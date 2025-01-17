Vantage Markets توسع مكافأة الإيداع لنسخ حسابات التداول

بورت فيلا، فانواتو، 17 يناير/كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- قامت Vantage Markets، الشركة الرائدة في حلول التداول عبر الإنترنت، بتوسيع نطاق عرضها الترويجي الشهير لمكافأة الإيداع ليشمل حسابات نسخ التداول، مما يعزز فرص مقدمي الإشارات والناسخين لتعزيز إمكاناتهم في التداول. مع وجود مجتمع مزدهر يضم أكثر من 69000 متداول ناسخ اعتبارًا من دجنبر/كانون الأول 2024، تؤكد هذه المبادرة على تفاني Vantage في تمكين المتداولين على مستوى العالم.

Vantage Markets Extends Deposit Bonus to Copy Trading Accounts

تكافئ مكافأة الإيداع المستخدمين الجدد والحاليين برصيد إضافي على إيداعاتهم الأولى واللاحقة. عند الإيداع، قد يحصل المستخدمون في بلدان مختارة على أرصدة مجانية، ويختلف الحد الأقصى للمبلغ على المستوى الإقليمي، ويتراوح بين 5000 دولار و20000 دولار.

وتتيح هذه المبادرة للمتداولين، سواء من مقدمي الإشارات أو الناسخين:

القدرة على اختيار الاستراتيجيات ونسخها من مجموعة متنوعة من المتداولين الذين لديهم مجموعة واسعة من المنتجات في محفظتهم. الوصول إلى مزيد من التعرض للسوق مع تعزيز رأس المال من خلال ائتمانيات إضافية على الودائع الأولى واللاحقة. تطوير مهارات التداول من خلال زيادة المشاركة في السوق. أطلق العنان لفرص تحقيق أرباح محتملة أعلى.

إن البدء في استخدام مكافأة الإيداع أمر بسيط:

افتح حساب تداول نسخ : متوفر لكل من مقدمي الإشارات والناسخين. قم بإجراء أول إيداع لك : احصل على رصيد إضافي مجاني يصل إلى 500 دولار أمريكي (العملة الأساسية). إجراء إيداعات لاحقة : استمتع بمكافأة على الإيداعات الإضافية، بحد أقصى بناءً على منطقتك.

شارك أوستن لو، مدير مشروع نسخ التداول في Vantage Markets، قائلاً: "إن النمو في عدد متداولي النسخ لدينا دليل على قوة عروض تطبيقاتنا. نحن متحمسون لإعطاء المستخدمين إمكانات أكبر لتداول منتجاتهم المفضلة. يؤكد هذا التحسين التزامنا بتعزيز مجتمع تجاري نابض بالحياة ومجزٍ."

سيكون البرنامج ميزة دائمة في مجموعة مزايا Vantage Markets الآخذة في التوسع، مما يوفر للمتداولين المتمرسين والمبتدئين على حد سواء الأدوات التي يحتاجونها للنجاح.

للمتداولين المبتدئين : عوائق منخفضة للغاية للدخول، وأوضاع نسخ متقدمة، والوصول إلى مجتمع مزدهر يضم أكثر من 86000 متداول.

للمتداولين المتمرسين : خيارات تقاسم الأرباح تصل إلى 50 %، ومرونة في الاستراتيجية، وتكامل سلس بين MT4/MT5.

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قم بتحميل تطبيق Vantage Markets الآن وافتح عالمًا من ميزات وفوائد التداول القوية.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة Vantage Markets Copy Trading.

نبذة عن Vantage

) Vantage Marketsأو Vantage) هي شركة وساطة متعددة الأصول تقدم للعملاء إمكانية الوصول إلى خدمة سريعة وقوية لتداول منتجات العقود مقابل الفروقات (CFDs)، تشمل الفوركس، والسلع، والمؤشرات، والأسهم، وصناديق المؤشرات المتداولة، والسندات.

بفضل أكثر من 15 عامًا من الخبرة في السوق، تتجاوز Vantage دور الوسيط؛ إذ توفر نظامًا موثوقًا به للتداول، وتطبيقًا للتداول عبر الهاتف المحمول حائز على الجوائز، ومنصة تداول سهلة الاستخدام تُمكِّن العملاء من اغتنام فرص التداول. حمِّل تطبيق Vantage App من خلال App Store أو Google Play.

تداوَل بذكاء مع @vantage

تحذير المخاطر: إن تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) مُغامرة محفوفة بالمخاطر، فقد تتجاوز خسارتك قيمة استثماراتك الأولية.

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