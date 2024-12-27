Vantage Markets تحتفل بعام تاريخي من الإنجازات في عام 2024

بورت فيلا، فانواتو, 27 دجنبر/كانون الأول 2024 /PRNewswire/ -- تختتم Vantage Markets عام 2024 بسلسلة من الإنجازات الرائعة، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في صناعة التداول. من الجوائز القياسية إلى الشراكات المؤثرة والمساهمات المجتمعية، كان العام شاهدًا على رؤية Vantage والتزامها بالتميز.

في عام 2024، حصلت Vantage على 26 جائزة مرموقة، بزيادة 1.6 مرة مقارنة بالعام السابق. تشمل هذه الجوائز الابتكار وخدمة العملاء وتكنولوجيا التداول، مما يؤكد على تفاني الشركة في تقديم قيمة لا مثيل لها لمجتمعها العالمي من المتداولين.

Vantage Markets Celebrates a Landmark Year of Achievements in 2024

كما شهد هذا العام أيضاً شراكة Vantage مع McLaren Racing لمدة ثلاث سنوات، وهو تعاون جلب القيم المشتركة للسرعة والدقة والأداء إلى الساحة العالمية. من خلال هذه الشراكة، تواصلت Vantage مع الملايين من المعجبين والمتداولين في جميع أنحاء العالم، مما عزز هوية علامتها التجارية كمنصة تداول عالية الأداء.

احتفلت شركة Vantage بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لتأسيسها هذا العام، مما يسلط الضوء على رحلة من النمو المستمر والتقدم التكنولوجي. من بدايات متواضعة إلى حضور عالمي، لا تزال الشركة ملتزمة بتمكين المتداولين بأحدث الأدوات والموارد المتطورة.

وفي معرض حديثه عن هذه الإنجازات، قال مارك ديسباليير، مدير الاستراتيجية والتداول في Vantage: "لقد كان عام 2024 عاماً تحويلياً بالنسبة لـ.Vantage احتفالاً بمرور 15 عاماً من التميز، وحصولنا على عدد قياسي من الجوائز في هذا المجال، وشراكتنا الناجحة مع McLaren، فقد عززنا مكانتنا كشركة رائدة عالمياً. وبينما نتطلع إلى الأمام، يظل تركيزنا منصبًا على الابتكار وتمكين المتداولين وتعزيز مجتمع تداول نابض بالحياة."

بالإضافة إلى إنجازاتها في مجال الأعمال، تواصل Vantage إحداث تأثير إيجابي من خلال مؤسسة Vantage Foundation ، التي تعالج التحديات الاجتماعية الحرجة مثل الصحة العقلية ومحو الأمية المالية والعزلة الاجتماعية. من خلال دعم الجمعيات الخيرية المحلية والمبادرات العالمية، تُظهر Vantage التزامها برد الجميل وتعزيز رفاهية المجتمع.

مع تطلعها إلى عام 2025، تهدف Vantage إلى البناء على الأساس القوي الذي تم وضعه في عام 2024. من خلال إعطاء الأولوية للابتكار التكنولوجي والمشاركة المجتمعية والاستدامة، تستعد الشركة لوضع معايير جديدة في مجال التداول.

نبذة عن Vantage

Vantage Markets أو Vantage)) هي شركة وساطة متعددة الأصول تقدم للعملاء إمكانية الوصول إلى خدمة سريعة وقوية لتداول منتجات العقود مقابل الفروقات ((CFDs، تشمل الفوركس، والسلع، والمؤشرات، والأسهم، وصناديق المؤشرات المتداولة، والسندات.

بفضل أكثر من 15 عامًا من الخبرة في السوق، تتجاوز Vantage دور الوسيط؛ إذ توفر نظامًا موثوقًا به للتداول، وتطبيق للتداول عبر الهاتف المحمول حائز على الجوائز، ومنصة تداول سهلة الاستخدام تُمكِّن العملاء من اغتنام فرص التداول. حمِّل تطبيق Vantage App من خلال App Store أو Google Play.

تداوَل بذكاء مع @vantage

تحذير المخاطر: إن تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) مُغامرة محفوفة بالمخاطر، فقد تتجاوز خسارتك قيمة استثماراتك الأولية.

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