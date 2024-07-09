Vantage Markets تُطلِق "بطولة التداول 2024" بجائزة كبيرة بقيمة 100,000 دولار أميركي لأفضل متداول

بورت فيلا، فانواتو، 9 يوليو، 2024 /PRNewswire/ -- أطلقت شركة Vantage Markets مُتعددة الأصول، الرائدة في مجال الوساطة، حملتها الجديدة المثيرة، بطولة التداول 2024، وهي مسابقة تجارية مفتوحة للمتداولين من بلدان مختارة، مما يُتيح لهم فرصة عرض مهاراتهم والفوز بجوائز نقدية كبيرة.

Vantage Markets Kicks Off "Trading Championship 2024" with a Grand Prize of USD $100,000 for the Top Trader

صُممت بطولة التداول 2024 لخلق جَو جذاب وتنافسي لكل من عملاء Vantage الجُدد والحاليين الذين لديهم إقامة مسجلة من بلدان/مناطق مختارة فقط. للمشاركة، يجب على العملاء المؤهلين التسجيل عبر Vantage Client Portal أو تطبيق Vantage وتمويل حساباتهم بأموال جديدة بحد أدنى 500 دولار أمريكي، ولن يتم تتبع أدائهم إلا بعد قيامهم بالتسجيل وإيداع مبلغ 500 دولار أمريكي، مما يضمن بيئة عادلة وتنافسية لجميع المتداولين.

تم فتح باب التسجيل في وقت سابق في 17 يونيو 2024 وينتهي في 25 أغسطس 2024، وتستمر المسابقة من اليوم حتى 31 أغسطس 2024.

يُقَسَّم المشاركين إلى مستويين بناءً على صافي مبالغ الودائع الخاصة بهم: المستوى الفضي للودائع التي تقل عن 5,000 دولار أمريكي والمستوى الذهبي للودائع التي تبلغ 5,000 دولار أمريكي أو أكثر، ويتم اختيار إجمالي 200 فائز - 100 فائز من كل فئة - بناءً على أعلى نسبة زيادة في رصيد حساباتهم في نهاية المسابقة.

يفوز المتداول صاحب الأداء الأفضل في المستوى الذهبي بمبلغ 100,000 دولار أمريكي، في حين سيفوز المتداول الأفضل في المستوى الفضي بمبلغ 50,000 دولار أمريكي، مع جوائز إضافية لأصحاب المركز الثاني وأصحاب الإنجازات العالية في كِلا المستويين.

"يسعدنا إطلاق بطولة التداول 2024، التي تجمع بين متعة المنافسة والبراعة الإستراتيجية للتداول، ولا تسلط هذه البطولة الضوء على مواهب المتداولين لدينا فحسب، بل تُجسد أيضًا الروح الرياضية والاستراتيجية"، وِفق قول Marc Despallieres، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية ومسؤول التداول في .Vantage

"في حين أننا حريصون على رؤية استراتيجيات عملائنا في العمل ومكافأة نجاحهم ، فإن هذه المنافسة لا تهدف إلى التأثير على تفضيلات المخاطر لأي فرد أو تشجيع التداول الذي لا يتوافق مع استراتيجياتهم الخاصة. يجب على العملاء التأكد من أنهم يديرون حسابات التداول الخاصة بهم بما يتماشى مع مستوى راحتهم."

سيتم الإعلان عن الفائزين على الصفحة الترويجية لشركة Vantage في بوابة العميل، وعلى تطبيق Vantage، وتُضاف الجوائز النقدية إلى الحسابات الفائزة خلال 15 يوم عمل من الشهر التالي.

لمزيد من المعلومات، وللتسجيل في بطولة التداول 2024، يرجى زيارة https://www.vantagemarkets.com/en/promotions/trading-championship-2024/

نبذة عن شركة Vantage

Vantage Markets أو Vantage هي شركة وساطة متعددة الأصول، تقدم للعملاء إمكانية الوصول إلى خدمة ذكية وقوية لتداول منتجات عقود الفروقات CFDs، بما في ذلك تداول العملات والسلع والمؤشرات والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والسندات.

بفضل أكثر من 13 عامًا من الخبرة في السوق، تتجاوز Vantage دور الوسيط؛ إذ توفر نظامًا تجاريًّا موثوقًا به وتطبيقًا للتداول عبر الهاتف المحمول حائزًا على جوائز ومنصة تداول سهلة الاستخدام تُمكِّن العملاء من اغتنام فرص التداول. يرجى تنزيل تطبيق Vantage App من خلال متجر App Store أو Google Play.

تداول بذكاء مع vantage@

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