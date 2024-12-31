Vantage Markets و NEOM McLaren تحتفلان بثلاث سنوات من التعاون مع فيديو التهنئة الاحتفالي

بورت فيلا، فانواتو، 31 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- تحتفل كل من Vantage Markets و NEOM McLaren Electric Racing بثلاثة أعوام من الشراكة من خلال إطلاق فيديو تهنئة احتفالي. يعكس الفيديو الرحلة المذهلة مع Vantage، مع الاحتفال في الوقت نفسه بالسباقات الكهربائية وزيادة الوعي بالتغير المناخي.

منذ السباق الأول معًا في المملكة العربية السعودية في عام 2022، عملت كل من Vantage و NEOM McLaren جنبًا إلى جنب لإبراز مدى أهمية قوة التعاون، والاستدامة، وحلول التفكير المستقبلي. تُعَد Extreme E بمثابة سلسلة سباقات كهربائية تركز على زيادة الوعي بالتغير المناخي مع معالجة التحديات البيئية والاجتماعية في الوقت نفسه.

Vantage Markets and NEOM McLaren Celebrate Three Years of Collaboration with Festive Greetings Video

تتضمن بعض النقاط الرئيسية في شراكة Vantage-NEOM McLaren ما يلي:

الميلاد من جديد كمتداول: دعمًا لحملة Vantage العالمية، خاضت NEOM McLaren Extreme E تحدي "لا أستطيع الرؤية، لا أستطيع السمع، لا أستطيع التحدث"، ورسمت أوجه التشابه بين التداول ورياضة السيارات من خلال التأكيد على أهمية المرونة والعقلية الصحيحة .

الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة عشرة: انضمت NEOM McLaren إلى الاحتفال بمرور 15 عامًا على تميز Vantage، حيث تم إبراز اللحظات الرئيسية للشراكة على وسائل التواصل الاجتماعي .

اليوم العالمي للمرأة: احتفلت كل من Vantage و NEOM McLaren معًا بالتنوع والشمول من خلال تسليط الضوء على Cristina Gutiérrez، وهو ما أظهر قوة النساء في رياضة السيارات وغيرها .

أعرب Ian James ، المدير التنفيذي لـ NEOM McLaren Electric Racing، عن تفكيره في التعاون خلال الفيديو قائلاً:

"كانت كل من Vantage و NEOM McLaren في رحلة لا تصدق على مدى السنوات الثلاث الماضية، من أول سباق Extreme E على الإطلاق في المملكة العربية السعودية في عام 2022. لقد تعلمنا الكثير عن عالم السباقات الكهربائية، والتنقل، والاستدامة عندما شرعنا في رحلة لدعم الوعي بالتغير المناخي".

كما شارك Marc Despallieres، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتداول في Vantage، أفكاره بشأن التعاون الناجح قائلاً:

"كانت شراكتنا مع NEOM McLaren بمثابة رحلة من الابتكار والهدف المشترك. على مدى السنوات الثلاث الماضية، أثبتنا كيف يمكن للأداء، والاستدامة، والتعاون أن يحققوا تأثيرًا هادفًا. وكانت هذه الشراكة بمثابة دليلاً على ما يمكن تحقيقه عندما تتحد علامتان تجاريتان برؤية مشتركة".

بينما تحتفل كل من Vantage و NEOM McLaren بهذه الشراكة المذهلة، يعكس الفيديو رحلة التقدم، والنمو، والدعم المتبادل. ومع هذا الالتزام المشترك بالابتكار وإحداث التأثير الإيجابي، تتطلع Vantage إلى خلق فرص أكبر لمجتمعها العالمي.

لمشاهدة الفيديو الاحتفالي والاحتفال بروح الموسم، تَفضَّل بزيارة .Vantage Markets

نبذة عن Vantage

Vantage Markets أو (Vantage) هي شركة وساطة متعددة الأصول تقدم للعملاء إمكانية الوصول إلى خدمة سريعة وقوية لتداول منتجات العقود مقابل الفروقات (CFDs)، تشمل الفوركس، والسلع، والمؤشرات، والأسهم، وصناديق المؤشرات المتداولة، والسندات.

بفضل أكثر من 15 عامًا من الخبرة في السوق، تتجاوز Vantage دور الوسيط؛ إذ توفر نظامًا موثوقًا به للتداول، وتطبيق للتداول عبر الهاتف المحمول حائز على الجوائز، ومنصة تداول سهلة الاستخدام تُمكِّن العملاء من اغتنام فرص التداول. حمِّل تطبيق Vantage App من خلال App Store أو Google Play.

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تحذير المخاطر: إن تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) مُغامرة محفوفة بالمخاطر، فقد تتجاوز خسارتك قيمة استثماراتك الأولية.

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=RNXmRHifLTI

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