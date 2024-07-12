Vantage Markets حصلت على جائزة "أفضل تجربة تداول - عالمية" لعام 2024

بورت فيلا، فانواتو، 12 يوليو 2024 /PRNewswire/ -- حصلت Vantage Markets الوسيط الرائد المتعدد الأصول، على جائزة "أفضل تجربة تداول - على مستوى العالم لعام 2024" مُقدمة من Ultimate Fintech. يؤكد هذا الإنجاز الهام التزام Vantage الراسخ بتوفير بيئات تداول لا مثيل لها للعملاء في جميع أنحاء العالم.

تشتهر جوائز Ultimate Fintech بتقديرها للتميز والابتكار في قطاعات التكنولوجيا المالية والتجارة. ويؤكد فوز Vantage في فئة "أفضل تجربة تداول" من جديد موقعها كشركة رائدة في توفير حلول تداول عالية الجودة ومبتكرة.

Vantage Markets clinches “Best Trading Experience - Global” award for 2024

إن نجاح Vantage في الحصول على هذه الجائزة يسلط الضوء على جهودها المستمرة لتعزيز تجربة التداول لدى عملائها، بدءًا من التجار المبتدئين وصولًا إلى المستثمرين المُحنكين. بدءًا من التحسين المستمر لتطبيق Vantage السهل الاستخدام، وحتى توسيع مواردها التعليمية الشاملة، وتوفير رسوم قليلة وتتسم بالشفافية، تضمن Vantage حصول المتداولين على الأدوات والمعرفة المناسبة للتنقل في الأسواق المالية بثقة.

يقول Marc Despallieres، رئيس قسم الإستراتيجية والتداول في Vantage: "نحن متحمسون لتلقي جائزة (أفضل تجربة تداول - على مستوى العالم لعام 2024) من Ultimate Fintech، فهذا الاعتراف بمثابة شهادة على تفاني فريقنا المتواصل في توفير بيئة تداول استثنائية لعملائنا. في Vantage، نحن ملتزمون بتعزيز عروضنا باستمرار وتقديم تجربة تداول متميزة للتجار في جميع أنحاء العالم".

يتضمن سجل نجاح Vantage الجوائز العالمية السابقة؛ مثل "أفضل وسيط لتداول منتجات عقود الفروقات (CFD)" و"أكثر وسيط موثوق به" و"أفضل وسيط له شأن" في عام 2024، مما يُعزز من مكانتها كرائدة في الصناعة. وبهذه الجائزة الأخيرة، تؤكد Vantage من جديد وعدها بتوفير أفضل تجربة تداول ممكنة لتمكين التجار من الاستفادة من فرص السوق وتحقيق أهدافهم المالية.

لمزيد من المعلومات حول Vantage Markets وخدمات الوساطة التي حازت الجوائز، يُرجى زيارة .Vantagemarkets.com

نبذة عن شركة Vantage

Vantage Markets أو Vantage هي شركة وساطة متعددة الأصول، تقدم للعملاء إمكانية الوصول إلى خدمة ذكية وقوية لتداول منتجات عقود الفروقات ((CFDs، بما في ذلك تداول العملات والسلع والمؤشرات والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والسندات.

بفضل أكثر من 13 عامًا من الخبرة في السوق، تتجاوز Vantage دور الوسيط؛ إذ توفر نظامًا تجاريًّا موثوقًا به وتطبيقًا للتداول عبر الهاتف المحمول حائزًا الجوائز ومنصة تداول سهلة الاستخدام تُمكِّن العملاء من اغتنام فرص التداول. حمل تطبيق Vantage من خلال App Store أو Google Play.

تداول بذكاء مع vantage@

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