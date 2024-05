Uniken presenta Certainty in Your Hand™ (Certeza en tus manos) a través de la autenticación de la vena de la palma de la mano

DUBLÍN, 16 de mayo de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Uniken, proveedor líder de seguridad, autenticación y verificación de identidad, anuncia en el Foro Comunitario de Temenos 2024 el lanzamiento de Palm Vein Authentication (Autenticación de la vena de la palma de la mano) para banca presencial, rural e inclusiva en su plataforma REL-ID. Las instituciones financieras necesitan de certezas, no solo en la banca por internet y móvil, sino también en la vía física. Ahora, la misma certeza proporcionada por REL-ID en los canales electrónicos, está disponible en persona, sin que el consumidor tenga la necesidad de cargar con un dispositivo. En los mercados emergentes, la adopción de teléfonos inteligentes puede ser un obstáculo y en la banca rural e inclusiva el desafío es mucho más grande al brindar servicios bancarios con seguridad y conveniencia.

Con el lanzamiento de la autenticación de las venas de la palma de la mano en la plataforma REL-ID, los consumidores solo necesitan colocar la mano en un sensor para autenticarse en una solución completa sin contacto. La misión de Uniken es proporcionar certeza en cada interacción, y una vez más estamos elevando la vara al proporcionar una solución que tiene el nivel más alto de eficacia y lleva el fraude a cero con extrema velocidad y comodidad.

Uniken se ha asociado en los últimos años con Fulcrum Biometrics, Inc., una empresa de Fujitsu, para ofrecer REL-ID Palm Vein Authentication basada en la tecnología PalmSecure™ probada en el mercado de Fujitsu. Los niveles de precisión que los clientes de Uniken lograrán al autenticar las identidades de las personas superan con creces lo que está disponible con otros datos biométricos, como las huellas dactilares, la cara e incluso los recién llegados al campo del escaneo de la palma de la mano. Con una tasa de aceptación falsa (FAR, en inglés) del 0,000001 %, es decir, 1 en 100 millones, la solución ofrece niveles incomparables de confianza en los casos de uso de autenticación. Las características de privacidad son excepcionales y altamente resistentes a métodos de falsificación como la suplantación de identidad o las falsificaciones profundas. Los estafadores no podrán tomar una foto de la estructura interna de la vena y replicarla con vitalidad para ejecutar una transacción fraudulenta, como pueden hacerlo en otras implementaciones de la palma de la mano.

Ken Nosker, director ejecutivo de Fulcrum Biometrics, Inc. comenta: "La autenticación PalmVein, a diferencia de la mayoría de los otros datos biométricos, protege extremadamente la privacidad del usuario, ya que se basa en estructuras biológicas internas que solo se pueden capturar mediante el uso de sistemas de imágenes especialmente diseñados. La naturaleza altamente precisa y sin contacto de la autenticación PalmVein la hace especialmente atractiva en entornos de alto tráfico, como los servicios financieros, la atención médica y las iniciativas de gobierno electrónico. Estamos muy entusiasmados de asociarnos con Uniken para ofrecer PalmSecure™ a la comunidad bancaria mundial".

La autenticación de venas de la palma de la mano se incluirá como parte de cualquier licencia completa de REL-ID y Uniken la está poniendo a disposición de nuestros socios globales, incluidos Temenos, Finacle y NTT Data Solutions para su implementación. Los clientes que tienen licencias modulares pueden actualizar a una licencia completa para obtener la capacidad de inmediato.

Bimal Gandhi, director ejecutivo de Uniken, comparte: "Creo que la biometría es claramente la clave para la autenticación en el futuro: la vena de la palma de la mano es otra modalidad que creemos que es fundamental tener en la plataforma. Las identidades de los clientes están en sus manos, con o sin dispositivos. Nuestra misión es cero fraude y certeza de identidad; estoy encantado de ofrecerlo en canales electrónicos y físicos con cero fricción. Espere más noticias sobre la autenticación de vena de la palma de la mano en los próximos meses, ya que algunos de nuestros socios, en modo oculto, están trabajando con nosotros en casos de uso sorprendentes en otros mercados".

