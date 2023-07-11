UnionPay International توقع مذكرة تفاهم مع البنك المركزي الكمبودي

يمكن للزوار الكمبوديين إلى الصين سداد مدفوعات UnionPay QR باستخدام المحافظ الإلكترونية من المنزل

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شنغهاي، 11 يوليوز/تموز 2023 /PRNewswire/ -- وقعت شركة UnionPay International (UPI) والبنك الوطني لكمبوديا اليوم، مذكرة تفاهم في عاصمة كمبوديا بنوم بنه. يتفق الطرفان على تعزيز قابلية التشغيل التفاعلي لِـQR لتقديم دعم أفضل للمقيمين في كلا البلدين في الدفع عبر الهاتف المحمول عبر الحدود. من خلال هذا التعاون، يمكن للمقيمين الكمبوديين إجراء مدفوعات باستخدام المحافظ الإلكترونية من وطنهم في شبكة QR العالمية التابعة لـ UnionPay والتي تشمل الصين، مما يلبي احتياجاتهم للدفع عبر الهاتف المحمول عند زيارتهم للصين أو في أي مكان آخر. سيتم دمج معلومات دفع UnionPay في QR الكمبودية بحيث يمكن لتجار QR المحليين أيضًا تلقي مدفوعات من تطبيق UnionPay والتطبيقات المصرفية الصينية الرئيسية المتصلة بمنصة الدفع لشبكة تطبيقات UnionPay.

مع قبول أكثر من 90 ٪ من التجار في كمبوديا، ومئات الآلاف من البطاقات الصادرة عن البنوك المحلية الكبرى مثل ABA وACLEDA وCanadia، أصبحت UnionPay أداة دفع مفضلة من قبل المقيمين في البلاد. في مذكرة التفاهم الحالية، وافق كل من UnionPay International (UPI) والبنك المركزي لكمبوديا على دمج خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول UnionPay في المحافظ الإلكترونية لـ Bakong، وهو نظام الدفع عبر الهاتف المحمول الوطني في كمبوديا. في المستقبل، سيكون بإمكان المقيمين الكمبوديين استخدام تطبيقات الدفع الخاصة بأعضاء Bakong لسداد المدفوعات بسهولة في كمبوديا والصين وللمشتريات الدولية.

يتفق الطرفان أيضًا على الترويج المشترك لدمج معلومات دفع UnionPay في QR الوطني الكمبودي المعروف باسم KHQR، وذلك لتمكين قبول محافظ UnionPay لدى تجار KHQR. تم تطوير KHQR بدعم من بنك كمبوديا الوطني، وقد حقق تغطية القبول الكامل في البلاد. سيؤدي تمكين UnionPay QR إلى تحسين تجربة الدفع عبر الهاتف المحمول بشكل كبير لحاملي بطاقات UnionPay الذين يزورون كمبوديا.

في السنوات الأخيرة، كثفت UPI جهودها في توطين الأعمال التجارية ورقمنتها من أجل تقديم خدمات دفع عالية الجودة لمزيد من العملاء خارج البر الرئيسي للصين. في الوقت الحالي، تم إصدار أكثر من 200 مليون بطاقة UnionPay في 78 دولة ومنطقة خارج البر الرئيسي للصين، ويمكن استخدام هذه البطاقات في جميع محطات نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي تقريبًا في البر الرئيسي للصين. تماشياً مع التغييرات في عادات الدفع للمستهلك، تم طرح أكثر من 170 محفظة إلكترونية بمعيار UnionPay في أكثر من 30 دولة ومنطقة في الخارج. يمكن لحاملي البطاقات الدولية إجراء مدفوعات بِـQR أو NFC في البر الرئيسي للصين مباشرةً باستخدام الأدوات التي يعرفونها جيدًا، دون الحاجة إلى حساب مصرفي جديد أو تطبيق جديد.

مع الانتعاش التدريجي للحركة عبر الحدود، كانت UPI أيضًا في تعاون كامل مع شبكات QR في كوريا الجنوبية وسريلانكا وفيتنام وماليزيا والمزيد من خلال حلول مبتكرة مثل ربط الشبكة وتكامل الدفع، مما يتيح القبول المتبادل. تسمح هذه التعاونات للسائحين الصينيين بالدفع باستخدام محافظ UnionPay لدى تجار QR في هذه البلدان، وفي نفس الوقت تمكن من القبول السريع للمحافظ الدولية لدى تجار UnionPay QR العالميين، مما يحسن بشكل كبير تجربة الدفع لزوار الصين وبقية العالم.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2150337/photo.jpg

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