nosker، الرئيس التنفيذي لشركة Fulcrum Biometrics Inc: "إن مصادقة أوردة راحة اليد، على عكس معظم القياسات الحيوية الأخرى، تحمي خصوصية المستخدم بشكل كبير لأنها تعتمد على البنية البيولوجية الداخلية التي لا يمكن التقاطها إلا باستخدام أنظمة التصوير المصممة خصيصًا. إن الطبيعة الدقيقة للغاية وعدم التلامس الذي تتمتع به تقنية مصادقة أوردة راحة اليد تجعلها جذابة خاصة في البيئات الأكثر ازدحامًا مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية ومبادرات الحكومة الإلكترونية. نحن متحمسون للغاية للشراكة مع Uniken في تقديم PalmSecure TM إلى المجتمع المصرفي العالمي."

سيتم تضمين مصادقة أوردة راحة اليد كجزء من أي ترخيص كامل من REL-ID وتتيح Uniken ذلك لشركائنا العالميين، بما في ذلك Temenos و Finacle و NTT Data Solutions للتنفيذ. يمكن للعملاء الذين لديهم تراخيص نموذجية الترقية إلى ترخيص كامل للحصول على هذه الإمكانية على الفور.

يعلق Bimal Gandhi، الرئيس التنفيذي لشركة Uniken قائلًا: "أعتقد أن القياسات الحيوية هي بوضوح مفتاح المصادقة في المستقبل، ووريد راحة اليد هو طريقة أخرى يبدو أنه من الضروري وجودها على المنصة. هويات عملائك في أيديهم مع أجهزتهم أو بدونها. مهمتنا هي القضاء على الاحتيال والتحقق من الهوية، ويسعدني تقديم ذلك في القنوات الإلكترونية والملموسة بدون أي احتكاك. انتظر المزيد من الأخبار حول مصادقة أوردة راحة اليد في الأشهر القليلة المقبلة حيث يعمل بعض شركائنا معنا، في الخفاء، على حالات استخدام مذهلة في قطاعات أخرى."

نبذة عن Uniken

تعمل شركة Uniken على تسريع إمكانات المؤسسات التي تركز على العميل من خلال التحقق من الهوية وتحقيق الأمن مع تقديم تجارب مذهلة للعملاء. تخدم Uniken العملاء باختلاف أحجام أعمالهم، في جميع أنحاء العالم، من خلال مجموعة متنوعة من الصناعات. حتى الآن، حصلت Uniken على أكثر من 39 تريليون دولار من قيمة المعاملات في أكثر من 45 مليار تفاعل مع العملاء بدون أي خسارة مالية أو خسارة للهوية. مع Uniken، تقوم المؤسسات بتنمية أعمالها وتقديم تجارب مذهلة للعملاء في عالم تكون فيه الهوية أمرًا مؤكدًا، وليست ثغرة أو نقطة ضعف.

نبذة عن شركة Fulcrum Biometrics Inc.

شركة Fulcrum Biometrics Inc رائدة في مجال توفير تقنيات تحديد الهوية البيومترية وتطبيقات البرمجيات المخصصة لتعزيز مصادقة الهوية وإدارتها. توفر Fulcrum حلول الأجهزة والبرمجيات للمؤسسات غير الربحية والمؤسسات التجارية والحكومات المحلية والوطنية والعملاء العسكريين في أكثر من 100 دولة في جميع أنحاء العالم. يقع المقر الرئيسي لـشركة Fulcrum للعمليات وتطوير المنتجات في 16108 University Oak، سان أنطونيو، TX 78249. شركة Fulcrum Biometrics Inc هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Fujitsu Frontech North America Inc.

للتواصل مع العلاقات العامة:

Nancy Jones، شركة Uniken

[email protected]