Vantage Markets تحصل على مرتبة الشرف الثلاثية في حفل توزيع جوائز مجلة الأعمال الدولية لعام 2024

بورت فيلا، فانواتو, 14 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- يَسر شركة Vantage Markets (أو Vantage)، وهي شركة وساطة رائدة متعددة الأصول، أن تُعلن عن أحدث إنجازاتها، حيث حصلت على ثلاث جوائز مرموقة في حفل توزيع جوائز مجلة الأعمال الدولية 2024، وهي: "الوسيط الأكثر موثوقية على مستوى العالم لعام 2024"، و"الوسيط الأكثر شفافية في العالم لعام 2024"، و"الوسيط الأفضل قيمة في العالم لعام 2024".

Vantage Markets Receives Triple Honours at the International Business Magazine Awards 2024

مجلة الأعمال الدولية، هي شركة نشر عبر الإنترنت مقرها الإمارات العربية المتحدة ولديها قاعدة مشتركين تزيد عن 50000 مشترك، تُكرم الشركات التي تتميز بأداء متميز وقدرة على الابتكار في مختلف الصناعات. إنهم يقدمون آخر الأخبار من العالم المالي ويُرَوّجون للحلول المبتكرة في الصناعة.

إن التزام Vantage بتعزيز الثقة مع العملاء أكسبهم لقب "الوسيط الأكثر موثوقية على مستوى العالم لعام 2024"، في حين تم الاعتراف بتفانيهم في التواصل الواضح من خلال منحهم جائزة "الوسيط الأكثر شفافية على مستوى العالم لعام 2024". وقد توّجوا نجاحهم بحصولهم على لقب "أفضل وسيط عالمي لعام 2024" مما عزز سمعتهم في تقديم فروق أسعار تنافسية وخدمات متميزة ومواد تعليمية مجانية لعملائهم.

"يسعدنا أن يتم تكريمنا تقديرًا لجهودنا في جعل التداول في متناول الجميع. يعمل فريقنا بِجد لتحسين عروض خدماتنا لتمكين المتداولين لدينا من التنقل في الأسواق بثقة"، صرّح بذلك Marc Despallieres، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتجارة في Vantage. "هذه الجوائز من مجلة الأعمال الدولية تؤكد أننا على الطريق الصحيح".

تمثل الجوائز الأخيرة علامة فارقة أخرى في رحلة Vantage للتميز والابتكار في صناعة الخدمات المالية. في وقت سابق من هذا العام، تم تكريم Vantage لكونها "أفضل وسيط لعقود الفروقات على مستوى العالم" في حفل توزيع جوائز مجلة Global Brands Magazine المرموقة لعام 2024.

لمزيد من المعلومات حول Vantage Markets وخدمات الوساطة الحائزة على جوائز، يرجى زيارة .Vantagemarkets.com

نبذة عن Vantage

Vantage (أو Vantage Markets) هي شركة وساطة متعددة الأصول تقدم للعملاء إمكانية الوصول إلى خدمة ذكية وقوية لتداول منتجات عقود الفروقات (CFDs)، والتي من بينها الفوركس والسلع والمؤشرات والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والسندات.

بفضل أكثر من 13 عامًا من الخبرة في السوق، تتجاوز Vantage دور الوسيط، حيث توفر نظامًا تجاريًا موثوقًا وتطبيق للتداول عبر الهاتف المحمول حائز على جوائز ومنصة تداول سهلة الاستخدام تُمكِّن العملاء من اغتنام فرص التداول. حمل تطبيق Vantage من خلال App Store أو Google Play.

trade smarter @vantage

http://www.vantagemarkets.com/

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2423522/Vantage_Markets_Awards.jpg