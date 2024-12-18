Vantage Markets تحتفل بالتكريم المزدوج في حفل توزيع جوائز المتداولين المحترفين لعام 2024 (Professional Traders Awards)

بورت فيلا، فانواتو, 18 ديسمبر 2024 --/PRNewswire/ تفخر شركة Vantage Markets (أو "Vantage") بأنها قد حصلت على لقب "الوسيط الأكثر ثقة" و"أفضل مسؤولية اجتماعية للشركات" في حفل توزيع جوائز المتداولين المحترفين لعام 2024(Professional Traders Awards) . وتؤكد هذه الجوائز التزام Vantage الراسخ بتوفير تجربة تداول جديرة بالثقة وإحداث تأثير إيجابي في المجتمعات في جميع أنحاء العالم.

Vantage Markets Celebrates Dual Honours at Professional Traders Awards 2024

وتُعَد جائزة "الوسيط الأكثر ثقة" بمثابة مصدر فخر خاص لشركة Vantage، بعد حصولها على الجائزة لعامين متتاليين. تُعَد الثقة أمرًا أساسيًا لروح الشركة، ويعكس هذا التقدير المستمر تفاني Vantage في الشفافية، والأمان، ورعاية العملاء الاستثنائية. الفريق فخور للغاية، وهو ما يعكس العلاقات القوية التي عززتها Vantage مع المتداولين من خلال التواصل الواضح والأمان من الطراز رفيع المستوى و ودعم العملاء سريع الاستجابة.

تحتفل جائزة "أفضل مسؤولية اجتماعية للشركات" بدعم Vantage لمؤسسة Vantage Foundation، وهي مؤسسة خيرية مستقلة ترعاها بهدف زيادة الوعي والعمل على القضايا الاجتماعية الحرجة ولكن غير الظاهرة في كثير من الأحيان، مثل تحديات الصحة النفسية وتشمل القلق، والاكتئاب، والعزلة الاجتماعية. ومن خلال شراكاتها مع الجمعيات الخيرية المحلية، تعزز Vantage Foundation الروابط المجتمعية المؤثرة التي تلبي مجالات الحاجة الأساسية هذه.

يواصل نجاح جوائز هذا العام إرث التقدير لـ Vantage، مما يضيف إلى الإنجازات السابقة مثل "أفضل منصة تداول" و "أفضل تطبيق تداول"، والتي سلطت الضوء على تميز الوسيط في التكنولوجيا وتجربة العملاء.

قال Marc Despallieres، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتداول في Vantage، "على مدار السنوات الخمس عشرة الماضية، قامت Vantage ببناء أساس قائم على الثقة، وهو حجر الزاوية في علاقاتنا مع عملائنا. يُعَد الحصول على جائزة "الوسيط الأكثر ثقة" بمثابة شهادة على تفاني فريقنا وثقة متداولينا بنا. كما تُعَد جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات مجزية بنفس القدر، لأنها تعكس التأثير الإيجابي الذي نمكنه من خلال دعمنا لمؤسسة Vantage Foundation. وتلهمنا هذه الجوائز لمواصلة دفع حدود التميز، سواء فيما يتعلق بالتداول أو بالمسؤولية الاجتماعية".

نبذة عن Vantage

Vantage Markets (أو Vantage) هي شركة وساطة متعددة الأصول تقدم للعملاء إمكانية الوصول إلى خدمة سريعة وقوية لتداول منتجات العقود مقابل الفروقات (CFDs)، تشمل الفوركس، والسلع، والمؤشرات، والأسهم، وصناديق المؤشرات المتداولة، والسندات.

بفضل أكثر من 15 عامًا من الخبرة في السوق، تتجاوز Vantage دور الوسيط؛ إذ توفر نظامًا موثوقًا به للتداول وتطبيق للتداول عبر الهاتف المحمول حائز على الجوائز ومنصة تداول سهلة الاستخدام تُمكِّن العملاء من اغتنام فرص التداول. حمِّل تطبيق Vantage App من خلال App Store أو Google Play.

تداوَل بذكاء مع vantage

تحذير المخاطر: إن تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) مُغامرة محفوفة بالمخاطر، فقد تتجاوز خسارتك قيمة استثماراتك الأولية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2577337/Vantage_Markets_Celebrates_Dual_Honours_Professional_Traders_Awards_2024.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2506103/Vantage_15_Logo_Logo.jpg