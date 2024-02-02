United Imaging تعلن عن علاقات تعاونية هائلة في الشرق الأوسط في مؤتمر الصحة العربي 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- تمكنت شركةUnited Imaging، وهي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الطبية، من ترسيخ شراكاتها المحورية مع مختلف شركات الرعاية الصحية والتكنولوجيا في مؤتمر الصحة العربي، من بينها شركة Prepaire Labs، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية تواصل إحداث الثورات في مجالي اكتشاف الأدوية والطب المشخصن، التي ستتعاون معها للاستفادة من منتجها الرائد، ،uEXPLORER، أول جهاز تصوير مقطعي بالإصدار البوزيتروني / تصوير مقطعي بالكومبيوتر (PET/CT) للجسم بالكامل في العالم، وأعرب Carl Freer، رئيس مجلس إدارة شركة Prepaire ومؤسسها عن ذلك بقوله: "إن استحواذنا على جهاز uEXPLORER سيحدث ثورة في طريقة فهمنا للأمراض ومعالجتها من منظور الطب المشخصن".

خلال الفعالية، عقدت شركة United Imaging شراكة جوهرية مع مجموعة المانع، وهي شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، ويهدف هذا التعاون الذي يمتد لثلاث سنوات إلى الاستفادة من عروض التكنولوجيا المتطورة وكذلك من التعاون في المجال العلمي وفي إجراء الأبحاث العلمية، مما يجعل استمرار تحقيق التقدم العلمي في الشرق الأوسط ممكنًا. تأسست مجموعة المانع عام 1949، وهي معروفة بأنها شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية. اتفقت شركة United Imaging ومجموعة المانع على الترويج لمستشفى المانع ليكون موقعًا مرجعيًا استراتيجيًا ومركز تدريب للتصوير بالرنين المغناطيسي والطب المتنقل في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، وفي المستقبل، ستتعاون الشركتان بلا انقطاع في المجال الأكاديمي، وفي تنظيم ورش العمل والندوات، بالإضافة إلى تبادلهما الخبرات، مما يزيد من الارتقاء بالمجال الطبي في المنطقة.

أبرمت شركة United Imaging كذلك شراكة استراتيجية مع مركز أمراض الدم والأورام، وهو سلسلة من مراكز الأشعة تأسست في المملكة العربية السعودية وتخضع لقوانينها، وتغطي هذه الشراكة عمليات تركيب الأنظمة والتعاون على المستوى الأكاديمي وتنظيم الندوات وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة United Imaging عن طرح أول جهاز متنقل للتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني / التصوير المقطعي بالكومبيوتر في العراق بالتعاون مع مكتب الوارث العلمي. صُمم هذا الابتكار خصيصًا لتوفير الرعاية الصحية للمرضى في المناطق النائية، مما يمهد الطريق لزيادة إمكانية وصوله إلى جميع أنحاء البلاد. قال الدكتور Jusong Xia ، رئيس الأعمال الدولية في شركة United Imaging Healthcare: "إن إقامة العلاقات مع المتخصصين البارعين والمؤسسات المتميزة في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم أمر مثير للغاية، ويمثل هذا التعاون خطوة هادفة نحو تطوير الابتكارات الطبية في الشرق الأوسط، ونحن نتطلع إلى النتائج المؤثرة التي ستحققها هذه الشراكات، التي ستعزز التميز والتقدم في مجال الرعاية الصحية".

إن تفوق شركة United Imaging في مجال التكنولوجيا والابتكارات المتطورة يؤهلها بقوة للقيام بدورها على أكمل وجه في هذه الاتفاقات التعاونية. وفي معرض مؤتمر الصحة العربي 2024، استعرضت الشركة حلول التصوير الطبي المتطورة، و تشمل جهاز uMR Jupiter 5T، وهو أول جهاز في العالم فائق الدقة لتصوير الجسم بالكامل بالرنين المغناطيسي، والجيل القادم من نظام التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني / التصوير المقطعي بالكومبيوتر بتقنية التصوير البانورامي PET/CT uMI الرقمية بدقة TOF الفائقة، إلى جانب مجموعة متنوعة من أجهزة التصوير الطبي الحديثة، التي استحوذت على اهتمام الجميع. تضع هذه التقنيات معاييرًا جديدة للدقة والإحكام في تشخيص الأمراض، مما يؤكد مجددًا على تفاني شركة United Imaging في تطوير خدمات الرعاية الصحية والتصوير الطبي ليس في الشرق الأوسط فحسب ولكن على مستوى العالم أيضًا.

تقدم سريع في الشرق الأوسط وتوسع ملحوظ على الساحة العالمية

لقد سعت شركة United Imaging طويلًا إلى تعزيز النمو في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، ففي عام 2019، أنشأت الشركة مقرها الإقليمي في دبي واستعانت بطاقم عمل محلي ذي خبرة في مجال التسويق وخدمة العملاء لتلبية متطلبات المستهلكين، وفي عام 2020، أبرمت الشركة اتفاقية تعاون إستراتيجية متعمقة مع المستشفى الأمريكي دبي، إحدى أكبر مجموعات المستشفيات الخاصة في الشرق الأوسط. في مؤتمر الصحة العربي 2022، أعلنت شركة United Imaging عن دخولها في شراكة وثيقة مع مركز الحسين للسرطان في الأردن، وفي العام الماضي، عقدت شركة United Imaging اتفاقية شراكة مع شركة التصوير الجزيئي الطبية المحدودة (I-ONE) لإنتاج النظائر المشعة والتصوير الجزيئي المقطعي، وعززت كذلك تعاونها مع أحد أكبر 5 شركات لتوريد المنتجات الطبية في المملكة العربية السعودية، وهي مؤسسات سقالة،

خلال معرض مؤتمر الصحة العربي، رسخت شركة United Imaging تعاونها مع شركة Longevous Beamtech، وهي شركة رائدة في تصنيع أجهزة السيكلوترون الطبية، وتوصل الجانبان إلى اتفاق بشأن التعاون لتقديم حلول شاملة فيما يتعلق بمعدات الطب النووي والأدوية المشعة والخدمات الأخرى ذات الصلة.

قال الدكتور Jusong Xia: "لطالما كانت منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا من الأسواق الخارجية المهمة بالنسبة لشركة United Imaging، وقد وصلت ابتكاراتنا المتطورة إلى عدة بلدان في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال سنوات معدودة. قد يبدو مثل هذا النجاح الذي حققته شركة حديثة النشأة مفاجئًا، ولكننا تمكنّا من تحقيقه، وفي المستقبل، سنعمل على توثيق الروابط مع الشركات المساهمة الرئيسية في مجال الخدمات الطبية وخلق قيمة مضافة لجميع العملاء، والوفاء بالتزامنا – "تقديم خدمات رعاية صحية متساوية للجميع".

حققت شركة United Imaging، باعتبارها شركة مبتكرة ذات أهداف عالمية، توسعًا كبيرًا على الساحة العالمية في مدة قصيرة، فيستخدم حتى الآن أكثر من 12000 مستشفى ومؤسسة في أكثر من 60 دولة ومنطقة حول العالم أكثر من 26000 منتج من منتجات United Imaging في مرافقها الطبية، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا واليابان والشرق الأوسط والهند وجنوب شرق آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

لمحة عن شركة United Imaging Healthcare

تأسست شركة United Imaging Healthcare في عام 2011 وتعهدت بالالتزام بتوفير أجهزة عالية الأداء للتصوير الطبي والعلاج الإشعاعي والأجهزة المستخدمة في مختبرات علوم الحياة، والحلول الرقمية الذكية للعملاء في جميع أنحاء العالم، ومن خلال رسالتها "لنقدم خدمات رعاية صحية متساوية للجميع " ورؤيتها "لنقود الابتكار في مجال الرعاية الصحية"، تستمر الشركة في تكريس جهودها لخلق مزيد من القيمة لعملائها وزيادة إمكانية وصول الجميع إلى المعدات والخدمات الطبية المتطورة في جميع أنحاء العالم من خلال التعاون الوثيق مع المستشفيات والجامعات والمؤسسات البحثية وشركاء الصناعة.