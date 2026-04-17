Valvoline™ by Aramco تحتفي برحلة كل مشجّع في عالم اللعبة في حملتها الجديدة لكأس العالم FIFA 2026

العلامة الأصلية لزيوت المحركات تدعم شغف الجماهير، وتُساند الميكانيكيين الذين يجعلون كل رحلة ممكنة.

ليكسينغتون، كنتاكي, 17 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Valvoline™ by Aramco ، العلامة الأصلية لزيوت المحركات والرائدة عالميًا في حلول السيارات والصناعة عن إطلاق حملتها العالمية لكأس العالم FIFA 2026™.

وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على شغف الجماهير، حيث تحتفي Valvoline™ by Aramco بإصرار المشجعين الذين يقطعون آلاف الأميال لمشاهدة لحظات تاريخية، وكذلك بالميكانيكيين الذين يثقون بزيت المحركات الأصلي لضمان وصول كل مشجع إلى وجهته. كما تجسّد الحملة شغف كل مشجّع في طريقه إلى كأس العالم، مدعومًا بخبرة وابتكار يدفعان كل رحلة للتقدم للأمام.

Speed Speed

وترتكز الحملة على أول إعلان للعلامة تحت مظلة كأس العالم FIFA™ بعنوان "زيت المحرك الأصلي. للذين يقودهم الشغف"، حيث يُعدّ تكريمًا للروح الإنسانية والارتباط العاطفي بالطريق الذي يسلكه كل مشجع، مستعرضًا رحلة Valvoline™ الممتدة على مدار 160 عامًا، بالتوازي مع تاريخ كأس العالم، والطرق التي يسلكها كل مشجّع حول العالم. سواء كانت الرحلة طويلة إلى مدينة جديدة أو قصيرة لمشاهدة المباراة مع الأصدقاء، تظل Valvoline™ by Aramco حاضرة لدعم كل ميل، وكل محرك، وكل حلم.

وقال مايكل كيرتمان، الرئيس التنفيذي للعلامة في Valvoline™ Global: "كوننا العلامة الأصلية لزيوت المحركات يعني أننا كنّا دائمًا جزءًا من رحلة المشجعين. وتُعد كأس العالم FIFA™ المنصة المثالية للاحتفاء بذلك، حيث يسافر المشجعون حول العالم بسياراتهم وحافلاتهم وشاحناتهم ودراجاتهم لمتابعة منتخباتهم." وأضاف: "تحتفي هذه الحملة بالمشجعين الذين يقطعون المسافات من أجل اللّعبة، والأيدي الماهرة التي تثق بـ Valvoline™ by Aramco للحفاظ على استمرارية رحلتهم. نحن فخورون بأن منتجاتنا وحملتنا تدعم أولئك الذين يصنعون الرحلة، وكذلك من يساهمون في تحقيقها."

وقد تم إنتاج الحملة في تشيلي بالتعاون مع الوكالة الإبداعية العالمية We Are Laugh، حيث تنطلق أولًا في المكسيك، على أن يتم التوسع عالميًا في مايو ليشمل الولايات المتحدة، الصين، الهند، أستراليا، كندا، تايلاند، والمملكة العربية السعودية. وتعكس الحملة لحظات الاستعداد، والمشاعر، والقوّة الخفية التي تُبقي المشجعين في طريقهم نحو كأس العالم، ميلًا بعد ميل.

وستُعرض الحملة حتى شهر يوليو عبر قنوات مُتعدّدة، تشمل التلفزيون، والإعلانات الرقمية الخارجية، والراديو، ومنصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تجارب تفاعلية تُعزّز التفاعل العالمي، وتشجيع الجماهير بما في ذلك الميكانيكيين من خلال على مشاركة قصصهم.

كما تتجسّد روح هذه الرحلة من خلال سحوبات وجوائز فورية ضمن حملة "زيت المحرك الأصلي. للذين يقودهم الشغف" في مناطق مختارة، احتفاءً بشغف المشجعين والميكانيكيين على حد سواء. وتستمر المسابقة حتى 31 مايو، مع فرصة للفوز بالجائزة الكبرى: رحلة لحضور نهائي كأس العالم FIFA 2026™.

ومع اقتراب الطريق إلى المباراة النهائية، تواصل Valvoline™ by Aramco التزامها برحلة المشجعين واللّعبة، من خلال تقديم المزيد من الفرص للاحتفاء بهذه التجربة. ولمعرفة المزيد عن الحملة أو السحوبات، يمكن زيارة: https://valvolineworldcup.com

نبذة عن Valvoline™ by Aramco

Valvoline™، أول زيت محركات يحمل علامة تجارية في العالم، يُشغّل الجيل القادم من وسائل النقل بحلول مبتكرة تخدم العملاء في أكثر من 140 دولة وعبر أكثر من 80,000 نقطة توزيع. وبصفتها شركة رائدة عالميًا في مجال تشحيم السيارات والصناعة، يمتد تاريخ Valvoline™ الحافل بالإنجازات الرائدة لما يقارب 160 عامًا. وبالتعاون مع شركتها الأم أرامكو، إحدى أكبر شركات الطاقة والكيماويات المتكاملة في العالم، تُقدّم Valvoline™ by Aramco ابتكارات متطورة في المنتجات وحلولًا مستدامة لمستقبل النقل. وتفخر شركة أرامكو لزيوت التشحيم والتجزئة، المرخّص لها رسميًا في المملكة العربية السعودية، بتمثيل Valvoline™ by Aramco.

تُعد Valvoline™ علامة تجارية مسجّلة مملوكة لشركة Valvoline Global أو الشركات التابعة لها، فيما تعود ملكية العلامات التجارية الأخرى المذكورة إلى أصحابها.

تُصنّف علامة FIFA WORLD CUP 2026™ علامةً تجارية مملوكة للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، وتُستخدم بموجب ترخيص.

ويأتي أي ذكر لـ "The Original Motor Oil" في هذا المقال ضمن سياق الاحتفاء بإرث Valvoline باعتبارها أول علامة تجارية لزيوت المحركات في الولايات المتحدة الأمريكية.

