UTime بدأت في إجراء عمليات الفحص المالي والقانوني الواجبة لشركة Bowen Therapeutics

شنجن، الصين، 30 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- يَسر شركة UTime Limited (التي تتداول أسهمها في بورصة NASDAQ برمز: WTO) (""UTime أو "الشركة")، التي تواصل العمل على بناء نقاط قوتها في قطاع الرعاية الصحية العالمي، أن تعلن عن شروعها في إجراء عمليات تدقيق مالي وقانوني شاملة لشركة Bowen Therapeutics Inc ("Bowen Therapeutics")، التي تنوي الاستحواذ عليها. وتمثل هذه الخطوة خطوة مهمة في سعي UTime لتوسيع حضورها في مجال المنتجات الطبية المبتكرة، بهدف تعزيز مكانتها في السوق وتعزيز مستقبل التكنولوجيا الطبية.

من المتوقع أن تصبح Bowen Therapeutics جزءًا أساسيًا من استراتيجية توسع UTime. وتتمتع Bowen Therapeutics بسمعة قوية في قطاع التكنولوجيا الطبية منذ إنشائها. وقد تم الاعتراف على نطاق واسع بقدراتها الفريدة في مجال البحث والتطوير والتقنيات المبتكرة لهذا القطاع. على وجه الخصوص، ساهم تقدمها المحرز في تطوير لقاح جدري القرود في عدد من التقنيات الرائدة في الرعاية الصحية العالمية. وتعتزم UTime الاستفادة من الاستحواذ المقترح لدمج التقنيات المتقدمة بشركة Bowen Therapeutics وقدراتها في البحث والتطوير من أجل تسهيل الابتكار التكنولوجي للشركة وتوسيع السوق في قطاع الرعاية الصحية.

إن عملية الفحص المالي والقانوني الواجبة لشركة Bowen Therapeutics تشكل خطوة حاسمة ضرورية لشركة UTime لتأمين استثماراتها وبناء قاعدة متينة من المعلومات لدعم قرار الاستحواذ. ستغطي عملية الفحص الواجبة مجموعة واسعة من جوانب شركة Bowen Therapeutics وعملياتها التشغيلية وتتضمن فحوصات وتحليلات متعمقة. على وجه التحديد، من حيث عملية الفحص المالي الواجبة، سوف تركز UTime على البيانات المالية، والأصول والالتزامات، وموقف التدفق النقدي لشركة Bowen Therapeutics. كما أن UTime ستفحص السجلات الضريبية وأنظمة المحاسبة لشركة Bowen Therapeutics من أجل ضمان الامتثال لمعايير الإبلاغ المالي الدولية. وعلى الجانب الأخر، تركز عملية الفحص القانوني الواجبة على مراجعة الشؤون القانونية لشركة Bowen Therapeutics، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، هيكل حوكمة الشركة، وشرعية العقود، وحقوق الملكية الفكرية، ووجود أي دعاوى قضائية معلقة أو انتهاكات تنظيمية. إن هذه العملية مهمة لمنع المخاطر القانونية المحتملة.

فعملية الفحص الواجبة هي عملية معقدة وشاملة تتضمن العديد من الجوانب. مع تقدم عملية الفحص الواجبة، ستتمكن UTime من الحصول على فهم شامل لشركة Bowen Therapeutics وعملياتها التشغيلية، وتقييم المخاطر، والفرص المحتملة، واتخاذ قرارات تتفق مع استراتيجية النمو طويلة الأجل للشركة.

نبذة عن UTime Limited

توفر شركة UTime المحدودة، التي أُسست في عام 2008، أجهزة محمولة فعالة من حيث التكلفة للمستهلكين على مستوى العالم وتساعد الأفراد ذوي الدخل المنخفض من الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة والأسواق الناشئة، على تحسين فرصة حصولهم على التكنولوجيا المحمولة المُحدّثة. منذ عام 2024، التزمت UTime بالقيام بنقلة في مجال الصحة والعافية من خلال التقنيات الطبية المبتكرة التي يمكن ارتداؤها. من خلال الاستفادة من الأبحاث المتطورة والشراكات الإستراتيجية، تهدف UTime إلى توفير حلول فعالة للوقاية من الأمراض وإدارة الصحة على نطاق عالمي. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقع الشركة على /http://www.utimeworld.com.

البيانات التطلعية

قد تشكل البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي حول التوقعات والخطط والآفاق المستقبلية، فضلًا على أي بيانات أخرى بشأن أمور لا تشكل حقائق تاريخية، "بيانات تطلعية" ضمن معنى القسم 21E من قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934 المعدل، وقانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية في الولايات المتحدة لعام 1995. وتهدف الكلمات "تتوقع"، "تعتقد"، "تواصل"، "يمكن"، "تقدير"، "تأمل"، "تعتزم"، "قد"، "تخطط"، "احتمال"، "يتنبأ"، "مشروع"، "يجب"، "هدف"، "سوف"، "يود" وغيرها من التعبيرات المماثلة إلى تحديد البيانات التطلعية، على الرغم من أن جميع البيانات التطلعية لا تحتوي على هذه الكلمات المحددة. قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًّا عن تلك المشار إليها في مثل هذه البيانات التطلعية نتيجة لعوامل مهمة مختلفة تمت مناقشتها في قسم "عوامل الخطر" في التقرير السنوي للشركة في النموذج 20-F المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في 30 يوليو 2024. أي بيانات تتطلع إلى المستقبل واردة في هذا البيان الصحفي تُحدَّث فقط ابتداءً من تاريخ هذا البيان، وتتنازل الشركة على وجه التحديد عن أي التزام بتحديث أي بيانات تتطلع إلى المستقبل، سواء كنتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

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Eaky Tan

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